 Суд в ФРГ обязал оператора ″СП - 2″ следовать нормам газовой директивы ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 25.08.2021

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Германия

Суд в ФРГ обязал оператора "СП - 2" следовать нормам газовой директивы ЕС

Оператор "Северного потока - 2" пожаловался в Высший земельный суд в Дюссельдорфе на отказ Федерального агентства по сетям ФРГ вывести газопровод из-под газовой директивы ЕС.

Схема прокладки Северного потока - 2 на стене здания.

Карта с маршрутом газопровода "Северный поток - 2"

Компания Nord Stream 2 AG - оператор газопровода "Северный поток - 2" - должна придерживаться норм газовой директивы Евросоюза. Такое решение Высший земельный суд в Дюссельдорфе принял в среду, 25 августа. Компания приняла решение суда к сведению и оценит его. "О дальнейших шагах мы сообщим своевременно", - заявили представители Nord Stream 2 AG.

Оператор газопровода несколькими месяцами ранее подал жалобу против Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNA) Германии, которое отклонило заявку Nord Stream 2 AG. Компания ходатайствовала об освобождении трубопровода от европейских норм регулирования на территории Германии. В обосновании говорилось, что газопровод не был достроен до 23 мая 2019 года и потому не подпадает под исключения из газовой директивы ЕС.

Газовая директива ЕС (часть Третьего энергопакета) предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, строительство которых было полностью завершено к 23 мая 2019 года. Директива 2019/692 распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран и обязывает операторов трубопроводов провести выделение на уровне собственности операций по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

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    Автор: Андрей Гурков


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