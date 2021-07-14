 Водородную технику для транспорта будут создавать в ФРГ 4 новых центра | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 06.09.2021

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Экономика

Водородную технику для транспорта будут создавать в ФРГ 4 новых центра

На разработку H2-технологий для автомобилей, поездов, судов и самолетов правительство Германии выделило 290 млн евро. Берлин сочетает поддержку инноваций с развитием регионов.

Заправка автомобиля водородом со знаком H2

Германия сделала новый важный шаг на пути к объявленной цели стать одним их мировых лидеров водородной экономики. Правительство ФРГ выделило 290 млн евро на создание и финансирование до 2024 года четырех инновационно-технологических центров (ITZ), которые займутся разработкой водородных технологий для транспортной сферы: легковых и грузовых автомобилей, поездов, речных и морских судов, самолетов.

"Эти центры будут учитывать различные потребности промышленности и сосредоточатся на разных задачах", - пояснил министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ (BMVI) Андреас Шойер (Andreas Scheuer), объявляя 2 сентября в Берлине об окончательных результатах тендера на получение федеральных субсидий для осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области водорода (H2). На конкурс были представлены 15 заявок со всей ФРГ.

Модельный H2-регион в Баварии: "зеленый" водород для автотранспорта

Стремясь совместить решение задач как инновационной, так и региональной политики, министерство решило распределить бюджетные средства между Западной, Восточной, Северной и Южной Германией, направив средства преимущественно в средние и даже небольшие города.

Техник осматривает электролизёр в Гамбурге

Гамбург: благодаря обилию ветровой энергии много опыта с электролизёрами накоплено на севере ФРГ

Так, один из четырех центров, южный, разместится в городке Пфаффенхаузене, насчитывающим всего около 5 тысяч жителей. Но именно сюда будет направлена львиная доля выделенных средств - до 100 млн евро. Ведь именно в этой части Баварии к северо-востоку от Мюнхена в конце 2019 года был дан старт проекту HyBayern, цель которого - создать модельный регион по производству и использованию "зеленого" водорода.

Для этого будет построена установка для получения H2 путем электролиза воды. Этот электролизёр будет использовать "зеленую" электроэнергию действующих гидро- и солнечной электростанций. Полученным водородом будут снабжаться три запланированные в регионе заправочные станции. Они будут обслуживать те 140 водородных транспортных средств, которыми намечено оснастить в рамках проекта местные коммунальные и частные предприятия. Это около 30 автобусов, примерно столько же легковых автомобилей, несколько грузовиков и порядка 70 автопогрузчиков и тракторов.

Водородный автобус в городе Висбадене

Не только Бавария: водородный автобус в городе Висбадене, земля Гессен

Так что основной специализацией нового инновационно-технологического центра в Пфаффенхаузене станет разработка водородных решений для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Тем более, что отсюда менее ста километров до Мюнхена, где расположены штаб-квартиры и головные заводы автоконцерна BMW и производителя грузовиков и автобусов MAN (входит в концерн Traton, принадлежащий группе Volkswagen). Обе компании активно переходят сейчас на электромобили, но не исключают выпуск машин, работающих на водороде

Дуйсбург: водородный центр для Рурской области 

Другой специализацией баварского центра, указывает министерство, станет создание компонентов и технологий для самолетостроения, в том числе для легких летательных аппаратов. Ведь в Баварии сейчас бурно развивается аэрокосмическая отрасль.   

Легкий водородный самолет HY4 фирмы H2Fly в Штутгарте

Легкий водородный самолет HY4 фирма H2Fly создала в Штутгарте, земля Баден-Вюртемберг

На западе Германии новый центр разместится в Дуйсбурге. В этом городе на Рейне с полумиллионным населением находится крупнейший в Европе речной порт, так что одним из направлений научных и конструкторских работ станет обслуживание судоходства и, возможно, судостроения. Но здесь будут заниматься также поиском технологических решений для железнодорожных и автомобильных грузовых перевозок, ведь рядом находятся Рурская область, один из основных промышленных регионов ФРГ, и город-миллионник Кёльн - важнейший транспортный узел.

"Более 100 предприятий, научных учреждений и деловых объединений подтвердили свое намерение сотрудничать с центром в Дуйсбурге", - сообщил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (и кандидат в канцлеры ФРГ) Армин Лашет (Armin Laschet). В дополнение к 60 млн евро федеральных субсидий земельное правительство поддержит первые шаги по созданию центра суммой в 1,6 млн евро, а в перспективе, до 2025 года, может выделить до 50 млн евро.

Промышленный Хемниц займется локомотивами на водороде

Бак с водородом в лаборатории Технического университета Хемница

Бак с водородом в лаборатории Технического университета Хемница

На востоке страны, в федеральной земле Саксония на территории бывшей ГДР , водородный инновационно-технологический центр разместится в Хемнице (население: четверть миллиона человек) по соседству с Техническим университетом (TU Chemnitz) и двумя институтами прикладных исследований Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer Gesellschaft), один из которых, к примеру, работает в области станкостроения.

Саксонский центр тоже получит из Берлина 60 млн евро, а его специализацией станет, в частности, железнодорожный транспорт - локомотивы и трамваи, а также грузовики, строительные и сельскохозяйственные машины.

Гамбург и его соседи: водородные решения для судоходства и авиации

Серийное производство водородных мусоровозов на заводе фирмы Faun близ Бремена

Серийное производство водородных мусоровозов на заводе фирмы Faun близ Бремена

Четвертый, северный центр станет скорее кластером, поскольку он разместится не в одном, а сразу в трех точках: в Гамбурге (1,8 млн человек), Бремене/Бремерхафене (570 000/114 000) и Штаде (48 000). Вполне естественно, что здесь, в этих ганзейских портовых городах на берегу Северного моря, одним из основных направлений предстоящих исследований станет морское судоходство.

Однако в этом регионе сосредоточены также предприятия немецкой аэрокосмической отрасли, принадлежащие, в частности, европейскому концерну Airbus. Поэтому другой специализацией северного кластера станет авиастроение. К тому же именно в этом регионе еще в 2018 году впервые в мире стали тестировать две водородные электрички, после чего региональная железнодорожная компания заказала 14 таких поездов, которые начнут поступать в конце 2022 года. Теперь на повестке - использование H2 для грузовых железнодорожных перевозок.

Водородная электричка Coradia iLint компании Alstom

Водородная электричка Coradia iLint компании Alstom прошла успешные испытания в 2018-2019 годах

"На воде, при грузовых перевозках на суше и в авиации водород может заменить ископаемые энергоносители и тем самым сделать логистику более щадящей для климата", - заявил Первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher). В то же время он выразил уверенность, что научными разработками нового центра наверняка смогут воспользоваться не только крупные компании: "Он поддержит водородные проекты стартапов, а также малых и средних предприятий".

Смотрите также:

  • Экспериментальная аккумуляторная электростанция в Магдебурге

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Электростанция из аккумуляторов

    Как хранить в промышленных масштабах излишки электроэнергии, выработанной ветрогенераторами и солнечными панелями? Соединить как можно больше аккумуляторов! В Германии эту технологию с 2014 года отрабатывают в институте общества Фраунгофера в Магдебурге (фото). По соседству, в Шверине, тогда же заработала крупнейшая в Европе коммерческая аккумуляторная электростанция фирмы WEMAG мощностью 10 МВт.

  • Солнечная и аккумуляторная электростанция на острове Синт-Эстатиус

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Большие батареи на маленьком острове

    Крупнейшие аккумуляторные электростанции действуют в США и странах Азии. А на карибском острове Синт-Эстатиус (Нидерландские Антилы) с помощью этой технологии резко снизили завоз топлива для дизельных электрогенераторов. Днем местных жителей, их около 4 тысяч, электричеством с 2016 года снабжает солнечная электростанция, а вечером и ночью - ее аккумуляторы, установленные фирмой из ФРГ.

  • Гидроаккумулирующая электростанция в Хердеке

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Главное - хорошие насосы

    Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) - старейшая и хорошо отработанная технология хранения электроэнергии. Когда она в избытке, электронасосы перекачивают воду из нижнего водоема в верхний. Когда она нужна, вода сбрасывается вниз и приводит в действие гидрогенератор. Однако далеко не везде можно найти подходящий водоем и нужный перепад высот. В Хердеке в Рурской области условия подходящие.

  • Кабель ЛЭП NordLink

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Место хранения - норвежские фьорды

    Оптимальные природные условия для ГАЭС - в норвежских фьордах. Поэтому по такому кабелю с 2020 года подводная высоковольтная линия электропередачи NordLink длиной в 623 километра и мощностью в 1400 МВт будет перебрасывать излишки электроэнергии из ветропарков Северной Германии, где совершенно плоский рельеф, на скалистое побережье Норвегии. И там они будут храниться до востребования.

  • Пилотный проект Power-to-Gas в Рапперсвиле (Швейцария).

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Электроэнергия превращается в газ

    Избытки электроэнергии можно хранить в виде газа. Методом электролиза из обычной воды выделяется водород, который с помощью СО2 превращается в метан. Его закачивают в газохранилища или на месте используют для заправки автомобилей. Идея технологии Power-to-Gas родилась в 2008 году в ФРГ, сейчас здесь около 30 опытно-промышленных установок. На снимке - пилотный проект в Рапперсвиле (Швейцария).

  • Цистерна с органической жидкостью для перевозки водорода.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Водород в сжиженном виде

    Идея Power-to-Gas дала толчок разработкам в разных направлениях. Зачем, к примеру, превращать в метан полученный благодаря электролизу водород? Он и сам по себе отличное топливо! Но как транспортировать этот быстро воспламеняющийся газ? Ученые университета Эрлангена-Нюрнберга и фирма Hydrogenious Technologies разработали технологию его безопасной перевозки в цистернах с органической жидкостью.

  • Солнечная электростанция близ города Уарзазат в Марокко.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    В чем тут соль?

    Соль тут в тех круглых резервуарах, которые установлены посреди солнечной электростанции на краю Сахары близ города Уарзазат в Марокко. Хранящаяся в них расплавленная соль выступает в роли аккумуляторной системы. Днем ее нагревают, а ночью используют накопленное тепло для производства водяного пара, подаваемого в турбину для производства электричества.

  • Ученые университета Йены представляют проект Brine4power

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Каверна в роли подземной батарейки

    На северо-западе Германии много каверн - пещер в соляных пластах. Одну из них энергетическая компания EWE и ученые университета Йены превратили в полигон для испытания технологии хранения электроэнергии в соляном растворе, обогащенном особыми полимерами, которые значительно повышают эффективность химических процессов. По сути дела, речь идет о попытке создать гигантскую подземную батарейку.

  • Проект Power-to-Heat в Берлине.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Крупнейший "кипятильник" Европы

    Человечество давно уже использует тепло для производства электроэнергии. Возобновляемая энергетика поставила задачу, наоборот, превращать электричество, в том числе и избыточное, в тепло (Power-to-Heat). Строительство в Берлине крупнейшего "кипятильника" Европы мощностью 120 МВт для отопления 30 тысяч домашних хозяйств компания Vattenfall намерена завершить к концу 2019 года.

  • Зарядная станция для электромобилей в Китае.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Накопители энергии на четырех колесах

    Когда по дорогам мира будут бегать миллионы электромобилей с мощными аккумуляторными батареями, они превратятся в еще один крупный накопитель энергии из возобновляемых источников. Этому поспособствуют умные сети энергоснабжения (Smart grid): они будут стимулировать подзарядку по низким ценам в моменты избытка электричества. (На фото - заправка для электромобилей в Китае).

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:27

Поезда будущего: как в Германии тестируют составы на водородном топливе

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