Водородную технику для транспорта будут создавать в ФРГ 4 новых центра

Германия сделала новый важный шаг на пути к объявленной цели стать одним их мировых лидеров водородной экономики. Правительство ФРГ выделило 290 млн евро на создание и финансирование до 2024 года четырех инновационно-технологических центров (ITZ), которые займутся разработкой водородных технологий для транспортной сферы: легковых и грузовых автомобилей, поездов, речных и морских судов, самолетов.

"Эти центры будут учитывать различные потребности промышленности и сосредоточатся на разных задачах", - пояснил министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ (BMVI) Андреас Шойер (Andreas Scheuer), объявляя 2 сентября в Берлине об окончательных результатах тендера на получение федеральных субсидий для осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области водорода (H2). На конкурс были представлены 15 заявок со всей ФРГ.

Модельный H2-регион в Баварии: "зеленый" водород для автотранспорта

Стремясь совместить решение задач как инновационной, так и региональной политики, министерство решило распределить бюджетные средства между Западной, Восточной, Северной и Южной Германией, направив средства преимущественно в средние и даже небольшие города.

Гамбург: благодаря обилию ветровой энергии много опыта с электролизёрами накоплено на севере ФРГ

Так, один из четырех центров, южный, разместится в городке Пфаффенхаузене, насчитывающим всего около 5 тысяч жителей. Но именно сюда будет направлена львиная доля выделенных средств - до 100 млн евро. Ведь именно в этой части Баварии к северо-востоку от Мюнхена в конце 2019 года был дан старт проекту HyBayern, цель которого - создать модельный регион по производству и использованию "зеленого" водорода.

Для этого будет построена установка для получения H2 путем электролиза воды. Этот электролизёр будет использовать "зеленую" электроэнергию действующих гидро- и солнечной электростанций. Полученным водородом будут снабжаться три запланированные в регионе заправочные станции. Они будут обслуживать те 140 водородных транспортных средств, которыми намечено оснастить в рамках проекта местные коммунальные и частные предприятия. Это около 30 автобусов, примерно столько же легковых автомобилей, несколько грузовиков и порядка 70 автопогрузчиков и тракторов.

Не только Бавария: водородный автобус в городе Висбадене, земля Гессен

Так что основной специализацией нового инновационно-технологического центра в Пфаффенхаузене станет разработка водородных решений для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Тем более, что отсюда менее ста километров до Мюнхена, где расположены штаб-квартиры и головные заводы автоконцерна BMW и производителя грузовиков и автобусов MAN (входит в концерн Traton, принадлежащий группе Volkswagen). Обе компании активно переходят сейчас на электромобили, но не исключают выпуск машин, работающих на водороде.

Дуйсбург: водородный центр для Рурской области

Другой специализацией баварского центра, указывает министерство, станет создание компонентов и технологий для самолетостроения, в том числе для легких летательных аппаратов. Ведь в Баварии сейчас бурно развивается аэрокосмическая отрасль.

Легкий водородный самолет HY4 фирма H2Fly создала в Штутгарте, земля Баден-Вюртемберг

На западе Германии новый центр разместится в Дуйсбурге. В этом городе на Рейне с полумиллионным населением находится крупнейший в Европе речной порт, так что одним из направлений научных и конструкторских работ станет обслуживание судоходства и, возможно, судостроения. Но здесь будут заниматься также поиском технологических решений для железнодорожных и автомобильных грузовых перевозок, ведь рядом находятся Рурская область, один из основных промышленных регионов ФРГ, и город-миллионник Кёльн - важнейший транспортный узел.

"Более 100 предприятий, научных учреждений и деловых объединений подтвердили свое намерение сотрудничать с центром в Дуйсбурге", - сообщил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (и кандидат в канцлеры ФРГ) Армин Лашет (Armin Laschet). В дополнение к 60 млн евро федеральных субсидий земельное правительство поддержит первые шаги по созданию центра суммой в 1,6 млн евро, а в перспективе, до 2025 года, может выделить до 50 млн евро.

Промышленный Хемниц займется локомотивами на водороде

Бак с водородом в лаборатории Технического университета Хемница

На востоке страны, в федеральной земле Саксония на территории бывшей ГДР , водородный инновационно-технологический центр разместится в Хемнице (население: четверть миллиона человек) по соседству с Техническим университетом (TU Chemnitz) и двумя институтами прикладных исследований Общества имени Фраунгофера (Fraunhofer Gesellschaft), один из которых, к примеру, работает в области станкостроения.

Саксонский центр тоже получит из Берлина 60 млн евро, а его специализацией станет, в частности, железнодорожный транспорт - локомотивы и трамваи, а также грузовики, строительные и сельскохозяйственные машины.

Гамбург и его соседи: водородные решения для судоходства и авиации

Серийное производство водородных мусоровозов на заводе фирмы Faun близ Бремена

Четвертый, северный центр станет скорее кластером, поскольку он разместится не в одном, а сразу в трех точках: в Гамбурге (1,8 млн человек), Бремене/Бремерхафене (570 000/114 000) и Штаде (48 000). Вполне естественно, что здесь, в этих ганзейских портовых городах на берегу Северного моря, одним из основных направлений предстоящих исследований станет морское судоходство.

Однако в этом регионе сосредоточены также предприятия немецкой аэрокосмической отрасли, принадлежащие, в частности, европейскому концерну Airbus. Поэтому другой специализацией северного кластера станет авиастроение. К тому же именно в этом регионе еще в 2018 году впервые в мире стали тестировать две водородные электрички, после чего региональная железнодорожная компания заказала 14 таких поездов, которые начнут поступать в конце 2022 года. Теперь на повестке - использование H2 для грузовых железнодорожных перевозок.

Водородная электричка Coradia iLint компании Alstom прошла успешные испытания в 2018-2019 годах

"На воде, при грузовых перевозках на суше и в авиации водород может заменить ископаемые энергоносители и тем самым сделать логистику более щадящей для климата", - заявил Первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер (Peter Tschentscher). В то же время он выразил уверенность, что научными разработками нового центра наверняка смогут воспользоваться не только крупные компании: "Он поддержит водородные проекты стартапов, а также малых и средних предприятий".

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