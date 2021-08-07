Водород для Германии: "голубой" от "Газпрома" и "зеленый" из Украины?

Считается, что в Германии уже в ближайшие годы начнется водородный бум, и сейчас много разговоров о том, что крупными поставщиками H2 на немецкий рынок могли бы стать Россия и Украина - не сразу, конечно, но в среднесрочной перспективе, ближе к концу этого десятилетия. Обе страны упоминаются в связи с водородом в программе нового правительства ФРГ - коалиционном договоре.

Однако сразу же возникает много вопросов. Сможет ли, к примеру, Украина обеспечить необходимые инвестиции в развитие своей "зеленой" энергетики? Нужен ли, с другой стороны, Германии для достижения ее климатических целей именно тот водород, который "Газпром" собирается производить из природного газа? И не использует ли Россия модную в данный момент водородную тему просто для того, чтобы убедить власти ФРГ и ЕС поскорее разрешить эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2"?

Новая компания "Газпром водород" и поручение Путина по трубопроводам

О том, что в "Газпроме" довольно серьезно отнеслись к водородной теме, говорит хотя бы то, что в апреле 2021 года концерн зарегистрировал в городе Видное Московской области специализированную дочернюю компанию "Газпром водород".

Газопровод "Северный поток - 2" и приемный терминал в ФРГ построены, но еще не сертифицированы

А о том внимании, которое Кремль уделяет газопроводам при формировании российской водородной стратегии, свидетельствует поручение, данное российским президентом Владимиром Путиным 30 ноября "Газпрому", правительству РФ и МИДу: к 1 июня 2022 года они должны "проработать вопросы о возможности экспорта в страны Европейского союза водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем".

Правда, ранее начальник отдела департамента перспективного развития "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром водород" Константин Романов говорил, что водород выгоднее производить в местах его потребления, напоминает информационное агентство "Интерфакс". А Маттиас Варниг (Matthias Warnig), исполнительный директор оператора "Северного потока - 2", компании Nord Stream 2, пару месяцев назад сообщил, что газопровод будет готов к транспортировке водорода через десять лет.

Производство H2 из российского газа в земле Мекленбург-Передняя Померания?

Поэтому не исключено, что к 1 июня 2022 года, когда сертификация "Северного потока - 2" в ФРГ и ЕС уже завершится или будет подходить к концу, исполнители президентского поручения придут к выводу, что водород все же выгоднее не качать из России в Германию, а производить из российского газа непосредственно на немецкой территории. Тем более, что такой проект, вроде бы, уже имеется.

Приемные терминалы "Северного потока" (слева) и "Северного потока - 2" (в центре у берега) в Любмине

Переговоры о нем "Газпром" ведет сейчас с правительством федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания, сообщило 30 ноября из Берлина информационное агентство "РИА Новости" со ссылкой на торгового представителя РФ в ФРГ Андрея Соболева. По его словам, обсуждается "возможность строительства в районе города Любмин заводов по производству водорода из природного газа, поставляемого по газопроводам "Северный поток" и "Северный поток - 2".

На вопросы DW о том, насколько продвинулись эти переговоры и какую именно технологию производства H2 планируется использовать, пресс-служба правительства Мекленбург - Передняя Померания к моменту публикации этой статьи не ответила.

Водород должен стать частью "зеленой" энергетики

Тут самое время вспомнить, чем вообще вызван нынешний всплеск интереса к водороду в индустриально развитых странах, не только в Германии. H2 потребовался им в качестве дополнения к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в рамках декарбонизации. Она предполагает как отказ от использования угля, нефти и газа при производстве электричества, так и электрификацию всех тех сфер, где пока применяются ископаемые энергоносители, будь то автотранспорт (переход на электромобили) или отопление помещений (установка тепловых насосов).

Водородный поезд компании Alstom во время испытаний на северо-западе ФРГ в 2017 году

Внедрять же водород планируется там, где перейти на электричество будет трудно или невозможно, например, в металлургии, в самолетах, судах, на не электрифицированных участках железной дороги или опять же при отоплении помещений. Короче, водород рассматривается как составляющая часть будущей "зеленой" экономки.

Поэтому вполне логично, что в Германии делается ставка на развитии производства именно "зеленого" водорода, получаемого методом электролиза воды с использованием ВИЭ без выбросов в атмосферу парниковых газов. Новая правящая коалиция из социал-демократов, "зеленых" и либералов обещает оказывать господдержку при создании в ФРГ промышленных мощностей для электролиза.

Новое правительство ФРГ пока приветствует любые H2-технологии

Одновременно в коалиционном договоре, в котором слово водород встречается целых 28 раз, провозглашается цель создания "европейского союза зеленого водорода". Об экологически чистом водороде идет речь и в том абзаце, который посвящен отношениям с Украиной: "Мы стремимся к углублению энергетического партнерства с Украиной с большими амбициями в таких областях, как возобновляемая энергетика, производство зеленого водорода, энергоэффективность и сокращение выбросов CO2".

Лидеры трех партий представляют 24 ноября коалиционный договор

К взаимодействию с Россией в водородной сфере у новой коалиции - другой подход. В том пассаже, в котором говорится о стремлении углублять сотрудничество с РФ по "темам будущего", упоминается просто водород. А в другом, энергетическом разделе правительственной программы, сказано, что ради быстрого развития рынка и "до обеспечения зеленым водородом по выгодным ценам" госрегулирование в области H2 будет "открытым для разных технологий".

На эту формулировку тут же обратил внимание Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft), лоббирующий интересы немецких фирм и их партнеров, работающих в бывших соцстранах Восточной Европы и на постсоветском пространстве.

"В водородной сфере светофорная коалиция открыта различным технологиям, - подчеркнул в заявлении для прессы председатель организации Оливер Хермес (Oliver Hermes). - Это дает шанс для использования в течение переходного периода голубого водорода. Применение метода углеродного хранения будет содействовать дальнейшему сокращению выбросов".

В Германии предпочитают "голубой" водород, в "Газпроме" - "бирюзовый"

Понятно, почему глава влиятельной организации, активно поддерживающей "Северный поток - 2" и вообще сотрудничество с "Газпромом", сделал упор на "голубом" водороде: его получают из природного газа. А возникающие в процессе паровой конверсии метана выбросы CO2 улавливаются и хранятся по технологии, получившей название CCS (сarbon capture and storage). Интрига тут в том, что в самом "Газпроме", судя по ряду публикаций и заявлений, скорее склоняются к производству "бирюзового" водорода методом пиролиза метана, когда вместо CO2 получается твердый углерод.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес

Дополнительную интригу создает действующая в ФРГ политическая установка: длительное подземное хранение улавливаемого при CCS углекислого газа из соображений безопасности допустимо только на море. Соответствующие геологические возможности имеются на Северном море, а Любмин находится на Балтике.

В том же заявлении Оливер Хермес убеждает немецкое общество, что "среди наших непосредственных соседей Россия и Украина имеют наибольший потенциал стать партнерами в области зеленой энергии и водорода". Однако у коллектива авторов из трех научных институтов, опубликовавших в ноябре исследование о перспективах импорта водорода в Германию до 2030 года, сложилось иное мнение.

В Германии просчитались с объемами импорта водорода к 2030 году

В работе восьми ученых из Института немецкой экономики в Кельне (IW), Института по изучению климата, окружающей среды и энергии в Вуппертале (Wuppertal Institut) и Института техники в области окружающей среды, безопасности и энергетики имени Фраунхофера в Оберхаузене (Fraunhofer UMSICHT) бросается в глаза, что Россия и Украина в ней практически даже не упоминаются, а возможности импорта в Германию водорода исследуются на примере Нидерландов, Испании, Марокко и Чили.

"У России и Украины, конечно же, есть трубопроводы, которые можно приспособить к транспортировке водорода, но мы сфокусировались на выбранных четырех странах, чтобы понять, какова вероятность получения из разных регионов мира зеленого водорода, ведь он наиболее перспективный с точки зрения достижения климатической нейтральности", - пояснил в беседе с DW ученый Wuppertal Institut Франк Мертен (Frank Merten).

Эксперт Wuppertal Institut по энергетике Франк Мертен

Ключевой вывод исследования: те объемы импорта H2, на которые Германия рассчитывает до 2030 года в рамках национальной водородной стратегии, и близко не будут достигнуты. Поставки даже из соседних Нидерландов с их большими возможностями для развития ветряной энергетики и разветвленной системой газопроводов окажутся, скорее всего, ниже ожидаемых: этой стране нынешние и будущие мощности потребуются главным образом для внутренних нужд.

Но, может быть, методологическая ошибка авторов исследования заключалась в том, что они сосредоточились исключительно на "зеленом" водороде и не последовали примеру нового правительства ФРГ с его готовностью принять разные технологии? "В долгосрочном плане магистральный путь - зеленый водород, и я сомневаюсь, что у нас будут ресурсы и, главное, время, чтобы параллельно краткосрочно идти еще и другими путями, ведь уже к 2030 году необходимо резко снизить выбросы парниковых газов", - ответил Франк Мертен.

Что лучше экспортировать Украине: "зеленый" водород или "зеленое" электричество?

Опираясь на подробное исследование потенциала четырех упомянутых стран, ученый выразил сомнение, что украинская возобновляемая энергетика сумеет в столь сжатые сроки нарастить мощности, необходимые для производства и экспорта "зеленого" H2. А если Украина будет поставлять в ФРГ и ЕС вместо водорода просто "зеленое" электричество, как это предлагают некоторые эксперты?

Установка по получению водорода и кислорода методом электролиза в Пренцлау под Берлином

"В любом случае такой вариант можно быстрее реализовать, однако в перспективе водородные трубопроводы смогут транспортировать куда больше энергии и куда более эффективно, чем линии электропередачи. Тут обе стороны должны совместно решить, что больше отвечает их интересам", - считает Франк Мертен.

Что же касается России, то у нее благодаря богатым запасам природного газа хорошие предпосылки для производства "голубого" водорода, отметил ученый, однако "окно возможностей для этой технологии весьма небольшое, поскольку после 2030 года значительно ускорится внедрение зеленого водорода", а потому велика опасность убыточных инвестиций. Вспомним: о том, что это технология только для "переходного периода", признает в своем заявлении и глава Восточного комитета Оливер Хермес

Более эффективным могло бы стать производство "бирюзового" водорода, но, по словам Франка Мертена, эксперты не ожидают широкого коммерческого использования этой еще не созревшей технологии до 2040 года. А к тому времени она уже вряд ли понадобится, ведь Германия в 2045 году намерена стать климатически нейтральной.

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