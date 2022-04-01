Марилуизе Бек: Если не бороться против войны - она придет к тебе

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Побывав в Киеве, бывшая депутат бундестага от партии "зеленых" Марилуизе Бек призывает помочь закрыть небо Украины от ракет и самолетов РФ и поддерживает идею эмбарго на поставки российских энергоносителей.
Представители немецкой партии "Союз-90"/"зеленые", основатели берлинского "Центра либеральной современности" (Zentrum Liberale Moderne), внесенного Генпрокуратурой РФ в список "нежелательных организаций", Марилуизе Бек (Marieluise Beck) и Ральф Фюкс (Ralf Fücks) стали первыми политиками из ФРГ, посетившими Киев после начала войны России против Украины. В интервью DW бывшая депутат бундестага рассказала о своем видении того, как и чем Германия должна помогать Украине, насколько важно закрыть украинское небо от российских ракет и самолетов и надо ли ввести эмбарго на поставки энергоносителей из России.
DW: Г-жа Бек, может ли Украина выиграть войну против России? И как может в таком случае выглядеть эта победа?
Марилуизе Бек: Я не знаю, сможет ли Украина победить. Я надеюсь на это, потому что это война России и Путина против Европы, а не только против Украины. И я думаю, что в Польше и странах Балтии понимают гораздо лучше, чем мы, немцы, что если Россия одержит здесь победу, то российские войска окажутся у границ ЕС.
Ответ на вопрос выиграют ли они войну, я думаю, во многом зависит от того, насколько хорошо Запад будет готов оснастить украинских военных. Вы знаете, что Германия вела себя очень нерешительно в этом вопросе. Польша и Соединенные Штаты, наоборот, действуют очень хорошо. Франция и Германия, я думаю, могут сделать больше в поставках оружия, в котором нуждаются украинские военные. И это особенно важно для того, чтобы иметь возможность закрыть небо над страной для российских ракет и самолетов.
- Помощь, поступающая сейчас из Германии - это случай, когда слишком мало и слишком поздно? Или Германия все еще может играть важную роль?
- Определенно, слишком поздно, слишком мало и не то, что Украине нужно в первую очередь И, как я уже сказала: я не военный эксперт, но главное - закрыть небо.
Сегодня мы посетили детскую больницу, но не всегда заходили в палаты. Мы видели только фотографии. Но и в это невозможно поверить, в эти последствия ракетных ударов... Так что это действительно в интересах гражданского населения - закрыть небо.
- Вы являетесь человеком, который уже долгое время очень откровенно говорит об опасностях, исходящих от России Владимира Путина. Как вы думаете, меняется ли сейчас общественная дискуссия в Германии? Считаете ли вы, что люди осознали серьезность ситуации, или вы думаете, что Германия все еще готова придерживаться выжидательной позиции, поддерживая открытые связи с Кремлем?
- Я думаю, что все демократические страны не хотят вступать в войну. И это очень здоровый подход, потому что, даже если люди сами не были на войне, в их семьях помнят, что это такое. Поэтому бояться войны - это очень естественное и нормальное чувство.
Но сейчас приходит понимание, что если ты не будешь бороться против войны и агрессии, то она придет к тебе. И это, я думаю, предостережение, которое Германия не хотела воспринимать. Нам потребуется некоторое время, чтобы действительно понять это. У многих пока остается надежда, что беда сама пройдет мимо.
- Многие в Украине хотят, чтобы Германия ввела эмбарго на поставку российских энергоносителей. Сейчас, как известно, Кремль уже требует рубли за российский газ. Как вы думаете, готова ли Германия ввести эмбарго и принять на себя сейчас этот экономический удар?
- Что касается требования об оплате за газ в рублях, я была очень рада услышать, что все страны заявили: мы не собираемся этого делать, потому что это будет подрывать режим санкций против Центрального банка России.
Германия, к сожалению, стала очень, очень зависимой от российского газа. Нас предупреждали в течение многих и многих лет. Мы не хотели в это верить. Наше правительство не хотело в это верить. Так что у нас есть проблемы, и у нас будут проблемы, если мы действительно пойдем на полноценное эмбарго.
Сейчас уже есть движение в отношении отказа от угля и нефти. Проблема же заключается в газе для нашей промышленности. Но, тем не менее, наш аргумент заключается в том, что если мы решимся на эмбарго и таким образом нанесем сильный урон Кремлю, то появится реальный шанс, что военная машина Путина будет остановлена. Не будет никакого импорта (из России. - Ред.), никаких поставок в РФ современных технологий и тому подобного.
Опасения, которые сейчас испытывает немецкое правительство, заключаются в том, что следующей осенью у нас закончится газ. Но это может быть ошибочным подходом. Мы выступаем за быстрое введение эмбарго, и полагаем - причем, в Украине нам тоже говорят это - что это правильный подход и что это приведет к завершению войны быстрее, чем кто-то может думать.
- Вы уезжаете из Киева с более оптимистичным настроем, чем приехали?
- Нет, я не уезжаю отсюда с большим оптимизмом. Драма Мариуполя - это то, что, очевидно, мир не очень хочет видеть. Это невероятно. То, что происходит в других городах.... Есть страшные истории обо всем, что всегда и бывает на войне: об изнасилованиях, депортациях, принудительном вывозе в Россию, изъятии детей из семей. Это грязно и жестоко. Кадыровцы, находящиеся здесь, хвастаются своей жестокостью. Так что нет, я не уезжаю с оптимизмом. Я уезжаю с надеждой, что украинцы закончат эту войну, нанеся поражение российской армии.
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