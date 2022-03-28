"Группа семи" отвергла требование Путина об оплате газа и нефти в рублях

Страны "большой семерки" не будут расплачиваться рублями за поставки российского газа и нефти. Об этом в понедельник, 28 марта, заявил министр энергетики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) после заседания представителей G7. ФРГ в настоящее время председательствует в G7, в которую входят Франция, Италия, Япония, Канада, США и Великобритания. В заседании принял участие также представитель Евросоюза.
Министры "Группы семи" решили отклонить соответствующее требование России как "одностороннее и явное нарушение действующих договоров", заявил Хабек. По его словам, договоры о поставках энергоносителей никто не отменял, и вовлеченные в них компании должны их соблюдать. "Из этого следует, что (требование. – Ред.) оплаты в рублях неприемлемо", - сказал министр энергетики ФРГ.
Хабек: Попытка Путина расколоть наши ряды
По словам Хабека, очевидна "попытка Путина расколоть наши ряды", однако "мы не позволим это сделать, поэтому ответ G7: договорные обязательства нужно соблюдать“. На вопрос о возможном бойкоте поставок со стороны РФ он ответил: "Мы готовы к любым сценариям". По словам министра, Германия прорабатывает все возможные сценарии уже с начала нынешнего года. Хабек назвал Россию "ненадежным поставщиком". По его словам, войной против Украины Путин в значительной мере "способствовал нарушению мира и порядка в глобальном масштабе".
К соблюдению договоров о поставках энергоносителей Россию также призвал канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). На вопрос о том, не следует ли привести в действие первый пункт правительственного плана газоснабжения страны в чрезвычайных условиях, принятого в октябре 2017 года, Шольц ответил, что "мы находимся ситуации, когда договоры должны исполняться". При этом он напомнил, что соответствующие соглашения с Россией предусматривают оплату за энергоносители в долларах и евро. Канцлер отметил, что Германия стремится как можно быстрее достичь независимости от поставок энергоносителей из России.
Путин потребовал продавать газ за рубли "недружественным странам"
Президент РФ Владимир Путин 23 марта потребовал в течение недели перевести оплату за поставки российского газа и нефти "недружественным странам" в рубли, отказавшись "использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют". По желанию Путина, покупатели российского газа должны приобретать рубли на внутреннем валютном рынке России.
Путин поручил Центробанку за одну неделю определить порядок таких операций. Он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ по объемам, ценам и принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.
Смотрите также:
-
Война в Украине - 28.03.2022
В фотохронике войны в Украине от 28 марта - снимки понедельника и предыдущих двух дней: минута молчания на вручении премии "Оскар", акция памяти 135 погибших детей, автомобильная процессия с флагами России между Кельном и Боном, сожжение чучела Путина в Тбилиси, разрушения, раненые, могилы. Так сейчас выглядит село Бышев под Киевом.
-
Война в Украине - 28.03.2022
"Мы хотели бы замолчать на мгновение, чтобы выразить нашу поддержку народу Украины, который в настоящее время сталкивается с вторжением, военными действиями и несправедливостью на своей собственной земле..." - такой текст появился на экране во время вручения "Оскаров" в Лос-Анджелесе. Обращение завершил призыв: "Мы просим вас поддержать Украину любым доступным вам способом - #StandWithUkraine".
-
Война в Украине - 28.03.2022
Благотворительная организация Желто-голубой крест (Blau-Gelbes-Kreuz e.V.) 26 марта провела в Кельне акцию памяти детей, погибших в Украине после начала российской агрессии. Участники акции разложили на площади перед Кельнским собором 135 плющевых медведей - столько детей, согласно данным международных организаций, уже потеряли жизни в Украине за время войны.
-
Война в Украине - 28.03.2022
В прошедшие дни город Львов в западной части Украины подвергся нескольким ракетным обстрелам. По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, в результате здесь была полностью уничтожена нефтебаза.
-
Война в Украине - 28.03.2022
Эвакуация жителей осажденного Мариуполя по коридору, контролируемому войсками РФ и пророссийскими сепаратистами. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на конференции в Катаре заявил, что этот украинский город повторяет судьбу сирийского Алеппо: "Гражданское население массово убивают, уничтожают, страдания ужасны".
-
Война в Украине - 28.03.2022
Российские войска продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты в Харьковской области. Следы от обстрелов на фасаде одного из храмов. По данным региональных властей на 28 марта, в городе и области за минувшие сутки спасатели более двадцати раз выезжали на тушения пожаров и разборку завалов зданий.
-
Война в Украине - 28.03.2022
В безопасности под землей - в харьковском метро. Здесь люди не только живут в вестибюлях или вагонах уже много недель с начала войны. 26 марта на станции "Исторический музей" прошел "Концерт между взрывами", открывший KharkivMusicFest-2022.
-
Война в Украине - 28.03.2022
"Очень хорошо видно, что Мариуполь стал вторым Алеппо. И, я надеюсь, у нас у всех будет коллективное чувство вины, если мы ничего не сделаем", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан на Doha Forum - 2022. До начала войны в городе насчитывалось около 440 тысяч жителей.
-
Война в Украине - 28.03.2022
Разрушенные здания и могилы жителей Мариуполя. По данным местных властей, в осажденном городе из-за завершения запасов продуктов питания уже начинается голод. По разным оценкам, здесь сейчас находится от 100 до 160 тысяч человек.
-
Война в Украине - 28.03.2022
Украинский военнослужащий в селе Стоянка Киевской области. По данным генштаба вооруженных сил Украины, под Киевом российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на юго-западе и к востоку от столицы, чтобы перерезать ключевые транспортные артерии.
-
Война в Украине - 28.03.2022
44-летняя жительница Чернигова Наталия Вакула получила ранения в результате атаки на этот город и сейчас проходит лечение в одной из больниц в городе Бровары под Киевом. По данным ООН на конец прошлой недели, в ходе войны в Украине ранено более 1700 мирных жителей, погибли - 1080 гражданских. Реальное число пострадавших может быть значительно выше.
-
Война в Украине - 28.03.2022
Противотанковые ежи - на улице в Одессе и на картине 67-летнего одесского художника Виктора Олийника. По данным городских властей, 27 марта с моря в сторону Одессы были выпущена две ракеты. Они были сбиты украинскими ПВО. Как сообщают украинские СМИ, также была предпринята попытка высадки диверсионно-разведывательной группы на побережье Одесской области.
-
Война в Украине - 28.03.2022
27 марта несколько сотен машин из разных регионов Германии приняли участие в автомобильной процессии между Кельном и Бонном. Участники акции, согласованной с полицией незадолго до начала, демонстрировали российские флаги. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику советским солдатам на одном из кладбищ в бывшей столице ФРГ.
-
Война в Украине - 28.03.2022
"Мы с тобой, Украина!" - в Дюссельдорфе по улицам теперь ходит такой вот трамвай. Городская транспортная компания оказывает помощь в приеме людей из Украины - в частности, предоставляет автобусы. Число украинских беженцев в Германии, согласно оценкам властей, уже превысило 230 тысяч человек. Реальная цифра - выше ввиду безвизового режима и задержкой данных о регистрации.
-
Война в Украине - 28.03.2022
В ходе антивоенной демонстрации в столице Грузии Тбилиси 27 марта была сожжена кукла, изображающая президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
-
Война в Украине - 28.03.2022
Акции солидарности с Украиной и выступления против войны прошли в выходные дни во многих станах мира. Эта фотография сделана в Лондоне.
Автор: Николай Пермяков