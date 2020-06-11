 Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2 | Германия | DW | 25.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2

Уже в трех регионах Германии будет железнодорожный транспорт на водороде. Цель - замена дизельных локомотивов на неэлектрифицированных участках. У Alstom ФРГ заказала 41 поезд.

Водородный поезд Siemens Mireo Plus H

Создать работающий на водороде экологичный региональный поезд, обеспечить ему инфраструктуру - производство зеленого H2 путем электролиза и мобильную заправку - и в течение 2024 года испытывать всю эту технику в реальных условиях. Такова суть совместного проекта технологического холдинга Siemens и государственного железнодорожного концерна Deutsche Bahn, о котором эти две немецкие компании объявили 23 ноября, подчеркнув, что вступают тем самым в водородную эру. (Вступают, надо сказать, существенно позднее конкурентов, но об этом - чуть ниже). 

Непосредственная задача проекта - отработать механизм замены дизельных локомотивов, используемых в Германии на неэлектрифицированных железнодорожных участках и выбрасывающих в атмосферу значительные объемы CO2, на водородные поезда, выделяющие всего лишь водяной пар. Так что конечная цель - выполнение требований Парижского соглашения по климату.

Siemens Mireo Plus H - водородный вариант поезда нового поколения

"Этот проект является для нас большим шагом в направлении защиты окружающей среды и зеленой мобильности - мобильности завтрашнего дня", - отметил в беседе с DW Эльмар Цайлер (Elmar Zeiler), возглавляющий в компании Siemens Mobility подразделение пригородных и региональных поездов.

В ФРГ именно в этом сегменте рынка пассажирских железнодорожных перевозок и собираются внедрять H2-технологии. "В Германии водородные поезда будут использоваться в региональном сообщении, поскольку маршруты поездов дальнего следования полностью электрифицированы, - подчеркнул Эльмар Цайлер. - В других странах это не всегда так, поэтому там такие поезда можно будет эксплуатировать и на дальних дистанциях. У нашего Mireo Plus H дальность пробега составит 600 километров".

Электропоезд нового покодения Siemens Mireo

Электропоезда нового поколения Siemens Mireo приняли первых пассажиров в июне 2020 года

Водородный поезд Siemens будет создан на платформе Mireo. Это - новое поколение электропоездов концерна, первые экземпляры были сданы в эксплуатацию летом 2020 года, они идут на смену модели Desiro, хорошо известной в России под названием "Ласточка".

"Mireo - новейший поезд, всецело нацеленный на энергоэффективность и низкую стоимость жизненного цикла", - указал собеседник DW. Он заверил, что водородный вариант, который получит приставку Plus H, будет отличаться высоким КПД и сможет развивать скорость до 160 км/ч, а новая, инновационная технология обеспечит заправку всего за 15 минут - примерно столько же требуется и дизельному тепловозу.

Производство зеленого водорода с помощью зеленого электричества

Обеспечивать заправку, а также производство водорода, причем исключительно зеленого, получаемого без выделения CO2, в проекте будет Deutsche Bahn (DB). Это может показаться несколько неожиданным для железнодорожной компании, однако профессор Сабина Йешке (Sabina Jeschke), отвечающая в ее правлении за цифровизацию и технику, подчеркнула в заявлении для прессы: "Этим проектом мы в очередной раз доказываем, что Deutsche Bahn занимается не только мобильностью, но является и технологическим концерном".

Инфограифка Водород - технология будущего

Подразделение концерна DB Energie будет использовать электроэнергию из возобновляемых источников, чтобы методом электролиза производить H2 из обычной воды. Хранить сжатый в компрессоре и охлажденный водород будут в газовозе (единственный неэкологичный элемент в этой цепочке), который собираются использовать не только для заправки поезда, но и для возможных других проектов.

Все это будет происходить в университетском городе Тюбингене в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ. Отсюда экспериментальному поезду Mireo Plus H предстоит обслуживать региональный маршрут в Хорб и Пфорцхайм, проходящий по весьма холмистой, а потому плохо электрифицированной местности. Всего запланирован пробег примерно в 120 000 километров.  

 Alstom получил в ФРГ 41 заказ на поезд Coradia iLint

Так что в 2024 году Баден-Вюртемберг станет уже третьей федеральной землей Германии, в которой пассажиры будут ездить на водородных поездах. Но при этом будет существенно отставать от двух других регионов - точно так же, как Siemens в данной рыночной нише будет серьезно отставать от своего французского конкурента Alstom. Ведь тот еще два года назад начал эксперимент, к которому немецкий холдинг собирается готовиться ближайшие три года.    

Первый в мире водородный поезд Coradia iLint фирмы Alstom

Первый в мире водородный поезд Coradia iLint фирмы Alstom в Нижней Саксонии

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint производства Alstom начал регулярно возить пассажиров между городами Бремерфёрде, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе ФРГ еще в сентябре 2018 года. Точнее говоря, там было даже два предсерийных поезда, развивавших скорость в 140 км/ч, заправлявшихся за 15 минут и проехавших за полтора года в общей сложности свыше 180 000 километров.

После этого региональная железнодорожная компания заказала сразу 14 теперь уже серийных водородных поездов, которые Alstom будет выпускать на своем заводе в немецком Зальцгиттере и начнет поставлять с 2022 года. Тем не мене Нижняя Саксония не сможет претендовать на мировое лидерство в деле внедрения рельсового транспорта с H2-технологиями.

Ее обошла федеральная земля Гессен, где региональная компания общественного транспорта RMV под впечатлением удачного эксперимента на севере ФРГ не стала тратить время на пилотные проекты и сразу заказала Alstom 27 водородных поездов, которые планируется сдать в эксплуатацию к концу 2022 года. 

Водородные заправки в химическом индустриальном парке Hoechst

Им предстоит заменить дизельные локомотивы, обслуживающие в настоящее время, в частности, региональные маршруты из Франкфурта-на-Майне в города горного массива Таунус. Заправляться эти поезда будут на территории индустриального парка Hoechst - одного из центров химической промышленности Германии, где водород получают в ходе различных индустриальных процессов. Поэтому здесь еще в 2006 году начала работать водородная заправка для легковых автомобилей.

26 октября 2020. Церемония начала строительства заправки для водородных поездов виндустриальном парке Höchst

Церемония начала строительства заправки для водородных поездов в индустриальном парке Höchst

А 26 октября 2020 года здесь торжественно дали старт строительству заправочной станции для будущих водородных поездов, которая должна вступить в строй в декабре 2022 года. "Я чрезвычайно рад, что мы укладываемся в бюджет и временной план, предусмотренные для этого гигантского проекта", - заявил Кнут Рингат (Knut Ringat), генеральный директор компании RMV, которая вложила в покупку водородных поездов и создание инфраструктуры для них 500 миллионов евро.

Вполне возможно, что со временем и в других регионах ФРГ захотят перейти на Alstom Coradia iLint, а в перспективе и на Siemens Mireo Plus H, ведь примерно 39% железнодорожных путей в Германии остаются неэлектрифицированными - это около 13 000 километров. Пока же французская компания тестирует продукцию своего немецкого завода в Австрии - трехмесячные пробные пассажирские перевозки завершаться как раз в конце ноября. После этого следующим покупателем водородных поездов может оказаться австрийская государственная железнодорожная компания ÖBB.

Смотрите также:

  • Экспериментальная аккумуляторная электростанция в Магдебурге

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Электростанция из аккумуляторов

    Как хранить в промышленных масштабах излишки электроэнергии, выработанной ветрогенераторами и солнечными панелями? Соединить как можно больше аккумуляторов! В Германии эту технологию с 2014 года отрабатывают в институте общества Фраунгофера в Магдебурге (фото). По соседству, в Шверине, тогда же заработала крупнейшая в Европе коммерческая аккумуляторная электростанция фирмы WEMAG мощностью 10 МВт.

  • Солнечная и аккумуляторная электростанция на острове Синт-Эстатиус

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Большие батареи на маленьком острове

    Крупнейшие аккумуляторные электростанции действуют в США и странах Азии. А на карибском острове Синт-Эстатиус (Нидерландские Антилы) с помощью этой технологии резко снизили завоз топлива для дизельных электрогенераторов. Днем местных жителей, их около 4 тысяч, электричеством с 2016 года снабжает солнечная электростанция, а вечером и ночью - ее аккумуляторы, установленные фирмой из ФРГ.

  • Гидроаккумулирующая электростанция в Хердеке

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Главное - хорошие насосы

    Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) - старейшая и хорошо отработанная технология хранения электроэнергии. Когда она в избытке, электронасосы перекачивают воду из нижнего водоема в верхний. Когда она нужна, вода сбрасывается вниз и приводит в действие гидрогенератор. Однако далеко не везде можно найти подходящий водоем и нужный перепад высот. В Хердеке в Рурской области условия подходящие.

  • Кабель ЛЭП NordLink

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Место хранения - норвежские фьорды

    Оптимальные природные условия для ГАЭС - в норвежских фьордах. Поэтому по такому кабелю с 2020 года подводная высоковольтная линия электропередачи NordLink длиной в 623 километра и мощностью в 1400 МВт будет перебрасывать излишки электроэнергии из ветропарков Северной Германии, где совершенно плоский рельеф, на скалистое побережье Норвегии. И там они будут храниться до востребования.

  • Пилотный проект Power-to-Gas в Рапперсвиле (Швейцария).

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Электроэнергия превращается в газ

    Избытки электроэнергии можно хранить в виде газа. Методом электролиза из обычной воды выделяется водород, который с помощью СО2 превращается в метан. Его закачивают в газохранилища или на месте используют для заправки автомобилей. Идея технологии Power-to-Gas родилась в 2008 году в ФРГ, сейчас здесь около 30 опытно-промышленных установок. На снимке - пилотный проект в Рапперсвиле (Швейцария).

  • Цистерна с органической жидкостью для перевозки водорода.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Водород в сжиженном виде

    Идея Power-to-Gas дала толчок разработкам в разных направлениях. Зачем, к примеру, превращать в метан полученный благодаря электролизу водород? Он и сам по себе отличное топливо! Но как транспортировать этот быстро воспламеняющийся газ? Ученые университета Эрлангена-Нюрнберга и фирма Hydrogenious Technologies разработали технологию его безопасной перевозки в цистернах с органической жидкостью.

  • Солнечная электростанция близ города Уарзазат в Марокко.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    В чем тут соль?

    Соль тут в тех круглых резервуарах, которые установлены посреди солнечной электростанции на краю Сахары близ города Уарзазат в Марокко. Хранящаяся в них расплавленная соль выступает в роли аккумуляторной системы. Днем ее нагревают, а ночью используют накопленное тепло для производства водяного пара, подаваемого в турбину для производства электричества.

  • Ученые университета Йены представляют проект Brine4power

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Каверна в роли подземной батарейки

    На северо-западе Германии много каверн - пещер в соляных пластах. Одну из них энергетическая компания EWE и ученые университета Йены превратили в полигон для испытания технологии хранения электроэнергии в соляном растворе, обогащенном особыми полимерами, которые значительно повышают эффективность химических процессов. По сути дела, речь идет о попытке создать гигантскую подземную батарейку.

  • Проект Power-to-Heat в Берлине.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Крупнейший "кипятильник" Европы

    Человечество давно уже использует тепло для производства электроэнергии. Возобновляемая энергетика поставила задачу, наоборот, превращать электричество, в том числе и избыточное, в тепло (Power-to-Heat). Строительство в Берлине крупнейшего "кипятильника" Европы мощностью 120 МВт для отопления 30 тысяч домашних хозяйств компания Vattenfall намерена завершить к концу 2019 года.

  • Зарядная станция для электромобилей в Китае.

    Технологии хранения энергии из возобновляемых источников

    Накопители энергии на четырех колесах

    Когда по дорогам мира будут бегать миллионы электромобилей с мощными аккумуляторными батареями, они превратятся в еще один крупный накопитель энергии из возобновляемых источников. Этому поспособствуют умные сети энергоснабжения (Smart grid): они будут стимулировать подзарядку по низким ценам в моменты избытка электричества. (На фото - заправка для электромобилей в Китае).

    Автор: Андрей Гурков


 

Смотреть видео 02:27

Поезда будущего: как в Германии тестируют составы на водородном топливе

Аудио- и видеофайлы по теме

Как на России скажется новая политика Германии по защите климата?  

Ветер и солнце: ФРГ делает ставку на возобновляемую энергетику?  

Также по теме

Deutschland Prenzlau Hybridkraftwerk für Wasserstoff

Германия выбирает "зеленый" водород. Что это значит для России 11.06.2020

Немецкой экономике дадут деньги на технологический рывок. Правительство ФРГ приняло амбициозную "Национальную водородную стратегию". Для России это означает большие риски и шансы.

Automobil Wasserstoffantrieb l Toyota Mirai - Genf, Schweiz

Водородные автомобили: энтузиазм в Азии, сомнения в Германии 08.11.2019

Toyota и Hyundai убеждены в перспективах водорода, Volkswagen в H2 не верит, многие в ФРГ видят в нем топливо для грузовых, а не легковых автомобилей. А Берлин требует: стройте!

Deutschland Prenzlau Hybridkraftwerk für Wasserstoff

Водород вместо нефти, газа и угля - новый тренд в Европе 22.08.2019

Новые технологии для защиты климата: возобновляемая энергетика производит "зеленый водород", чтобы он заменял дизель на транспорте, природный газ в отоплении и уголь в металлургии.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Третья волна на подходе, или Куда спешит коронавирус  

В Шотландии сделали бесплатными гигиенические продукты для женщин  

"Жизни здесь больше нет". Что происходит в Нагорном Карабахе после перемирия  

Новости

Илон Маск обогнал Билла Гейтса в списке миллиардеров

Илон Маск

Илон Маск заработал за день 7,2 млрд долларов и стал вторым в списке самых богатых людей в мире - после владельца Amazon Джеффа Безоса.   

Немецкие лоббисты просят Вашингтон не вводить санкции против "Северного потока - 2"

Строительство газопровода Северный поток - 2 в немецком Лубмине

По мнению Восточного комитета немецкой экономики, американские санкции против "Северного потока - 2" угрожают суверенитету Германии и ЕС. Лоббисты из ФРГ написали письмо спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.   

Китай и страны Азии заключили крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле

Соглашение заключено на саммите стран АСЕАН в Ханое

США прилагают усилия, чтобы изолировать Китай от мировой экономики. На этом фоне Пекин и 14 стран азиатско-тихоокеанского региона заключили крупнейшее в мире соглашение о свободной торговле.   

Новые пошлины ЕС на товары из США вступят в силу 10 ноября

Импортируемые в Европу товары из США

Евросоюз уже с 10 ноября вводит новые пошлины на ряд американских товаров. Штрафные меры коснутся сельскохозяйственной и промышленной продукции.   

Контекст

Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2 25.11.2020

Водородный поезд Siemens Mireo Plus H

Уже в трех регионах Германии будет железнодорожный транспорт на водороде. Цель - замена дизельных локомотивов на неэлектрифицированных участках. У Alstom ФРГ заказала 41 поезд.   

Коррупция в Германии: дающих взятки все больше, мздоимцев все меньше 24.11.2020

Конверт с купюрами евро

В том, что касается коррупции, Германия входит в десятку наиболее благополучных стран. Ситуация, считают эксперты, была бы еще лучше при более строгих правилах финансирования политических партий.   

Как стереотипы в обществе влияют на зарплату женщин в России 23.11.2020

Дискуссия во время FemFest

Есть ли разрыв между зарплатами мужчин и женщин в России и почему домогательства на работе - это также и экономическое явление? Ответы - в репортаже DW со второго дня фестиваля FemFest.   

Логистика эпохи пандемии: как доставить миллиарды доз охлажденных вакцин? 22.11.2020

Глава фирмы va-Q-tec Йоахим Кун перед рефрижераторными контейнерами

Немецкая DHL и вся транспортная отрасль готовятся развозить по миру вакцины от COVID-19, а Pfizer нашла в ФРГ поставщика рефрижераторных контейнеров для сверхнизких температур.   

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно