Комментарий: Газовый спектакль дуэта "Путин и Миллер"

Немецким и вообще европейским политикам, а заодно СМИ, бизнесменам и широким слоям общественности в ЕС следует хорошо запомнить этот спектакль. Он чрезвычайно наглядно показал, с кем все они имеют дело в лице "Газпрома": с самостоятельной коммерческой компанией или с послушным орудием в руках Владимира Путина. Кремлевская пропаганда, увлекшись инсценировками путинских выступлений, похоже, даже не заметила, насколько сильный саморазоблачительный сюжет она выдала вечером 27 октября и разместила на официальном сайте президента РФ.

Владимир Путин озаботился состоянием европейских газохранилищ

В ходе видеосовещания по вопросам энергетики Владимир Путин, обычно прекрасно осведомленный о происходящем в столь любимой им газовой сфере (он не раз доказывал это на всевозможных энергетических совещаниях и форумах), прямо-таки наивно спрашивает главу "Газпрома" Алексея Миллера, отчитывающегося о заполнении ПХГ в России: "Насколько мне известно, у "Газпрома" в Европе тоже есть принадлежащие компании подземные хранилища газа".

Андрей Гурков

О да, отвечает тот, в Австрии есть, в Германии. "В каком состоянии находится закачка в эти ПХГ?", - с неподдельным любопытством спрашивает президент на камеру. В плохом, признается Миллер: "В настоящее время объем нашего газа в этих подземных хранилищах незначительный, буквально очень-очень маленький, чуть меньше 190 тысяч кубометров газа".

Это вызывает искреннюю тревогу российского президента, но он быстро находит решение проблемы. "Алексей Борисович, - говорит Владимир Владимирович, - я вас прошу после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа в России, к 8-му или 8 ноября, начать плавную и плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе - в Австрии и Германии". "Так и сделаем", - бодро заверяет глава "Газпрома". Дескать, как же это я сам не догадался.

"Газпром" не хотел и не мог заполнить ПХГ в Германии и Австрии?

Насладившись очевидным комизмом этого скетча, следует сделать несколько весьма серьезных выводов. Первый: государственный концерн "Газпром", которого немецкие лоббисты бизнеса с Россией не устают расхваливать как надежного поставщика энергии, допустил ситуацию, когда к началу отопительного сезона европейские газохранилища, легковерно отданные ему в собственность или под контроль, оказались "буквально очень-очень пустыми".

Второй вывод: по недосмотру такое произойти не могло. Значит, "Газпром" сознательно держал их пустыми, чтобы тем самым гнать вверх цены на европейском рынке газа и пугать европейцев, что они замерзнут этой зимой. Понятно, что проводить такую политику без мандата Кремля Миллер не мог и не стал бы.

Возможно также, что "Газпром", несмотря на громогласные заявления о росте добычи, просто физически не был в состоянии заполнить свои европейские газохранилища, потому что из-за пожара в Уренгое и по другим причинам не справлялся с закачкой российских ПХГ. Оба варианта, вовсе не исключающие друг друга и активно обсуждавшиеся в последнее время в ЕС, очень настораживают и уж точно не укрепляют веру в надежность поставщика.

Кремль пока так не добился своих целей на газовом рынке ЕС

Третий вывод: решение начать 8 ноября заполнять свои газохранилища в Германии и Австрии "Газпром" принял не из коммерческих соображений или из-за вдруг пришедшего осознания своей ответственности за энергетическую безопасность важнейших экспортных партнеров, а потому что на глазах у всех получил команду из Кремля. Если у кого-то в Европе еще были сомнения, чем руководствуется в своих действиях российский газовый гигант, то Владимир Путин окончательно их развеял.

Но почему вдруг президент России столь резко сменил курс? Ведь Кремль пока так и не добился целей своего широкомасштабного газового шантажа: "Северный поток-2" не вывели из-под действия антимонопольного Третьего энергопакета ЕС и еще не сертифицировали, а компании европейских стран не бросились заключать с "Газпромом" долгосрочные контракты.

Два нашумевших заявления в один и тот же день

Обращает на себя внимание, что Путин основным мотивом своего распоряжения Миллеру представил заботу о состоянии ПХГ в Германии и Австрии, а не, скажем, запредельно высокий уровень газовых цен в Европе. Это заставляет предположить, что Вена и особенно Берлин благотворно подействовали на Москву (скажем так, чтобы никого не обидеть).

Так что же, Берлин без лишнего шума, чтобы Путин смог сохранить лицо в ходе изумительного спектакля, убедил Москву дать задний ход? В пользу этой версии говорит то, что нашумевшее заявление исполняющего обязанности министра экономики ФРГ Петера Альтмайера (Peter Altmaier) о заканчивающемся росте цен на газ было сделано днем 27 октября за считанные часы до того, как Владимир Путин публично велел "Газпрому" приступить к заполнению европейских ПХГ. Представитель проигравшей парламентские выборы партии ХДС, похоже, что-то знал, хотя договаривался с Кремлем - если такая договоренность, действительно, была - наверняка не он.

Олаф Шольц и немецкие социал-демократы хотят больше газа

Скорее, это могли сделать по своим отлаженным каналам немецкие социал-демократы, чей кандидат Олаф Шольц (Olaf Scholz), давний соратник путинского друга Герхарда Шредера (Gerhard Schröder), готовится сейчас стать следующим канцлером ФРГ. Шольц уже заявил, что Германии понадобятся новые газовые электростанции.

В этой ситуации Шольцу совершенно не нужны ежедневные сообщения и комментарии о дороговизне газа, пустых газохранилищах и ненадежности "Газпрома". А вот новости о неуклонном заполнении немецких ПХГ российским голубым топливом помогут ему успешно завершить до конца ноября сложные переговоры с "зелеными" и либералами о создании правящей коалиции в ФРГ - и ее возглавить.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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