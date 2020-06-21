Отставка основателя фирмы Nikola: что будет теперь с водородным грузовиком?

Мыльный пузырь громко лопнул: подал в отставку основатель и председатель совета директоров Nikola Motor Тревор Милтон. Амбициозный 39-летний предприниматель стал одним из биржевых героев 2020 года, когда в начале июня разместил акции своей компании на американской торговой площадке для бумаг высокотехнологичных компаний Nasdaq - и вызвал хайп, в ходе которого рыночная капитализация стартапа превысила стоимость корпораций Ford и Fiat Chrysler.

Тревор Милтон: триумф и отставка за три месяца

Но теперь миллиардера обвинили в "широкомасштабном обмане", и спустя всего три месяца после триумфального биржевого дебюта ему пришлось покинуть свое детище, демонстративно названное в пику Илону Маску и его корпорации Tesla не по фамилии, а по имени культового изобретателя в области электротехники Николы Теслы.

Тревор Мильтон любил и умел устраивать эффектные презентации

Однако Тревор Милтон, в отличие от Илона Маска, решил разрабатывать и выпускать не легковые электромобили с аккумуляторными батареями, а работающие на водородном топливе электрические грузовики. Именно эта бизнес-идея и заворожила инвесторов и спекулянтов: Н2-технологии вызывают растущий интерес во всем мире. Правда, кардинальное отличие Nikola от Tesla, указывала DW еще в июне, состоит в том, что стартап пока серийно ничего не производит и ни прибыли, ни даже выручки не имеет.

Так что ажиотаж вокруг нового автостроителя был вызван всего лишь испытаниями прототипов будущих водородных грузовиков. Именно в этих прототипах и усомнилась в середине сентября американская инвестиционная компания Hindenburg Research.

Nikola Motor ссылается на сотрудничество с Bosch

Она заявила, что Nikola - это "океан лжи", что компания "вводит в заблуждение" своих партнеров "неверными утверждениями о том, что располагает важными технологиями". Одно из конкретных обвинений гласит, что показанный в рекламном ролике 2017 года прототип Nikola One был приведен в движение не водородным мотором, а просто скатился с горки.

Грузовик Nikola Truck Tre. Фото из проспекта комапнии

Nikola ответила, что никогда и не утверждала, что прототип на том ролике обладал собственным двигателем, и указала, что немецкий технологический концерн Bosch перед началом сотрудничества на несколько месяцев откомандировал в США своих инженеров для изучения имеющейся технологии. Поэтому "просто смешно" утверждать, будто партнер вошел в проект в качестве поставщика неосведомленным. Компания подала в биржевой надзор иск на Hindenburg Research (специализирующейся на биржевой игре на понижение) из-за попытки манипулирования курсом ее акций, историей заинтересовалась и министерство юстиции США.

Тем не менее Тревор Милтон счел нужным подать в отставку, объяснив это желанием сфокусировать внимание на самой компании, а не на своей персоне. Тем самым он фактически признал, что его манера поведения "в стиле Илона Маска" с громкими и зачастую эпатажными заявлениями могла оказаться контрпродуктивной.

General Motors: 2 миллиарда долларов за стратегическое партнерство c Nikola

20 сентября компанию Nikola возглавил член ее совета директоров Стивен Гирски, в прошлом - вице-президент General Motors (GM). Эта корпорация всего две недели назад, 8 сентября, объявила о стратегическом партнерстве с Nikola и за 2 миллиарда долларов приобрела 11 процентов ее акций. Столь значительная инвестиция крупнейшего американского автостроителя усиливает сомнения в утверждении Hindenburg Research, что Тревору Милтону удалось обмануть своих партнеров - будь то видеороликом про несуществующие технологии, будь то как-то иначе.

Тревор Мильтон на презентации раннего прототипа пикапа Nikola с электрическим или водородным двигателем

Тем более, что уже согласован первый совместный проект: GM собирается в 2021 году начать выпускать на своих производственных мощностях в США разработанный Nikola пикап Badger с электрическими и водородными двигателями. А на конец 2021 запланирован старт производства электрических грузовиков на заводе итальянской компании Iveco в немецком Ульме.

Так что если мыльный пузырь, возникший при выходе Nikola на биржу, и лопнул, то сама компания пока продолжает подавать надежды на очередной технологический прорыв в мировом автомобилестроении. Но уже при более реалистичном, хотя и все еще весьма высоком курсе акций, и без своего эксцентричного основателя Тревора Милтона у руля. Тот заверил, что останется ее самым большим фанатом и будет болеть за нее с обочины.

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