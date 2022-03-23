Газ только за рубли: ультиматум Путина сделал эмбарго ЕС более вероятным

Газовая империя пытается нанести ответный удар. В Европе заявление Владимира Путина о намерении в недельный срок перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные страны" на рубли восприняли как хитрый и опасный ход российского президента, который, возможно, приведет к далекоидущим последствиям для импорта в страны Евросоюза энергоносителей из России.

Принуждение Европы к сотрудничеству с Центральным банком РФ

Сделанное в преддверии саммита ЕС и серии встреч с европейскими союзниками специально прилетевшего в Европу президента США Джо Байдена, заявление Путина может, предупреждают эксперты, либо ускорить введение европейского эмбарго на закупки у "Газпрома" и, в целом, на импорт российских энергоносителей, либо привести к прекращению Россией своих поставок, либо внести раскол в ряды западных государств.

Готовя войну против Украины, в Москве не ожидали, что ЦБ РФ тоже попадет под санкции

Ведь странам ЕС в случае согласия на ультимативное требование Москвы, по сути дела, придется подрывать собственные санкции против России. Чтобы обеспечивать себя рублями в нужных объемах (на сотни миллионов евро в день), европейские энергокомпании были бы, скорее всего, вынуждены активно сотрудничать с Центральным банком РФ и другими попавшими в санкционные списки крупными российскими финансовыми институтами, поскольку на мировом рынке мало у кого имеется значительное количество российских банкнот.

Характерная деталь: Путин потребовал рубли только за газ - не за нефть или уголь, прекрасно понимая, что страны ЕС намного больше зависят от голубого топлива, чем от других российских энергоносителей.

"Путину удалось преподнести сюрприз", - написал в Twitter вскоре после пришедшей 23 марта из Москвы новости Йенс Зюдекум (Jens Südekum), профессор Дюссельдорфского университета и член научно-консультативного совета при министерстве экономики и защиты климата ФРГ. Он считает, что такого "залпа из всех орудий мало кто ожидал".

Требование платить в рублях - очевидное нарушение действующих контрактов

В интервью информационному агентству Reuters профессор Зюдекум пояснил, что "это эскалация экономической войны", и высказал предположение, что "эмбарго на импорт энергии из России стало теперь более вероятным". По мнению ученого, еще в начале марта призывавшего правительство Германии готовиться к полному прекращению поставок российских энергоносителей, Запад не должен поддаваться на "коварную игру" Путина.

"Эта мера призвана, прежде всего, поддержать рубль", - считает, в свою очередь, научный директор Института макроэкономики и исследования конъюнктуры (IMK) профессор Себастиан Дуллин (Sebastian Dullien). Однако укрепление сильно потерявшего в цене российского рубля опять-таки означало бы подрыв западных санкций.

В любом случае, подчеркнул Йенс Зюдекум, требование перевести расчеты за российский газ на рубли является "очевидным нарушением действующих контрактов". В них прописано, что расчеты ведутся в евро или долларах. По подсчетам аналитика сырьевых рынков швейцарского банка Vontobel Керстин Хоттнер (Kerstin Hottner), примерно 60% российских трубопроводных поставок газа в Европу оплачиваются европейской, а 40% - американской валютой.

Для главы министерства экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck) из Партии "Союз-90/"Зеленые" требование Москвы тоже является нарушением заключенных соглашений, а также очередным доказательством ненадежности России как партнера.

У эмбарго на импорт энергоносителей из России уже нет альтернативы?

Теоретически нарушение контрактов одной стороной освобождает другую сторону от обязательств по их выполнению. Таким образом, Евросоюз мог бы воспользоваться решением Путина как формальным поводом для прекращения закупок российского газа или, в более широком плане, для введения эмбарго на импорт всех российских энергоносителей, что в последние дни обсуждалось в ЕС все более активно.

Именно к такой реакции призвал, к примеру, профессор экономики Боннского университета Мориц Шуларик (Moritz Schularick). По его мнению, у эмбарго уже нет альтернативы: "Иначе нас, импортеров, будут все больше затягивать в систему Путина. Надо вырываться из нее!". "Из политических соображений Путин заинтересован в том, чтобы не он сам перекрывал газовый кран, а эмбарго объявил бы Запад", - полагает, со своей стороны, профессор Себастиан Дуллин.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек 19-20 марта вел в Катаре переговоры о поставках сжиженного газа

Однако 24 марта министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в ходе дебатов в бундестаге по вопросам энергетической политики повторил позицию правительства, что Германия пока не готова к введению эмбарго на уголь, нефть или газ из России. И добавил, что ему горько в этом признаваться. В то же время оппозиционный блок ХДС/ХСС на этом же заседании парламента выступил в поддержку эмбарго.

"Нельзя допустить шантаж свободной Европы", - заявил заместитель председателя фракции двух этих консервативных партий Андреас Юнг (Andreas Jung). Он подчеркнул, что Евросоюз "не должен отступать от наших же решений и подрывать наши же санкции". Поэтому, потребовал политик, саммиту ЕС следует дать на шантаж Путина "четкий совместный европейский ответ".

Клиенты "Газпрома" игнорируют требование Путина

Впрочем, этот ответ мог бы состоять не в эмбарго на российский газ, а просто в игнорировании путинского требования перейти на рубли. По меньшей мере так намерен действовать Альфред Штерн (Alfred Stern), глава австрийского нефтегазового концерна OMV, давнего и крупного партнера "Газпрома". В телевизионном интервью топ-менеджер заявил, что пока не собирается переводить расчеты с евро на рубли.

О том, что действующий (до конца нынешнего года) контракт не предусматривает возможность оплаты в рублях, сообщил и Павел Маевский, глава польской нефтегазовой компании PGNiG - крупнейшего партнера "Газпрома" в Восточной Европе.

Просто игнорировать "эту дешевую попытку эскалации" призвал и Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki), вице-председатель бундестага и заместитель председателя входящей в правящую коалицию либеральной партии СвДП. "Мы тут не для того, чтобы стабилизировать рубль и тем самым способствовать продолжению агрессивной, бесчеловечной и противоправной войны Путина против Украины", - заявил он 24 марта в интервью информационному агентству dpa.

А если Россия через неделю откажется принимать оговоренную в долгосрочных договорах оплату в твердой валюте? Тогда, по мнению немецкого политика, это будет означать конец российских газовых поставок на долгое время: "Мы справимся, а вот Пути вряд ли. Ему не следовало бы недооценивать нашу решимость".

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