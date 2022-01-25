Объединение ПХГ Германии: При мягкой погоде запасов газа должно хватить

Германия обладает крупнейшими в ЕС мощностями для хранения природного газа. На территории ФРГ действуют около 40 подземных хранилищ газа (ПХГ), в которые можно закачать приблизительно 23 млрд кубометров голубого топлива. Большинство операторов этих ПХГ являются членами отраслевого объединения INES (Initiative Energien Speichern) со штаб-квартирой в Берлине. С недавних пор оно представляет также интересы компаний, разрабатывающих проекты по хранению водорода. О том, хватит ли Германии до конца отопительного сезона имеющихся резервов природного газа, DW беседовала с исполнительным директором INES Себастианом Блешке (Sebastian Bleschke).

DW: Пожалуй, никогда еще немецкие газохранилища и особенно уровень их заполнения не вызывали такого международного интереса, как сейчас. Это связано с опасениями, что крупнейшая страна ЕС может до весны столкнуться с перебоями в снабжении теплом и электроэнергией, поскольку запасы природного газа находятся в этом году на чрезвычайно низком уровне. Какова ситуация на конец января?

Себастиан Блешке: Германия занимает четвертое место в мире по мощностям для хранения природного газа, и это, наверное, одна из причин, почему многие, особенно на внутреннем рынке ЕС, наблюдают сейчас за немецкими ПХГ. В настоящий момент они заполнены менее чем на 42 процента. Столь низкого уровня заполнения в данное время не было еще никогда.

- Но это ведь только средний показатель! Вы можете подтвердить, что уровень запасов в больших газохранилищах "Газпрома" в Германии снизился примерно до 17 процентов, тогда как остальные немецкие ПХГ заполнены еще приблизительно на 50 процентов?

Себастиан Блешке, исполнительный директор объединения ПХГ Германии INES

- Группа "Газпром" управляет газохранилищами в Германии через две дочерние компании: Astora и Erdgasspeicher Peissen, причем вторая является совместным предприятием с фирмой VNG. Средний уровень заполнения трех ПХГ этих двух операторов, действительно, такой низкий.

- Будучи исполнительным директором INES, вы обязаны проявлять лояльность ко всем членам объединения, в которое входят и Astora, и Erdgasspeicher Peissen, некоторым, возможно, более известная под названием UGS Katharina. Поэтому вопрос не о причинах, а о возможных последствиях такой ситуации: хватит ли имеющихся объемов до окончания отопительного сезона?

- Тут следует непременно учитывать общую картину, ведь благодаря различным газопроводам, построенным в последние годы, страны-члены ЕС очень хорошо соединены друг с другом. Эта газотранспортная инфраструктура обеспечивает взаимодействие отдельных рынков.

Так вот, согласно экспертизе министерства экономики ФРГ, проведенной в 2015 году, Германии к 1 февраля на случай 7-дневных и 30-дневных холодов требуется уровень заполнения соответственно в 40 и 50 процентов. Эта экспертиза рассматривала также вариант политического конфликта и прекращения любых поставок газа из России на протяжении целого месяца. В таком случае нам нужен был бы уровень заполнения в 60 процентов. Совершенно очевидно: если у нас уже сейчас менее 42 процентов и темпы забора газа последних дней сохранятся, мы целевых ориентиров не достигнем.

Крупнейшее в ЕС немецкое ПХГ Rehden мощностью 3,9 млрд кубометров газа принадлежит "Газпрому" с 2014 года

- Вынесем за скобки политические конфликты. Но вот продолжающиеся 30 дней подряд морозы в Германии в феврале все же маловероятны, тем более в условиях глобального потепления.

- Я не берусь оценивать вероятность подобных рисковых сценариев, и я уж тем более неподходящий собеседник на тему политических конфликтов. Но чем дольше длится зима, тем, действительно, выше вероятность более благоприятной температуры. Во всяком случае, в данный момент погода довольно мягкая. И все же некоторая неопределенность остается.

- А в зимние месяцы идет только отбор газа, или бывают дни, когда относительно высокие температуры позволяют пополнять запасы в газохранилищах?

- Как раз под Новый год, между 29 декабря и 3 или 4 января, мы наблюдали закачку газа в ПХГ, и в эти дни их заполненность несколько выросла.

- А не зациклено ли общественное внимание чересчур на уровне запасов в ПХГ? И не ведет ли это к преувеличению проблемы снабжения Евросоюза газом? Может, энергокомпании сейчас просто предпочитают усиленно использовать свои резервы, чтобы не прикупать на рынке очень дорогой в данный момент газ, и ждут снижения цен в ближайшие недели, в том числе из-за прибытия значительных объемов сжиженного газа? Ведь, судя по сообщениям, в сторону Европы двинулось довольно большое число танкеров с СПГ.

- Естественно, нельзя смотреть на одни лишь газохранилища, ведь снабжение газом обеспечивают не только они, оно связано с разными факторами. Так, мы видим сейчас необычно высокую загрузку мощностей терминалов по приему СПГ. Однако последние недели вновь показали: как раз в зимний период ПХГ играют центральную роль в газоснабжении. Так что они были и остаются важным фактором.

- Но даже если погода в феврале и марте окажется мягкой: уровень запасов в немецких газохранилищах к концу нынешней зимы в любом случае окажется очень низким. Хватит ли времени для того, чтобы к следующему отопительному сезону чисто технически закачать в ПХГ достаточное количество газа?

- Да, это подтверждает опыт прошлого года. Еще в мае, что довольно поздно, уровень заполнения составлял у нас всего 26 процентов, по сравнению с прошлыми годами это уже было очень мало. Тем не менее имелась техническая возможность к концу сентября довести запасы до более чем 90 процентов. Поэтому я твердо убежден: мы сможем к следующей зиме хорошо заполнить газохранилища, даже если к концу этой зимы запасы окажутся очень низкими.

- Давайте в заключение вновь вернемся к сегодняшней ситуации: каковы шансы Германии прожить до предстоящей весны без перебоев в снабжении газом?

- Я бы подытожил сказанное так: долгосрочные контракты выполняются, это мы слышим отовсюду, уровень запасов в ПХГ на исторически низком уровне, что порождает некоторую неопределенность, однако погода довольно мягкая, что снижает напряженность на рынке. Поэтому я настроен осторожно оптимистично, хотя успокаиваться пока рано.

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