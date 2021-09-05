"Зеленая" энергетика в Украине: Немцы советуют торопиться

Евросоюз и ФРГ ускоряют переход на "зеленую" энергетику. А Украина? Как показала дискуссия в Восточном комитете немецкой экономики, у Киева большой потенциал, но мало денег - и времени.
"У Украины большой потенциал". За 30 лет независимости украинцам часто приходилось слышать эти слова от иностранных политиков и бизнесменов. Звучали они и на Zoom-конференции, которую устроил в понедельник, 6 сентября, Восточный комитет немецкой экономики. Главной темой двухчасового обсуждения была "зеленая" энергетика в Украине.
Вопрос стал особенно актуальным после июльской сделки Германии с США по "Северному потоку - 2". И так совпало, что во время конференции в понедельник пришла новость о том, что в германских водах Балтики была проложена и сварена последняя труба газопроводного проекта. В соответствие с договоренностью с Вашингтоном Берлин обязался поддержать переход Киева на возобновляемые источники энергии, включая создание "Зеленого фонда", и развивать двусторонние проекты в сфере энергетики. Одним из пунктов также была названа поддержка производства и экспорта водорода в качестве одного из источников нового экологичного топлива, помимо традиционной энергии солнца, ветра и биомассы.
Украина и Германия развивают энергетическое партнерство с августа 2020 года, когда на уровне министерств было подписано соответствующее заявление. Судя по дискуссии, Берлин ускоряет переход от слов к делам. В середине сентября в Киев собирается Андреас Файхт (Andreas Feicht), статс-секретарь Минэкономики ФРГ, который на конференции хвалил потенциал Украины как "крупного производителя "зеленой" энергии".
Вместе с Файхтом в Киев собирается и Станислав Тиллих (Stanislaw Tillich), бывший премьер-министр Саксонии и назначенный в декабре 2020 года спецпосланник правительства ФРГ по вопросам структурных изменений в украинских угольных регионах. Задачи Тиллиха - помогать Киеву закрывать шахты и делиться немецким опытом. Уже выбраны две шахты, по одной на западе и востоке Украины, где будут реализованы пилотные проекты, рассказал политик на Zoom-конференции. По его словам, Германия выделяет на них 60 миллионов евро. Эти деньги пойдут в том числе на переобучение шахтеров, которые потеряют работу. То, что социальные последствия перехода на "зеленую" энергетику будут трудными для Украины, отметил на форуме представитель Минэкономики Украины Владимир Бондаренко.
В самом Евросоюзе, к интеграции с которым стремится Украина, переход на возобновляемую энергетику в рамках так называемой "Зеленой сделки" будет иметь для Киева и негативные последствия, предупреждали участники дискуссии. По их словам, это приведет к "новым ограничениям".
На этом фоне планы Германии помочь Украине производить водород выглядят непростой задачей. Использовать украинскую газотранспортную систему (ГТС) для экспорта водорода в ЕС при определенных условиях можно, но для его производства нужна электроэнергия, а она по замыслам Брюсселя должна быть экологически чистой.
Сегодня доля возобновляемой энергии в Украине составляет чуть больше 15 процентов, о чем рассказала Александра Гуменюк, директор Европейско-украинского энергетического агентства. К 2030 году Киев планирует увеличить этот показатель до 25 процентов. Для сравнения: в Германии доля "зеленой" энергии в августе 2021 составила 47 процентов. По данным Гуменюк, треть рынка возобновляемой энергии в Украине занимают крупные компании, в том числе ДТЭК, чей гендиректор Максим Тимченко также выступил на форуме. По словам Тимченко, для более успешного развития "зеленой" энергетики Украине нужна "либерализация рынка".
Собирается в конце сентября в Киев и еще один участник дискуссии - Катарина Матернова, глава группы по поддержке Украины в Еврокомиссии. Она сказала, что при переходе на возобновляемую энергетику Украине "нужна будет помощь" Запада. Проблему финансирования проектов в Украине европейские бизнесмены назвали одной из главных. Матернова покритиковала Германию, где, по ее словам, одно из правительственных ведомств не внесло Украину в список приоритетных для экономической помощи регионов. Представители правительства это не комментировали.
Один из главных выводов конференции - Украина обладает "огромным потенциалом", связанным с ее территорией, но ей нужна финансовая поддержка извне. И, как сказал Томас Хювенер (Thomas Hüwener), член руководства немецкой газотранспортной компании Open Grid Europe, Киеву следует "думать о большом и действовать быстро". По его словам, переход на "зеленую" энергию в Европе будет происходить все быстрее.
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