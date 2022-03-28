"Группа семи" отвергла требование Путина об оплате газа и нефти в рублях

Страны "большой семерки" не будут расплачиваться рублями за поставки российского газа и нефти. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) после заседания представителей G7. ФРГ в настоящее время председательствует в G7, в которую входят Франция, Италия, Япония, Канада, США и Великобритания. В заседании принял участие также представитель Евросоюза.

Министры "Группы семи" решили отклонить соответствующее требование России как "одностороннее и явное нарушение действующих договоров", заявил Хабек. По его словам, договоры о поставках энергоносителей никто не отменял, и вовлеченные в них компании должны их соблюдать. "Из этого следует, что (требование. – Ред.) оплаты в рублях неприемлемо", - сказал министр энергетики ФРГ.

Хабек: Попытка Путина расколоть наши ряды

По словам Хабека, очевидна "попытка Путина расколоть наши ряды", однако "мы не позволим это сделать, поэтому ответ G7: договорные обязательства нужно соблюдать“. На вопрос о возможном бойкоте поставок со стороны РФ он ответил: "Мы готовы к любым сценариям". По словам министра, Германия прорабатывает все возможные сценарии уже с начала нынешнего года. Хабек назвал Россию "ненадежным поставщиком". По его словам, войной против Украины Путин в значительной мере "способствовал нарушению мира и порядка в глобальном масштабе".

К соблюдению договоров о поставках энергоносителей Россию также призвал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). На вопрос о том, не следует ли привести в действие первый пункт правительственного плана газоснабжения страны в чрезвычайных условиях, принятого в октябре 2017 года, Шольц ответил, что "мы находимся ситуации, когда договоры должны исполняться". При этом он напомнил, что соответствующие соглашения с Россией предусматривают оплату за энергоносители в долларах и евро. Канцлер отметил, что Германия стремится как можно быстрее достичь независимости от поставок энергоносителей из России.

Путин потребовал продавать газ за рубли "недружественным странам"

Президент РФ Владимир Путин 23 марта потребовал в течение недели перевести оплату за поставки российского газа и нефти "недружественным странам" в рубли, отказавшись "использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют". По желанию Путина, покупатели российского газа должны приобретать рубли на внутреннем валютном рынке России.

Путин поручил Центробанку за одну неделю определить порядок таких операций. Он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ по объемам, ценам и принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

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