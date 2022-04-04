 Евросоюз намерен привлечь Россию к ответственности за бойню в Буче | Новости из Германии о Европе | DW | 04.04.2022

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Европа

Евросоюз намерен привлечь Россию к ответственности за бойню в Буче

Брюссель будет поддерживать все меры по преследованию виновных в совершении зверств в Буче и других городах Украины, пообещал Боррель. В Польше и Испании заявили о геноциде в отношении Украины.

Предполагаемое массовое захоронение в Буче

Предполагаемое массовое захоронение в Буче

Европейский Союз намерен привлечь к ответственности виновных за массовые убийства мирных жителей в Буче и других украинских городах, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. За зверские преступления несут ответственность власти РФ, потому что эти деяния были совершены в условиях фактической российской оккупации, говорится в заявлении, распространенной дипломатической службой ЕС в понедельник, 4 апреля, в Брюсселе.

По словам Борреля, ЕС поддерживает все меры по преследованию виновных в нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, совершаемых ВС РФ, а также ответственных государственных чиновников и военачальников. В особенности Брюссель поддерживает расследование военных преступлений и преступлений против человечности, которое ведет Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, отмечается далее.

Евросоюз самым решительным образом осудил массовые убийства в пригородах Киева. Западающие в память кадры с убитыми мирными жителями и разрушениями гражданской инфраструктуры показали "истинное лицо жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа", заявил Боррель. "Бойня в Буче и других украинских городах войдет в список зверств, совершенных на европейской земле", - отметил глава дипломатии ЕС. Он также указал, что в Брюсселе работают над срочным введением новых санкций против РФ.

В Польше и Испании заявили о геноциде

Между тем власти Польши заявили о необходимости провести международное расследование по факту массовых убийств в Буче. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал "назвать своими именами совершенные русскими, российскими солдатами кровавые расправы" и подчеркнул, что речь идет о "геноциде, и за него необходимо наказать". "Мы предлагаем создать международную комиссию для расследования геноцида", - заявил он в Варшаве.

В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес также отметил, что видит признаки возможного геноцида в Украине. "Мы сделаем все возможное, чтобы те, кто совершил эти военные преступления, не остались безнаказанными", - пообещал он. Санчес призвал Международный уголовный суд заняться "предполагаемыми случаями преступлений против человечности, военных преступлений и - почему бы это не сказать - геноцида".

Массовые убийства в пригородах Киева

В последние дни были опубликованы фотографии, сделанные в Буче, в частности, фотокорреспондентами информагентств AFP и Reuters после ухода из города вторгнувшихся в Украину российских войск. На них видны тела десятков погибших в гражданской одежде, сожженные автомобили и разрушенные обстрелами дома.

Международное сообщество резко осудило данные преступления и потребовало их незамедлительного расследования. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в совершении геноцида, лидеры многих западных государств, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявили о военных преступлениях российских войск. В свою очередь Россия отрицает обвинения в адрес военнослужащих ВС РФ и обвиняет Украину, США и НАТО в манипуляциях и провокациях.

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    Автор: Николай Пермяков


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