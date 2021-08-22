Daimler: электрические и водородные грузовики быстро потеснят дизель в ЕС

Спрос на дизельные грузовики будет быстро падать, во всяком случае - в странах Евросоюза. Здесь уже к 2030 году доля грузовых машин с электрическими или водородными двигателями может составить 40, 50 и даже 60 процентов от общего объема продаж.

С таким прогнозом выступил Андреас Горбах (Andreas Gorbach), член правления и директор по технологиям компании Daimler Truck. Она входит в немецкий автоконцерн Daimler, а это - крупнейший в мире производитель средних и тяжелых грузовиков. Ему, в частности, принадлежат такие производители и бренды грузовиков и автобусов, как Mercedes-Benz (Германия), Freightliner (США), Fuso (Япония), BharatBenz (Индия), а также совместное предприятие Daimler Kamaz Rus (Россия).

Альтернативные двигатели: три сигнала от технического директора Daimler Truck

Интервью Андреаса Горбаха информационному агентству dpa, опубликованное 22 августа, содержит несколько важных сигналов обществу и особенно политикам, которым предстоит обеспечивать рамочные условия для декарбонизации автомобильного транспорта в рамках "Зеленого курса" (Green Deal) – широкомасштабной программы технологического развития стран Евросоюза с целью радикального сокращения выбросов CO2 ради защиты глобального климата.

Первый сигнал: в нынешнем десятилетии в сфере грузового автотранспорта вполне возможно быстрое вытеснение двигателей внутреннего сгорания (ДВС) более экологичными альтернативными технологиями, во всяком случае Daimler технически к этому готов (а значит, необходимыми технологиями смогут овладеть и важнейшие конкуренты мирового лидера). Андреас Горбах подчеркнул, что использование дизельных моторов можно будет сократить даже быстрее, чем того требуют планы ЕС до 2030 года.

Андреас Горбах - директор по технологиям компании Daimler Truck

Заявив, что к этому времени доля грузовиков с альтернативными двигателями может составить в продажах Daimler Truck в ЕС от 40 до 60 процентов, Андреас Горбах дал прогноз с подчеркнуто большим разбросом. Тем самым он подал второй недвусмысленный сигнал: темпы перехода будут определять не столько производители, сколько регуляторы. По словам топ-менеджера, пока трудно предвидеть, "как именно будут развиваться цены на электроэнергию и водород, как быстро пойдет создание инфраструктуры в обеих сферах и смогут ли политики быстро обеспечить равные конкурентные условия с дизельными грузовиками".

Третий принципиально важный сигнал состоит в том, что Daimler Truck еще не решил, какая именно альтернатива дизелю является более перспективной технологией в грузовой сфере, а потому намерен пока развивать обе: как электромоторы, работающие от подзаряжаемых аккумуляторных батарей, так и электромоторы, приводимые в движение водородными топливными элементами.

Аккумуляторные батареи или водородные топливные элементы?

Тем самым Daimler Truck кардинально отличается от своего немецкого конкурента Volkswagen. Его дочерняя компания по выпуску грузовиков и автобусов Traton, объединяющая бренды MAN и Scania, уже определилась. "Traton однозначно сделал ставку на электрические грузовики", - заявил глава холдинга Маттиас Грюндлер (Matthias Gründler) в марте 2021 года.

Traton объединяет бренды MAN и Scania

Впрочем, в интервью dpa Андреас Горбах в известной мере сам признал, что на данный момент электрические грузовики развиваются и внедряются быстрее, чем водородные. Задача отрасли, сказал он, состоит в том, чтобы суммарные издержки на приобретение и содержание грузовых электромобилей снизить до "уровня сегодняшних дизельных грузовиков" уже к середине 2020-х годов, а на соответствующее удешевление водородных машин он рассчитывает лишь во второй половине десятилетия.

Дело не столько в продажной цене автомобиля, уверен он, сколько в том, чтобы "у клиента после нескольких лет эксплуатации такого грузовика в кармане оставалось бы столько же денег, сколько там было бы при использовании дизельного грузовика". Чем быстрее клиенты почувствуют экономическую выгоду от использования альтернативных двигателей, тем быстрее будет расти их доля рынка, подчеркнул Андреас Горбах.

eActros - первый серийный грузовик Mercedes

Решить эту задачу будет непросто. Так, представленный в конце июня eActros, первый серийный электрический 25-тонный грузовик Mercedes-Benz с двумя электромоторами, производство которого начнется 1 октября на крупнейшем в мире заводе Daimler Trucks в немецком городе Вёрт-ам-Райн, будет стоить первоначально примерно в три раза дороже, чем аналогичный средний грузовик с дизельным двигателем.

Уже на той презентации представители компании упирали на то, что при оценке рентабельности электрических грузовиков владельцам дизельных аналогов следует учитывать все эксплуатационные расходы. Тут не только горючее, которое в Германии из-за целенаправленной налоговой политики государства будет год от года дорожать, но и смазочные материалы - автомобилям с электромоторами, в отличие от машин с ДВС, не требуется моторное масло, а также издержки на техническое обслуживание и ремонт.

Электрический грузовик Mercedes-Benz eActros: там, где раньше был бензобак, теперь аккумуляторные батареи

Большое значение имеют к тому же различные государственные субсидии владельцам электромобилей в разных странах ЕС. Поэтому в Германии, подсчитали в Daimler Trucks, электрические грузовики по рентабельности несколько раньше сравняются с дизельными, чем, например, во Франции или Нидерландах.

Заметно ускорить этот процесс могло бы существенное удешевление весьма дорогой электроэнергии в Германии, что сейчас, перед выборами, обещают сразу несколько партий, имеющих шансы войти в следующее правительство ФРГ. Определенное влияние на потенциальных клиентов могут оказать также возможные или уже введенные запреты на въезд в некоторые европейские города автомобилей с дизельными двигателями.

Дальность пробега грузовика eActros, оснащенного тремя или четырьмя пакетами батарей мощностью 105 киловатт-час каждый, составит 400 километров, уверяет Daimler Trucks. По его данным, на терминалах быстрой зарядки может уйти чуть больше часа на то, чтобы довести уровень запаса в трех аккумуляторных батареях с 20 до 80 процентов.

Daimler Trucks, Traton и Volvo Group инвестируют в терминалы быстрой зарядки

Но терминалы должны еще повсюду появиться. Европейские автостроители ждут многомиллиардных государственных инвестиций в создание такой инфраструктуры, но параллельно готовы и сами в нее вкладываться. В начале июля три ведущих поставщика грузовиков и автобусов на рынок ЕС - Daimler Trucks, Traton и Volvo Group - договорились потратить 500 млн евро на установку вдоль важнейших транспортных магистралей 1700 общедоступных терминалов быстрой зарядки для грузовиков и автобусов. Первые такие станции должны заработать в 2022 году.

Терминал быстрой зарядки электрогрузовиков на заводской территории компании Daimler Truck в Штутгарте

Всего же, по оценкам Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), самое позднее к 2025 году для обеспечения перевозок на электрических грузовиках и автобусах дальнего следования Евросоюзу понадобятся примерно 15 000 зарядных терминалов, а к 2030 году - до 50 000. Масштабность этой задачи заставляет скептиков сомневаться, удастся ли одновременно найти средства для создания еще и общеевропейской сети заправок для водородных грузовиков.

Грузовик eEconic - электрический мусоровоз от Daimler Truck

Daimler Truck, тем не менее, продолжает их разработку. Но одновременно компания форсирует испытания своего второго серийного электрического грузовика, производство которого должно начаться в 2022 на том же заводе в Вёрт-ам-Райне.

Конкуренты не дремлют: электрический мусоровоз немецкого стартапа Quantron в Нюрнберге

Созданный на базе eActros 27-тонный eEconic задуман главным образом как мусоровоз. Этой модели не требуется большая дальность пробега - большинство стандартных городских маршрутов не превышает 100 километров, да и обширная сеть терминалов быстрой зарядки ей не нужна - заряжаться можно будет спокойно всю ночь на территории городского автопарка. Но в этом сегменте у мирового лидера будет немало конкурентов. Один из них - немецкий стартап Quantron: его электрический мусоровоз уже испытывался в Нюрнберге на практике.

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