Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2

Создать работающий на водороде экологичный региональный поезд, обеспечить ему инфраструктуру - производство зеленого H2 путем электролиза и мобильную заправку - и в течение 2024 года испытывать всю эту технику в реальных условиях. Такова суть совместного проекта технологического холдинга Siemens и государственного железнодорожного концерна Deutsche Bahn, о котором эти две немецкие компании объявили 23 ноября, подчеркнув, что вступают тем самым в водородную эру. (Вступают, надо сказать, существенно позднее конкурентов, но об этом - чуть ниже).

Непосредственная задача проекта - отработать механизм замены дизельных локомотивов, используемых в Германии на неэлектрифицированных железнодорожных участках и выбрасывающих в атмосферу значительные объемы CO2, на водородные поезда, выделяющие всего лишь водяной пар. Так что конечная цель - выполнение требований Парижского соглашения по климату.

Siemens Mireo Plus H - водородный вариант поезда нового поколения

"Этот проект является для нас большим шагом в направлении защиты окружающей среды и зеленой мобильности - мобильности завтрашнего дня", - отметил в беседе с DW Эльмар Цайлер (Elmar Zeiler), возглавляющий в компании Siemens Mobility подразделение пригородных и региональных поездов.

В ФРГ именно в этом сегменте рынка пассажирских железнодорожных перевозок и собираются внедрять H2-технологии. "В Германии водородные поезда будут использоваться в региональном сообщении, поскольку маршруты поездов дальнего следования полностью электрифицированы, - подчеркнул Эльмар Цайлер. - В других странах это не всегда так, поэтому там такие поезда можно будет эксплуатировать и на дальних дистанциях. У нашего Mireo Plus H дальность пробега составит 600 километров".

Электропоезда нового поколения Siemens Mireo приняли первых пассажиров в июне 2020 года

Водородный поезд Siemens будет создан на платформе Mireo. Это - новое поколение электропоездов концерна, первые экземпляры были сданы в эксплуатацию летом 2020 года, они идут на смену модели Desiro, хорошо известной в России под названием "Ласточка".

"Mireo - новейший поезд, всецело нацеленный на энергоэффективность и низкую стоимость жизненного цикла", - указал собеседник DW. Он заверил, что водородный вариант, который получит приставку Plus H, будет отличаться высоким КПД и сможет развивать скорость до 160 км/ч, а новая, инновационная технология обеспечит заправку всего за 15 минут - примерно столько же требуется и дизельному тепловозу.

Производство зеленого водорода с помощью зеленого электричества

Обеспечивать заправку, а также производство водорода, причем исключительно зеленого, получаемого без выделения CO2, в проекте будет Deutsche Bahn (DB). Это может показаться несколько неожиданным для железнодорожной компании, однако профессор Сабина Йешке (Sabina Jeschke), отвечающая в ее правлении за цифровизацию и технику, подчеркнула в заявлении для прессы: "Этим проектом мы в очередной раз доказываем, что Deutsche Bahn занимается не только мобильностью, но является и технологическим концерном".

Подразделение концерна DB Energie будет использовать электроэнергию из возобновляемых источников, чтобы методом электролиза производить H2 из обычной воды. Хранить сжатый в компрессоре и охлажденный водород будут в газовозе (единственный неэкологичный элемент в этой цепочке), который собираются использовать не только для заправки поезда, но и для возможных других проектов.

Все это будет происходить в университетском городе Тюбингене в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ. Отсюда экспериментальному поезду Mireo Plus H предстоит обслуживать региональный маршрут в Хорб и Пфорцхайм, проходящий по весьма холмистой, а потому плохо электрифицированной местности. Всего запланирован пробег примерно в 120 000 километров.

Alstom получил в ФРГ 41 заказ на поезд Coradia iLint

Так что в 2024 году Баден-Вюртемберг станет уже третьей федеральной землей Германии, в которой пассажиры будут ездить на водородных поездах. Но при этом будет существенно отставать от двух других регионов - точно так же, как Siemens в данной рыночной нише будет серьезно отставать от своего французского конкурента Alstom. Ведь тот еще два года назад начал эксперимент, к которому немецкий холдинг собирается готовиться ближайшие три года.

Первый в мире водородный поезд Coradia iLint фирмы Alstom в Нижней Саксонии

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах Coradia iLint производства Alstom начал регулярно возить пассажиров между городами Бремерфёрде, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе ФРГ еще в сентябре 2018 года. Точнее говоря, там было даже два предсерийных поезда, развивавших скорость в 140 км/ч, заправлявшихся за 15 минут и проехавших за полтора года в общей сложности свыше 180 000 километров.

После этого региональная железнодорожная компания заказала сразу 14 теперь уже серийных водородных поездов, которые Alstom будет выпускать на своем заводе в немецком Зальцгиттере и начнет поставлять с 2022 года. Тем не мене Нижняя Саксония не сможет претендовать на мировое лидерство в деле внедрения рельсового транспорта с H2-технологиями.

Ее обошла федеральная земля Гессен, где региональная компания общественного транспорта RMV под впечатлением удачного эксперимента на севере ФРГ не стала тратить время на пилотные проекты и сразу заказала Alstom 27 водородных поездов, которые планируется сдать в эксплуатацию к концу 2022 года.

Водородные заправки в химическом индустриальном парке Hoechst

Им предстоит заменить дизельные локомотивы, обслуживающие в настоящее время, в частности, региональные маршруты из Франкфурта-на-Майне в города горного массива Таунус. Заправляться эти поезда будут на территории индустриального парка Hoechst - одного из центров химической промышленности Германии, где водород получают в ходе различных индустриальных процессов. Поэтому здесь еще в 2006 году начала работать водородная заправка для легковых автомобилей.

Церемония начала строительства заправки для водородных поездов в индустриальном парке Höchst

А 26 октября 2020 года здесь торжественно дали старт строительству заправочной станции для будущих водородных поездов, которая должна вступить в строй в декабре 2022 года. "Я чрезвычайно рад, что мы укладываемся в бюджет и временной план, предусмотренные для этого гигантского проекта", - заявил Кнут Рингат (Knut Ringat), генеральный директор компании RMV, которая вложила в покупку водородных поездов и создание инфраструктуры для них 500 миллионов евро.

Вполне возможно, что со временем и в других регионах ФРГ захотят перейти на Alstom Coradia iLint, а в перспективе и на Siemens Mireo Plus H, ведь примерно 39% железнодорожных путей в Германии остаются неэлектрифицированными - это около 13 000 километров. Пока же французская компания тестирует продукцию своего немецкого завода в Австрии - трехмесячные пробные пассажирские перевозки завершаться как раз в конце ноября. После этого следующим покупателем водородных поездов может оказаться австрийская государственная железнодорожная компания ÖBB.

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