 Объединение ПХГ Германии: При мягкой погоде запасов газа должно хватить | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 26.01.2022

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Экономика

Объединение ПХГ Германии: При мягкой погоде запасов газа должно хватить

Немецкие газохранилища заполнены менее чем на 42%, на объектах "Газпрома" уровень намного ниже. Интервью DW о том, каковы шансы ФРГ завершить отопительный сезон без перебоев.

Рабочий осматривает немецкое газохранилище Jemgum

Немецкое газохранилище Jemgum принадлежит компании Astora - дочерней фирме "Газпрома"

Германия обладает крупнейшими в ЕС мощностями для хранения природного газа. На территории ФРГ действуют около 40 подземных хранилищ газа (ПХГ), в которые можно закачать приблизительно 23 млрд кубометров голубого топлива. Большинство операторов этих ПХГ являются членами отраслевого объединения INES (Initiative Energien Speichern) со штаб-квартирой в Берлине. С недавних пор оно представляет также интересы компаний, разрабатывающих проекты по хранению водорода. О том, хватит ли Германии до конца отопительного сезона имеющихся резервов природного газа, DW беседовала с исполнительным директором INES Себастианом Блешке (Sebastian Bleschke).

DW: Пожалуй, никогда еще немецкие газохранилища и особенно уровень их заполнения не вызывали такого международного интереса, как сейчас. Это связано с опасениями, что крупнейшая страна ЕС может до весны столкнуться с перебоями в снабжении теплом и электроэнергией, поскольку запасы природного газа находятся в этом году на чрезвычайно низком уровне. Какова ситуация на конец января?

Себастиан Блешке: Германия занимает четвертое место в мире по мощностям для хранения природного газа, и это, наверное, одна из причин, почему многие, особенно на внутреннем рынке ЕС, наблюдают сейчас за немецкими ПХГ. В настоящий момент они заполнены менее чем на 42 процента. Столь низкого уровня заполнения в данное время не было еще никогда.

- Но это ведь только средний показатель! Вы можете подтвердить, что уровень запасов в больших газохранилищах "Газпрома" в Германии снизился примерно до 17 процентов, тогда как остальные немецкие ПХГ заполнены еще приблизительно на 50 процентов?

Себастиан Блешке, исполнительный директор объединения ПХГ Германии INES

Себастиан Блешке, исполнительный директор объединения ПХГ Германии INES

- Группа "Газпром" управляет газохранилищами в Германии через две дочерние компании: Astora и Erdgasspeicher Peissen, причем вторая является совместным предприятием с фирмой VNG. Средний уровень заполнения трех ПХГ этих двух операторов, действительно, такой низкий.

- Будучи исполнительным директором INES, вы обязаны проявлять лояльность ко всем членам объединения, в которое входят и Astora, и Erdgasspeicher Peissen, некоторым, возможно, более известная под названием UGS Katharina. Поэтому вопрос не о причинах, а о возможных последствиях такой ситуации: хватит ли имеющихся объемов до окончания отопительного сезона?

- Тут следует непременно учитывать общую картину, ведь благодаря различным газопроводам, построенным в последние годы, страны-члены ЕС очень хорошо соединены друг с другом. Эта газотранспортная инфраструктура обеспечивает взаимодействие отдельных рынков.

Так вот, согласно экспертизе министерства экономики ФРГ, проведенной в 2015 году, Германии к 1 февраля на случай 7-дневных и 30-дневных холодов требуется уровень заполнения соответственно в 40 и 50 процентов. Эта экспертиза рассматривала также вариант политического конфликта и прекращения любых поставок газа из России на протяжении целого месяца. В таком случае нам нужен был бы уровень заполнения в 60 процентов. Совершенно очевидно: если у нас уже сейчас менее 42 процентов и темпы забора газа последних дней сохранятся, мы целевых ориентиров не достигнем.

Крупнейшее в ЕС немецкое ПХГ Rehden

Крупнейшее в ЕС немецкое ПХГ Rehden мощностью 3,9 млрд кубометров газа принадлежит "Газпрому" с 2014 года

- Вынесем за скобки политические конфликты. Но вот продолжающиеся 30 дней подряд морозы в Германии в феврале все же маловероятны, тем более в условиях глобального потепления. 

- Я не берусь оценивать вероятность подобных рисковых сценариев, и я уж тем более неподходящий собеседник на тему политических конфликтов. Но чем дольше длится зима, тем, действительно, выше вероятность более благоприятной температуры. Во всяком случае, в данный момент погода довольно мягкая. И все же некоторая неопределенность остается.

- А в зимние месяцы идет только отбор газа, или бывают дни, когда относительно высокие температуры позволяют пополнять запасы в газохранилищах? 

- Как раз под Новый год, между 29 декабря и 3 или 4 января, мы наблюдали закачку газа в ПХГ, и в эти дни их заполненность несколько выросла.

- А не зациклено ли общественное внимание чересчур на уровне запасов в ПХГ? И не ведет ли это к преувеличению проблемы снабжения Евросоюза газом? Может, энергокомпании сейчас просто предпочитают усиленно использовать свои резервы, чтобы не прикупать на рынке очень дорогой в данный момент газ, и ждут снижения цен в ближайшие недели, в том числе из-за прибытия значительных объемов сжиженного газа? Ведь, судя по сообщениям, в сторону Европы двинулось довольно большое число танкеров с СПГ.

- Естественно, нельзя смотреть на одни лишь газохранилища, ведь снабжение газом обеспечивают не только они, оно связано с разными факторами. Так, мы видим сейчас необычно высокую загрузку мощностей терминалов по приему СПГ. Однако последние недели вновь показали: как раз в зимний период ПХГ играют центральную роль в газоснабжении. Так что они были и остаются важным фактором.

- Но даже если погода в феврале и марте окажется мягкой: уровень запасов в немецких газохранилищах к концу нынешней зимы в любом случае окажется очень низким. Хватит ли времени для того, чтобы к следующему отопительному сезону чисто технически закачать в ПХГ достаточное количество газа?

- Да, это подтверждает опыт прошлого года. Еще в мае, что довольно поздно, уровень заполнения составлял у нас всего 26 процентов, по сравнению с прошлыми годами это уже было очень мало. Тем не менее имелась техническая возможность к концу сентября довести запасы до более чем 90 процентов. Поэтому я твердо убежден: мы сможем к следующей зиме хорошо заполнить газохранилища, даже если к концу этой зимы запасы окажутся очень низкими.

- Давайте в заключение вновь вернемся к сегодняшней ситуации: каковы шансы Германии прожить до предстоящей весны без перебоев в снабжении газом?

- Я бы подытожил сказанное так: долгосрочные контракты выполняются, это мы слышим отовсюду, уровень запасов в ПХГ на исторически низком уровне, что порождает некоторую неопределенность, однако погода довольно мягкая, что снижает напряженность на рынке. Поэтому я настроен осторожно оптимистично, хотя успокаиваться пока рано.

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    Автор: Андрей Гурков


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