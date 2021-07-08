Война идет, газ течет, цены растут. Рынок ждет эмбарго на поставки из России?

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"Газпром" увеличил транзит через Украину, а цены на газ бьют рекорды. Сильно дорожает и нефть. Ажиотажный спрос может быть предвестником отказа Европы от энергоносителей из РФ.
Ситуация вообще-то абсурдная. Российские войска больше недели штурмуют или обстреливают украинские города, а тем временем природный газ из России по-прежнему бесперебойно идет по территории Украины в Европу. Более того, после начала войны объемы прокачки существенно выросли и вернулись к тем ежедневным уровням, которые предусмотрены действующим до конца 2024 года транзитным договором между Москвой и Киевом.
Такова реальность европейско-российской энергетической взаимозависимости, заставляющая украинские власти обеспечивать транзит топлива, необходимого дружественным государствам в Европе, но одновременно гарантирующего валютные доходы агрессору. В ЕС намерены как можно быстрее снизить такую зависимость, но на это, таково широко распространенное мнение, уйдет как минимум несколько лет. А отапливать жилье и снабжать промышленность углеводородным сырьем надо прямо сейчас.
Пока увеличение российских поставок по газотранспортной системе Украины в разные страны ЕС и, в менее значительных объемах, по трубопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу в Германию, не привело к снижению цен на европейском рынке газа. Наоборот, утром 3 марта тысяча кубометров стоила свыше 2000 долларов, а днем раньше котировки спотового рынка на нидерландском хабе TTF вообще установили очередной исторический рекорд, взлетев до 2227 долларов, сообщило агентство "Интерфакс".
К такому скачку почти на 60% привел странный всплеск ажиотажного и спекулятивного спроса, ведь еще накануне торги завершились чуть выше отметки в 1400 долларов, а никаких кардинальных изменений на рынке (и на театре военных действий) за ночь вроде бы не произошло. К тому же запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Евросоюзе находятся хотя и на низком, но все же не на угрожающе низком уровне.
Почему же тогда в первые дни календарной весны на европейском рынке столь резко подорожал газ, стоивший в течение февраля в условиях назревавшей и начавшейся войны в среднем 935 долларов? Такой скачок вряд ли можно объяснить только лишь мощным антициклоном над Европой, из-за которого Германию, например, ждут несколько относительно холодных ночей, когда температура будет опускаться на один-два градуса ниже нуля и, соответственно, потребуется больше топлива для обогрева жилья. Но ведь днем-то воздух при ярком солнце будет прогреваться до 10 и более градусов тепла! Правда, пару дней будет к тому же мало ветра, что снизит выработку электроэнергии ветрогенераторами, но чтобы из-за этого цены на газ стразу же удвоились, представляется все же маловероятным.
Так что дело вряд ли в погоде - скорее в том, что участники рынка энергоносителей пришли к выводу: некоторые события и решения можно считать предвестниками отказа стран ЕС от импорта энергоносителей из России. Но разве Европа это выдержит? Проанализируем цифры и факты.
По состоянию на 28 февраля в Германии, которая, будучи крупнейшим в ЕС потребителем газа, обладает и самыми большими мощностями по его хранению, ПХГ были заполнены почти на 30%. Об этом сообщил исполнительный директор отраслевого объединения операторов газохранилищ INES (Initiative Energien Speichern) Себастиан Блешке (Sebastian Bleschke).
30% или около 7 млрд кубометров - это лишь ненамного ниже того уровня заполнения, который был в начале весны год назад, указывает европейское отраслевое объединение Gas Infrastructure Europe. Правда, средний показатель последних лет на ту же дату заметно выше. Тем не менее теоретически таких объемов может хватить почти на целый месяц при полном прекращении любого импорта газа: Германия потребляет в год примерно 100 млрд кубометров.
Но импорт не прекратится, ведь газ поставляют в ФРГ Норвегия и Нидерланды, к тому же он поступает в ЕС из разных стран в сжиженном виде. И хотя у Германии пока нет собственных терминалов по приему СПГ (уже решено построить сразу два), она может получить регазифицированное топливо из соседних стран по разветвленной системе газопроводов.
Так что вполне есть шансы дотянуть до окончания отопительного сезона без поставок из России. Другое дело, что без них вряд ли удастся к следующей зиме заполнить газохранилища до нужного уровня, но на решение этой проблемы будет полгода, а за такое время много чего может произойти.
Относительная нормализация к марту уровня заполнения ПХГ в Германии может вызвать удивление, ведь еще с прошлого лета, а затем всю осень и зиму было множество сообщений и публикаций в СМИ о тревожно быстром сокращении запасов газа в Европе, особенно в ФРГ и Австрии. Однако к концу февраля ситуация стабилизировалась. Решающую роль сыграли три фактора.
Во-первых, приток СПГ в ЕС резко увеличился и достиг в январе рекордных объемов. Это снизило темпы отбора газа из ПХГ.
Во-вторых, из-за изменения глобального климата период с декабря по февраль оказался в Германии по сравнению с многолетней нормой уже 11-ой подряд слишком теплой зимой, сообщила Немецкая метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD). Причем в феврале средняя температура была на 4 градуса выше нормы, в результате он вошел в шестерку самых теплых последних месяцев зимы с 1881 года. Так что для обогрева жилья понадобилось существенно меньше топлива.
В-третьих, нынешний февраль оказался в Европе особенно ветреным (сразу три подряд урагана!), что позволило существенно сократить использование газа для производства электроэнергии в странах с развитой ветроэнергетикой. В Германии эта отрасль вообще установила рекорд, выработав за месяц 21 млрд киловатт-часов электроэнергии, сообщило Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW).
Короче, причины существенного замедления темпов сокращения запасов в немецких и европейских ПХГ довольно очевидные. Труднее рационально объяснить скачок цен на газ 2 марта. Отчасти это может быть связано с продолжающимся ростом цен на нефть, который выглядит как раз вполне логично. Главный энергоноситель быстро дорожает в последние дни из-за неизбежной нервозности на рынке, вызванной тем, что один из крупнейших экспортеров, Россия, вступил в широкомасштабную войну.
А непосредственной причиной того, что цена барреля европейской марки Brent выросла 3 марта примерно до 117 долларов, состоит в принятом накануне решении ОПЕК+ не прибегать к экстренным мерам по стабилизации рынка в условиях разразившейся войны. Даже в этих экстраординарных условиях участники картельного сговора под руководством Саудовской Аравии и России не захотели увеличивать добычу нефти и лишь договорились о том, что в апреле, как и планировалось, приступят к давно намеченному и весьма умеренному расширению производства.
Еще одна причина дороговизны Brent, несомненно, состоит в том, что все больше нефтяных трейдеров отказываются от сделок с российскими компаниями - будь то из-за санкций, опасений прослыть пособниками агрессора или просто из-за антивоенных убеждений. "Согласно данным консалтинговой компании Energy Aspects, порядка 70% российской нефти, поставляемой на экспорт, с трудом находит покупателей", - сообщает агентство "Интерфакс". По данным The New York Times, российские экспортеры предлагают скидки в 20 долларов за баррель, но все равно находят лишь единичных покупателей.
Таким образом, отказ от российской нефти фактически, явочным порядком, уже идет. В этом контексте можно рассматривать, к примеру, и принятое 1 марта решение Международного энергетического агентства (МЭА) немедленно выбросить на рынок, чтобы сбить цены, 60 млн баррелей из стратегических резервов трех десятков входящих в него индустриально развитых государств Запада, включая США и Германию. При этом правительство ФРГ, тем не менее, продолжает держать запасы, рассчитанные на 90 дней.
Подобных стратегических резервов природного газа у Германии и других стран ЕС пока нет. Однако 2 марта правительство ФРГ объявило о выделении 1,5 млрд евро на закупку в ближайшие же дни СПГ в качестве первого шага по созданию государственного запаса. Некоторые наблюдатели считают, что именно это неожиданное появление на рынке столь крупного заказа и спровоцировало 2 марта ажиотажную скупку фьючерсных контрактов на газ. Но вполне возможно, что одновременно участники газового рынка все больше приходят к выводу, что страны ЕС действительно приступили к конкретной подготовке отказа от поставок из России. По меньше мере пока идет война.
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