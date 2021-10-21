 Берлин ожидает скорого снижения цен на газ | Новости дня из Германии о Европе, России, мире | DW | 27.10.2021

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Берлин ожидает скорого снижения цен на газ

Период запредельно высоких цен на газ в ближайшее время закончится, причем независимо от ожидаемого ввода газопровода "Северный поток - 2" в эксплуатацию, считают в министерстве экономики ФРГ.

Газовая конфорка

Правительство Германии исходит из того, что "скоро произойдет консолидация цен на энергоносители и отчасти их снижение", заявил исполняющий обязанности министра экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier). "Признаки этого уже появились", - добавил Альтмайер, представляя на пресс-конференции в Берлине в среду, 27 октября, правительственный прогноз экономического развития Германии в 2021 и 2022 годах.

Исторический максимум цен на газ

По данным главы Минэкономики, цены на нефть сейчас вдвое выше, чем год назад: тогда они были на уровне 40 долларов за баррель, сейчас - 80 долларов. Но это - не исторический максимум, зафиксированный в ценах на газ. В первом квартале они составляли примерно 20 евро за мегаватт-час, а сейчас превысили 90 евро.

Петер Альтмайер на пресс-конференции в Берлине

Петер Альтмайер на пресс-конференции в Берлине

Однако вскоре период запредельно высоких цен на газ, по прогнозу Петера Альтмайера, закончится: "Я полагаю, есть хорошие шансы на то, что гонка цен в энергетическом секторе постепенно сойдет на нет". Альтмайер считает, что стремительное подорожание энергоносителей, вызванное завышенными ожиданиями участников рынка, приведет к наращиванию их добычи, росту предложения и соответственно снижению цен.

Покупатели газа выжидают

Это не зависит от того, будет ли введен в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2". Отвечая на вопрос корреспондента DW, Альтмайер заявил, что "у "Газпрома" уже сегодня есть возможность поставлять очень много газа в Европу по газопроводу "Ямал", через украинский транзит и по "Северному потоку - 1", мощности которых не исчерпаны".

При этом и.о. министра подчеркнул, что сокращение поставок газа в Европу вызвано не нарушением Россией ее договорных обязательств, а тем фактом, что "многие торговцы газом проявляют нерешительность при заказах, выжидая снижения цен на него". Такую реакцию рынка в Минэкономики ФРГ считают совершенно нормальной и никакой угрозы энергетической безопасности страны не видят.

"Этой зимой снабжение газом будет обеспечено, учитывая, что хранилища газа уже прилично заполнены", - заявил Петер Альтмайер. Ситуация сейчас, по его оценке, лучше, чем в 2015 году, когда "не только всем было уютно тепло, но еще и Украину обеспечили реверсными поставками".

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    Автор: Андрей Гурков


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