Вице-канцлер ФРГ Хабек: Политика отказа от российского газа - это надолго

Три дня продолжался визит вице-канцлера и федерального министра экономики Роберта Хабека (Robert Habeck) в страны Персидского залива. Он проходил на фоне войны в Украине, которую немецкий политик несколько раз за время своей поездки назвал невыносимой.

В Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах целью переговоров стали вопросы скорейшей поставки газа в Европу и сотрудничества в области производства экологически чистого водорода. На обратном пути из Абу-Даби в Берлин вице-канцлер Германии ответил на вопросы корреспондента DW.

DW: Господин Хабек, причиной вашей поездки, которая была организована в кратчайшие сроки, был шок, вызванный нападением России на Украину. И осознание того, что необходимо немедленно что-то делать с энергетической зависимостью Германии от России. Удалось ли вам в таких условиях добиться успеха?

Роберт Хабек: Это станет ясно только в ближайшие недели и месяцы. Я не заключаю никаких контрактов, но могу создать рамки для переговоров между компаниями. С Объединенными Арабскими Эмиратами существует более длительное энергетическое партнерство, основное внимание в котором уделяется вопросам климатической нейтральности, "зеленому" водороду и расширению возобновляемых источников энергии.

В общей сложности мы подписали пять соглашений о сотрудничестве. Так что это явно удалось. В Катаре основное внимание уделялось возможным объемам поставок сжиженного газа. По крайней мере у меня есть уверенность, что визит к чему-то привел. Теперь наши компании начнут переговоры.

- После российского вторжения в Украину канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) говорил о переломном моменте. В Европе почти у всех сложилось впечатление, что политические условия полностью пересматриваются. Так ли это и для государств Персидского залива?

Роберт Хабек

- Всем моим собеседникам было ясно, что Германия сейчас хочет принять жесткие меры против России. Что мы не введем в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2" и, вместе с тем, сосредоточимся на защите климата.

Но в то время, когда мы говорим, что необходимо сделать больше для обеспечения прав трудящихся в Катаре, и критикуем тот факт, что ОАЭ приветствовали сирийского правителя Асада, о чем я также говорил во время визита, взоры этих стран обращены на Германию и Запад: (нам говорят. - Ред.) вы оставляете нас в подвешенном состоянии, когда армии, которые мы считаем террористическими, обстреливают нас. Ваше отношение к Ирану двойственное, и мы вынуждены нести все тяготы. И вы приходите только тогда, когда хотите, чтобы мы вам помогли.

Мне это было сказано достаточно резко. Вопрос для нас, говорили мои собеседники, заключается в следующем: насколько долгосрочным является то, чего вы хотите сейчас? Или мы должны помочь только на короткое время, а потом вы снова отвернетесь от нас? Поэтому мне пришлось объяснить, что наша потребность в "зеленом" водороде долгосрочная, а политика отказа от российского газа - это надолго. И я думаю, что мы преуспели в этом.

- Вы находитесь на своем посту с декабря прошлого года, когда войны еще не было. В какой степени она изменила вас самого и правительственную коалицию в Германии?

- Для меня лично это не совсем новый подход к политике. Я всегда хотел нести ответственность и знал, что мне придется принимать решения, которые не пользуются популярностью, которые трудны, которые возлагают на людей определенные требования. Решения, которые могут быть неприемлемы для большинства, но которые все равно должны быть приняты.

Но, конечно, я не рассчитывал, что мне придется принимать решения на фоне войны. Теперь все стало еще более сфокусированным, еще более серьезным. Решения о поставках Украине оружия, об оснащении бундесвера, санкциях. И мы не знаем, когда президент Путин примет контрмеры. Я имею в виду, что у России есть ядерное оружие! Все то, что изменилось, очень серьезно. Отсутствия усилий больше нет. Но того, что через подобные вещи легко проплывают, я никогда и не ожидал.

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