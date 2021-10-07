Газовый кризис в Европе и цели России: 7 выводов после совещания у Путина

Европа столкнулась с небывалым взрывом цен на природный газ, что грозит масштабным энергетическим кризисом. Широко распространено мнение, что дефицит голубого топлива в преддверии зимы в определенной или даже в решающей мере возник из-за целенаправленных действий "Газпрома". Считается, что российский госконцерн оказывает тем самым давление на власти Германии и Евросоюза, чтобы добиться скорейшего разрешения на начало эксплуатации газопровода "Северный поток - 2", причем сразу двух его ниток, для чего нужно вывести его из-под действия антимонопольных законов ЕС.

Как раз в тот самый день, когда в ходе паники на европейском рынке газовых фьючерсов цена тысячи кубометров взлетела до невообразимых прежде почти 2000 долларов, президент России Владимир Путин провел в Москве в режиме видеоконференции "совещание по вопросам развития энергетики". После этого появились сообщения, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу, и цены откатились от пиковых значений. Но что конкретно говорилось на совещании 6 октября? DW проанализировала его стенограмму, опубликованную в сокращенном виде на официальном сайте президента РФ kremlin.ru, и сделала семь выводов.

Кремль обеспокоен ажиотажным спросом и опасается усиления конкурентов

Первый вывод: в Кремле обеспокоены нынешней ценой на газ, которая, как отметил Владимир Путин, "более чем в десять раз больше средней цены прошлого года". Президент несколько раз говорил в ходе совещания о том, что нужно сбить ажиотажный спрос, ведь "нам такой спекулятивный ажиотаж ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события".

Ветропарк в Нидерландах на берегу Северного моря

Вице-премьер Александр Новак, в прошлом министр энергетики РФ, перечислил некоторые из таких нежелательных для России последствий: "Происходит более интенсивный переход на возобновляемые источники энергии при таких ценах, и, конечно, возникает желание инвестировать в более неэффективные добычные проекты. Поэтому, конечно, рынок надо быстрее стабилизировать".

Таким образом, в Москве опасаются ускорения переориентации Европы на возобновляемую энергетику и усиления прямых конкурентов: под менее эффективными проектами подразумевается, видимо, добыча сланцевого газа в США и его поставки в сжиженном виде (СПГ).

Москва отрицает ответственность за дефицит газа и пустое ПХГ "Газпрома"

Второй вывод: в Москве будут и дальше отрицать какую-либо ответственность за дефицит газа и взлет цен в Европе. Путин перечислил причины нынешней ситуации: быстрое посткризисное восстановление мировой экономики, снижение запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) после холодной зимы в начале 2021 года, сокращение выработки ветряной энергии в Европе из-за безветренной погоды. На все эти факторы указывают и западные эксперты. Четвертой причиной президент РФ назвал ошибки ЕС, но об этом чуть позже.

Однако Путин не объяснил, как так получилось, что прошлая холодная зима в Европе закончилась в марте-апреле, а крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС ПХГ Rehden, принадлежащее "Газпрому" и напрямую соединенное с первым "Северным потоком", в сентябре оказалось заполненным лишь на 5%. По мнению ряда экспертов, российский госконцерн, действительно, выполнял свои договорные обязательства перед европейскими клиентами, что всячески подчеркивали на совещании и Путин, и Новак, однако делал это, опустошая свои газохранилища в ЕС. И при этом, несмотря на большой спрос и высокие цены, не бронировал дополнительный транзит через Украину или Беларусь и Польшу, в результате чего резко обострилась нехватка топлива.

Москва использует рост цен для продвижения "Северного потока - 2"

Третий вывод: совещание у Путина фактически подтвердило, что Москва использует нынешний газовый кризис для продвижения проекта "Северный поток - 2". Так, Александр Новак прямо заявил, что видит два пути "несколько охладить" ситуацию: "В первую очередь, это скорейшее завершение сертификации и получение разрешения на прокачку газа по достроенному "Северному потоку - 2". Это дало бы позитивный сигнал".

6 сентября 2021 у побережья Германии была сварена и уложена последняя труба "Северного потока - 2"

Вторая мера для успокоения ситуации на рынке газа, по мнению вице-премьера, могла бы состоять в том, чтобы "поставить дополнительные объемы биржевой торговли газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге, хотя бы небольшие объемы, которые могли бы сбить спекулятивный эффект".

Путин поддержал идею: "Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на биржах в Санкт-Петербурге".

Россия пока не собирается существенно увеличивать поставки газа в Европу

Отсюда четвертый вывод: информационные агентства несколько поспешили с сообщениями о готовности России увеличить поставки газа в Европу. На самом деле речь идет лишь о "небольших объемах", и те будут предназначены в основном для того, чтобы раскручивать сравнительно новую торговую площадку в Санкт-Петербурге, а не для реального удовлетворения высокого спроса в ЕС.

В стенограмме есть только расплывчатая фраза Путина, обращенная к Новаку: "Давайте продумаем возможное увеличение предложения на рынке, только сделать это надо аккуратно. Посчитайте с "Газпромом", поговорите".

Украинский транзит сохранится, но дополнительных объемов не будет

Пятый вывод: ни на какое существенное увеличение транзита газа через Украину сверх того, что прописано в действующем пятилетнем договоре, Москва не пойдет. Путин прямо сказал: "Можно было бы действительно увеличить поставки и по ГТС Украины, только для "Газпрома" это в убыток".

Президент пояснил, что "Газпром" при прокачке газа "по новым трубопроводным системам" (читай: по действующему "Турецкому потоку" и ждущему разрешения "Северному потоку - 2") "экономит примерно 3 миллиарда долларов в год, имею в виду, что современное оборудование прокачки применяется и новые трубы, можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетия, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти".

Россия не будет дополнительно бронировать транзит газа через Украину, но качает оговоренные объемы

Чуть позднее, обращаясь к министру энергетики Николаю Шульгинову, президент продолжил развивать эту мысль: "Смотрите, "Газпром" считает, что ему экономически целесообразнее, выгоднее было бы даже заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки по новым системам именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выброс в атмосферу СО2, дешевле все получается - под три миллиарда долларов по году".

"Но я прошу этого не делать, - продолжил Путин. - Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту прокачки нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины". По его словам получается, что украинский транзит сохраняется только благодаря доброй воле президента России, так как "Газпром" готов от него отказаться даже под угрозой штрафа. Для него главное - качать газ по "новым трубопроводным системам".

В условиях кризиса Кремль хочет вернуть ЕС к практике долгосрочных контрактов

Шестой вывод следует из уже упомянутых рассуждений Путина об ошибках ЕС в газовом вопросе. После выступления российского президента на совещании 6 октября стало ясно, что Москва пытается использовать нынешнюю, по словам Новака, "истерию" на спотовом рынке газа в Европе не только для того, чтобы поскорее получить от Евросоюза разрешение на использование "Северного потока - 2" в полном объеме, но и для того, чтобы добиться от ЕС возвращения к практике заключения с "Газпромом" преимущественно долгосрочных контрактов.

"Вообще-то предложение перейти на биржевую торговлю газом, - указал президент РФ, - было сделано, потом продвигалось и было продвинуто экспертами Еврокомиссии прошлого созыва, в основном британскими экспертами. Где теперь эти британские эксперты, где теперь их предложения - понятно, а потребители в континентальной Европе, безусловно, страдают от реализации этих предложений".

Путин явно пытается убедить ЕС в том, что нынешние правила торговли газом Евросоюзу навязала покинувшая его Великобритания, а потому теперь следует вернуться к прежнему принципу многолетних договоренностей с "Газпромом".

Это гарантировало бы российской компании сбыт и доли рынка на годы вперед, но противоречило бы европейскому курсу на декарбонизацию - форсированному сокращению использования ископаемых энергоносителей, в том числе и газа, причем уже в этом десятилетии.

"Роснефть" хочет и готовится экспортировать газ по "Северному потоку - 2"

Седьмой вывод состоит в том, что в Москве продолжают держать в запасе "план Б" на тот весьма вероятный случай, что ФРГ и ЕС со ссылкой на Третий энергопакет не выдадут разрешение на использование двух ниток "Северного потока - 2", поскольку "Газпром" не обеспечил доступа к этому газопроводу других поставщиков. Тогда в роли "третьей стороны" могла бы - и явно готовится - выступить другая российская госкомпания: "Роснефть".

Главы "Роснефти" и "Газпрома" Игорь Сечин и Алексей Миллер

Ее глава Игорь Сечин, обращаясь на совещании к Владимиру Путину, заявил: "Одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке европейского газа могло бы стать разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 миллиардов кубометров газа из ресурсов "Роснефти". Такое поручение правительству Вы уже давали". Свое предложение Сечин подкрепил указанием на то, что его реализация "имеет серьезную актуальность с точки зрения как стабилизации рынка, так и формирования дополнительных доходов бюджетов".

Что именно президент России ответил главе "Роснефти", неизвестно: как раз на этом месте стенограмма совещания заканчивается. Однако осуществление этого "плана Б" означало бы конец монополии "Газпрома" на экспорт трубопроводного газа, закрепленной в соответствующем законе РФ, который пришлось бы менять. Такая реформа, несомненно, резко обострила бы конкуренцию не только между двумя ключевыми нефтегазовыми госкомпаниями, но и между их руководителями, входящими в круг особо приближенных к Путину лиц: между Алексеем Миллером и Игорем Сечиным.

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