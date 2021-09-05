 ″Зеленая″ энергетика в Украине: Немцы советуют торопиться | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 07.09.2021

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Украина

"Зеленая" энергетика в Украине: Немцы советуют торопиться

Евросоюз и ФРГ ускоряют переход на "зеленую" энергетику. А Украина? Как показала дискуссия в Восточном комитете немецкой экономики, у Киева большой потенциал, но мало денег - и времени.

Ветряки в Одесской области Украины

Ветряки в Одесской области Украины

"У Украины большой потенциал". За 30 лет независимости украинцам часто приходилось слышать эти слова от иностранных политиков и бизнесменов. Звучали они и на Zoom-конференции, которую устроил в понедельник, 6 сентября, Восточный комитет немецкой экономики. Главной темой двухчасового обсуждения была "зеленая" энергетика в Украине.

Прокладка Северного потока - 2 завершена (архив)

Прокладка "Северного потока - 2" завершена (архив)

Вопрос стал особенно актуальным после июльской сделки Германии с США по "Северному потоку - 2". И так совпало, что во время конференции в понедельник пришла новость о том, что в германских водах Балтики была проложена и сварена последняя труба газопроводного проекта. В соответствие с договоренностью с Вашингтоном Берлин обязался поддержать переход Киева на возобновляемые источники энергии, включая создание "Зеленого фонда", и развивать двусторонние проекты в сфере энергетики. Одним из пунктов также была названа поддержка производства и экспорта водорода в качестве одного из источников нового экологичного топлива, помимо традиционной энергии солнца, ветра и биомассы.

Немцы едут в Украину говорить о "зеленой" энергетике  

Украина и Германия развивают энергетическое партнерство с августа 2020 года, когда на уровне министерств было подписано соответствующее заявление. Судя по дискуссии, Берлин ускоряет переход от слов к делам. В середине сентября в Киев собирается Андреас Файхт (Andreas Feicht), статс-секретарь Минэкономики ФРГ, который на конференции хвалил потенциал Украины как "крупного производителя "зеленой" энергии".

Станислав Тиллих

Станислав Тиллих

Вместе с Файхтом в Киев собирается и Станислав Тиллих (Stanislaw Tillich), бывший премьер-министр Саксонии и назначенный в декабре 2020 года спецпосланник правительства ФРГ по вопросам структурных изменений в украинских угольных регионах. Задачи Тиллиха - помогать Киеву закрывать шахты и делиться немецким опытом. Уже выбраны две шахты, по одной на западе и востоке Украины, где будут реализованы пилотные проекты, рассказал политик на Zoom-конференции. По его словам, Германия выделяет на них 60 миллионов евро. Эти деньги пойдут в том числе на переобучение шахтеров, которые потеряют работу. То, что социальные последствия перехода на "зеленую" энергетику будут трудными для Украины, отметил на форуме представитель Минэкономики Украины Владимир Бондаренко.

Почему Киеву будет трудно экспортировать водород

В самом Евросоюзе, к интеграции с которым стремится Украина, переход на возобновляемую энергетику в рамках так называемой "Зеленой сделки" будет иметь для Киева и негативные последствия, предупреждали участники дискуссии. По их словам, это приведет к "новым ограничениям".

На этом предприятии в Гамбурге используют зеленый водород при производстве меди

На этом предприятии в Гамбурге используют "зеленый" водород при производстве меди

На этом фоне планы Германии помочь Украине производить водород выглядят непростой задачей. Использовать украинскую газотранспортную систему (ГТС) для экспорта водорода в ЕС при определенных условиях можно, но для его производства нужна электроэнергия, а она по замыслам Брюсселя должна быть экологически чистой.

Сегодня доля возобновляемой энергии в Украине составляет чуть больше 15 процентов, о чем рассказала Александра Гуменюк, директор Европейско-украинского энергетического агентства. К 2030 году Киев планирует увеличить этот показатель до 25 процентов. Для сравнения: в Германии доля "зеленой" энергии в августе 2021 составила 47 процентов. По данным Гуменюк, треть рынка возобновляемой энергии в Украине занимают крупные компании, в том числе ДТЭК, чей гендиректор Максим Тимченко также выступил на форуме. По словам Тимченко, для более успешного развития "зеленой" энергетики Украине нужна "либерализация рынка".  

Украине нужна будет помощь Европы 

Собирается в конце сентября в Киев и еще один участник дискуссии - Катарина Матернова, глава группы по поддержке Украины в Еврокомиссии. Она сказала, что при переходе на возобновляемую энергетику Украине "нужна будет помощь" Запада. Проблему финансирования проектов в Украине европейские бизнесмены назвали одной из главных. Матернова покритиковала Германию, где, по ее словам, одно из правительственных ведомств не внесло Украину в список приоритетных для экономической помощи регионов. Представители правительства это не комментировали.

Один из главных выводов конференции - Украина обладает "огромным потенциалом", связанным с ее территорией, но ей нужна финансовая поддержка извне. И, как сказал Томас Хювенер (Thomas Hüwener), член руководства немецкой газотранспортной компании Open Grid Europe, Киеву следует "думать о большом и действовать быстро". По его словам, переход на "зеленую" энергию в Европе будет происходить все быстрее.     

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    Автор: Андрей Гурков


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