Цены на газ в Европе превысили исторический максимум

Цены на газ на рынках в Европейском Союзе и Великобританиив среду, 6 октября, достигли новых рекордных показателей. При открытии торгов в Европе цена ноябрьского фьючерса на газ превысила 1600, а затем - и 1900 долларов США за 1000 кубометров, тем самым обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные биржи Intercontinental Exchange (ICE).
По состоянию на 11.28 мск цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла 161,5 евро за 1 МВт/ч (цены на ICE представлены в евро за 1 МВт/ч) или 1969,2 доллара за 1000 кубометров. Чуть позже цена опустилась до 145,9 долларов за МВт/ч, или до 1778 долларов за 1000 кубометров.
Как отмечает агентство AFP, одними из причин роста цен на газ являются низкие запасы в газохранилищах, повышение спроса перед отопительным сезоном и ограниченное предложение. По данным компании Gas Infrastructure Europe (GIE), газохранилища в Германии в настоящее время заполнены на 69,3 процента, в среднем по Европе - на 75,87 процента.
В Кремле отрицают роль РФ в росте цен на газ в Европе
В Кремле отрицают связь Москвы с ростом цен на газ в Европе. "Никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке Европы, нет и быть не может", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что РФ выполняла и продолжит выполнять взятые на себя обязательства по контрактам.
"Причины кризиса - они состоят из нескольких факторов, которые совпали по времени. Это и то, как идет восстановление экономики, а, соответственно, растет потребление энергоресурсов, это и незаполненность газовых хранилищ", - отметил Песков далее. Кроме того, он сообщил, что из-за изменений климата в Европе снизилась "ветрогенерация". "Отсутствие ветра не позволяет вырабатывать электроэнергию в достаточном количестве при помощи "ветряков", - пояснил пресс-секретарь Путина.
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Автор: Андрей Гурков