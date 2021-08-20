Суд в ФРГ обязал оператора "СП - 2" следовать нормам газовой директивы ЕС

Компания Nord Stream 2 AG - оператор газопровода "Северный поток - 2" - должна придерживаться норм газовой директивы Евросоюза. Такое решение Высший земельный суд в Дюссельдорфе принял в среду, 25 августа. Компания приняла решение суда к сведению и оценит его. "О дальнейших шагах мы сообщим своевременно", - заявили представители Nord Stream 2 AG.

Оператор газопровода несколькими месяцами ранее подал жалобу против Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNA) Германии, которое отклонило заявку Nord Stream 2 AG. Компания ходатайствовала об освобождении трубопровода от европейских норм регулирования на территории Германии. В обосновании говорилось, что газопровод не был достроен до 23 мая 2019 года и потому не подпадает под исключения из газовой директивы ЕС.

Газовая директива ЕС (часть Третьего энергопакета) предусматривает освобождение от ее правил газопроводов из третьих стран, строительство которых было полностью завершено к 23 мая 2019 года. Директива 2019/692 распространяет правила рынка ЕС на газопроводы из третьих стран и обязывает операторов трубопроводов провести выделение на уровне собственности операций по транспорту и внедрить недискриминационную систему доступа третьих поставщиков к системам передачи и распределения на основе публично опубликованных тарифов.

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