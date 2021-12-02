Визиты Бербок показали: ФРГ хочет от Украины и России "зеленый" водород

Центральной темой первых визитов нового министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock) в Киев и Москву были вопросы войны и мира. На них было сконцентрировано всеобщее внимание, а потому в общественном восприятии на второй план невольно отошли другие темы, затронутые гостьей из Берлина. В том числе и энергетика.

Бюро по водородной дипломатии ФРГ откроет в Москве и Киеве

И тут речь вовсе не о "Северном потоке-2": о дальнейшей судьбе российского газопровода Бербок как раз ничего нового не сказала. Зато ее заявления о сотрудничестве в сфере водорода содержали и новости, и по-новому расставленные акценты. Этой теме, которой в Берлине придают стратегическое значение, министр отвела немало места во время выступлений перед журналистами в обеих столицах.

Министры иностранных дел ФРГ и Украины Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба в Киеве, 17 января 2022 года

Особенно в Киеве, где глава немецкого МИД сообщила, что вскоре при посольстве ФРГ будет открыто Бюро по водородной дипломатии, чтобы "как можно быстрее запустить конкретные проекты". О намерении создать аналогичное подразделение при посольстве в Москве немецкая сторона говорила еще в прошлом году, но процесс затянулся.

Теперь, как видим, в Берлине пришли к выводу, что в Украине тоже непременно нужно учредить центр, который будет помогать потенциальным партнерам в двух странах налаживать контакты и сотрудничество. В программу своего первого визита в Киев Бербок включила встречу с представителями ассоциации "Украинский водородный совет".

ВИЭ нужны для защиты климата и энергетической независимости

При этом Анналена Бербок, будучи не только министром иностранных дел ФРГ, но и сопредседателем немецкой Партии "зеленых", не оставила в Киеве никаких сомнений в том, в каком именно направлении следует развивать, как она весьма показательно выразилась, "наше энергетическое партнерство": "И Германии, и Украине требуется широкомасштабное развитие возобновляемых источников энергии и быстрый рост рынка "зеленого" водорода".

Ветропарк близ Одессы

Это нужно, подчеркнула она на пресс-конференции в украинской столице, как для выполнения Парижского соглашения по климату, так и для укрепления энергетического суверенитета Европейского Союза и всей Европы, имея в виду в том числе и Украину.

Тем самым немецкий министр недвусмысленно дала понять, что форсированное развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) имеет своей целью достижение не только климатической нейтральности, но и независимости от поставщиков ископаемых энергоносителей, явно подразумевая при этом Россию.

Россия - неотъемлемый партнер в борьбе против климатического кризиса

Однако всемерно развивать ВИЭ новое правительство Германии хотело бы и вместе с Россией. "Мы всячески заинтересованы в огромном потенциале России в области возобновляемой энергии", - заявила Анналена Бербок на пресс-конференции в Москве и подчеркнула: "Без участия самой большой страны мира мы не справимся с климатическим кризисом".

Тем самым новая руководительница МИД ФРГ существенно сместила привычные акценты: если раньше в Берлине говорили о России как о важном поставщике (ископаемых) энергоносителей, но новое поколение немецких политиков видит в РФ первым делом неотъемлемого партнера в деле сокращения выбросов парниковых газов и перевода всей планеты на путь устойчивого, не разрушающего природу развития.

Анналена Бербок и глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве, 18 января 2022 года

В то же время Анналена Бербок отметила, что "нам нужна надежная Россия, чтобы в ближайшие годы в ходе переходного периода по-прежнему снабжать Европу газом, который нам еще несколько лет понадобится". Сигнал более чем очевидный: правительство ФРГ признает, что Германия и ЕС пока не могут обойтись без природного газа, но в ходе форсированного развития ВИЭ будут всячески стараться как можно быстрее сократить его потребление.

Этот сам по себе не новый сигнал вряд ли особо озадачил кого-то в высшем руководстве России: в Москве традиционно скептически относятся к возобновляемой энергетике и твердо уверены, что Европа еще очень долго будет нуждаться в российском газе, причем в больших количествах. Плохая новость для "Газпрома" состоит в том, что Анналена Бербок, говоря о "невероятно большом потенциале России в области водорода", сделала упор, как и в Украине, на "зеленом" водороде.

Берлин не поддержит производство "Газпромом" "голубого" водорода

Дело в том, что в российской газовой компании вполне готовы сотрудничать с Германией в области водорода, но хотят поставлять на свой крупнейший экспортный рынок не тот экологически чистый H2, который получают из воды методом электролиза с помощью электроэнергии ВИЭ, а тот, что различными технологиями производят из природного газа. DW подробно писала об этом в декабре в статье "Водород для Германии: "голубой" от "Газпрома" и "зеленый" из Украины?".

Действующая установка по производству "зеленого" водорода методом электролиза в Гамбурге

И вот в Москву приезжает министр иностранных дел ФРГ и прямым текстом заявляет, что Германия хочет получать от России главным образом все же "зеленый" водород. А практически одновременно в Берлине министерство экономики и защиты климата, которое возглавляет вице-канцлер и другой сопредседатель Партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck), принимает, как сообщают немецкие СМИ, решение, что будет финансовыми и иными средствами поддерживать производство только "зеленого", но не "голубого" водорода.

Это резко снижет шансы "Газпрома" реализовать проект по строительству в Германии в районе Любмина по соседству с приемными терминалами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" завода по производству водорода из природного газа. Об этом проекте сообщило в конце ноября торгпредство РФ в ФРГ. Одновременно все более иллюзорными становятся и вынашиваемые в Москве на высшем политическом уровне планы поставлять в будущем в Германию "голубой" водород из России по "Северному потоку-2".

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