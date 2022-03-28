 Комментарий: Вот и сдулись газово-рублевые понты Путина | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 30.03.2022

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Экономика

Комментарий: Вот и сдулись газово-рублевые понты Путина

Попытка шантажа европейских клиентов "Газпрома" провалилась после того, как Германия начала реально готовиться к отключению газа, считает Андрей Гурков.

Фотомонтаж: рука перекрывает газовый вентиль на фоне флага России

Да нет, дамы и господа, вы все неправильно поняли! С чего вы взяли, что Россия после 31 марта откажется поставлять "недружественным странам" свой природный газ за полностью "скомпрометировавшие себя валюты" евро да доллары и будет брать только рубли? И кто вам сказал, что "Газпрому" поручено в недельный срок внести соответствующие изменения в действующие контракты? Путин сказал? 23 марта? На совещании с правительством? Да бросьте вы!

Заявление Пескова - реакция на подготовку к газовой чрезвычайной ситуации в ФРГ

"Мы же с вами говорили, что оплата и поставки - это растянутый во времени процесс", - заверил изумленных журналистов пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков днем 30 марта и пояснил, что никакого перехода на новые правила расчетов на следующий день, конечно же, не будет. 

Свое тут же облетевшее мировые СМИ заявление рупор Кремля сделал буквально через несколько часов после того, как вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) активировал режим раннего предупреждения общенациональной чрезвычайной ситуации в газоснабжении. Иными словами, после того, как Германия - крупнейший, причем с большим отрывом, зарубежный клиент "Газпрома" - начала предпринимать первые реальные шаги по подготовке страны к полной остановке поставок газа из России.

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Андрей Гурков

Тут в Кремле осознали, что заигрались в столь милые российской публике антизападные пропагандистские игры, и поспешили во всеуслышание дать задний ход. А то, чего доброго, "недружественные страны" и впрямь возьмут да и сами откажутся покупать у России один из ее немногих экспортных товаров. Валюта ведь ох как нужна сейчас для продолжения войны и смягчения последствий вызванного ей широкомасштабного кризиса российской экономики. Сказалась-таки та самая взаимная зависимость в энергетической сфере, на которую в Германии тщетно уповали все последние месяцы!   

Владимир Путин попыталась взять Запад на понт - и сильно просчитался. Подобных просчетов у хозяина Кремля в последнее время все больше и больше. Он неправильно оценил перспективы военного вторжения в Украину, силу украинской армии, реакцию украинского общества, сплоченность Запада, жесткость его санкций, масштабы ухода иностранных фирм с российского рынка. И вот теперь Путин ошибся еще и в оценке готовности крупнейших европейских государств отказаться от российского газа, даже если это грозит им ощутимым экономическим ущербом.

"Газпром" мог лишиться не менее двух третей европейского рынка

Президент РФ своим рублевым шантажом просто не оставил объединенным в G7 ведущим странам Запада иного выбора, как 28 марта демонстративно этот шантаж отвергнуть. При этом они формально сослались на необходимость соблюдения контрактов, в которых прописана оплата только в евро или долларах. Одновременно Кремль обеспечил правительству ФРГ весьма убедительное для немецких избирателей алиби: не оно потребовало изменения условий долгосрочных договоров, не оно угрожало остановить поставки газа.  

Даже если бы от расчетов в рублях и, соответственно, от импорта российского газа отказались бы не все страны ЕС, а только европейские члены "большой семерки" Германия, Италия, Франция и Великобритания (США, Канада и Япония трубопроводный газ от "Газпрома" вообще не получают), то Россия в одночасье потеряла бы больше половины своего европейского рынка. А его и только его могут снабжать идущие из Западной Сибири экспортные газопроводы. Достаточно было бы компаниям из Австрии и Польши, как они и обещали, присоединиться к бойкоту рублей, и "Газпром" потерял бы как минимум две трети продаваемых в Европе объемов.

После валютной импровизации Путина следует ждать других экспромтов

К таким потерям в Москве, как видим, все же не готовы, тем более что одновременно набирает скорость отказ европейцев от угля и нефти из России. Так что Запад благодаря путинской валютной импровизации получил очередное яркое свидетельство того, насколько плохо в Кремле просчитывают сейчас последствия своих шагов - и очередное убедительное доказательство того, что в Москве сегодня понимают только жесткие ответы.

Поэтому министерству экономики Германии после заявления Пескова не следует отменять режим подготовки страны к чрезвычайной ситуации в газовой сфере, чего оно, собственно, и не собирается делать. Более того, на аналогичный шаг в тот же день пошло и правительство Австрии. Слишком непредсказуемой стала теперь Россия. А потому надо в любой момент быть готовым к новым рублевым фантазиям и внешнеэкономическим экспромтам ее президента.  

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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