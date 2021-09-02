"Роснефть" хочет экспортировать газ по "Северному потоку - 2"

Президент РФ Владимир Путин поручил российским министерствам и правительству рассмотреть вопрос о возможности экспорта российской нефтегазовой компанией ПАО "НК Роснефть" газа по трубопроводу "Северный поток - 2" - за счет агентского соглашения с российской транснациональной энергокомпанией "Газпром". Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Его слова привело в четверг, 2 сентября, агентство "Интерфакс".

"В настоящий момент ожидаем мнение наших министерств, которые отрабатывают обращение", потом вопрос "будет обсуждаться в правительстве", подчеркнул вице-премьер.

Новак не затронул проблему ограничений европейского законодательства

При этом Новак не стал комментировать, позволит ли разрешение на экспорт газа для "Роснефти" снять ограничения на использование "Северного потока - 2" в рамках европейского законодательства. "На сегодняшний день наше законодательство сформировано таким образом, что у нас единый экспортер в России. Все, что касается других вопросов, требует рассмотрения", - указал он.

Иск об исключении "Северного потока - 2" из норм газовой директивы ЕС отклонен

Речь идет, в частности, о действии газовой директивы ЕС (часть Третьего энергопакета). Директива 2019/692 вступила в силу 23 мая 2019 года. Она распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран и обязывает операторов трубопроводов провести выделение на уровне собственности операций по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

Высший земельный суд в Дюссельдорфе 25 августа отклонил иск оператора газопровода Nord Stream 2 AG против решения Федерального агентства по сетям ФРГ (Bundesnetzagentur), которое отказалось сделать для российского газопровода исключение из норм этой газовой директивы ЕС.

"Коммерсант": Сечин обратился с просьбой к Путину

О том, что глава "Роснефти" Игорь Сечин на фоне рекордно высоких цен на газ в Европе попросил президента РФ Владимира Путина разрешить компании экспортировать 10 млрд кубометров газа в год посредством соглашения с "Газпромом", писала 27 августа газета "Коммерсант".

Сечин предлагал платить с этих объемов существенно увеличенный налог на добычу газа, что, по оценкам главы "Роснефти", позволило бы бюджету дополнительно получить до 37 млрд рублей (428 727 510 евро) в год, отмечало издание. По его данным, значительно увеличить добычу "Роснефть" планирует в 2022 году.

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