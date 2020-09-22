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Хайп вокруг 39-летнего миллиардера Тревора Милтона закончился обвинениями в обмане партнеров. Но можно ли ввести в заблуждение General Motors и Bosch несуществующими технологиями?
Российско-американский автопроизводитель GM-AVTOVAZ становится стопроцентной аффилированной компанией "АвтоВАЗ". По данным российского автопроизводителя, никаких изменений для сотрудников не предвидится.
Производитель автомобилей Opel объявил о возвращении в Россию с несколькими новыми моделями, одна из которых будет импортироваться из Германии, а две другие - собираться в Калуге. Opel ушел из РФ в 2015 году.
Крупные расходы на приобретение Opel не помешали французской компании PSA заработать в 2017 году почти 2 млрд евро. Между тем немецкая "дочка" General Motors продолжает приносить убытки.
В последнее время электромобили Tesla стали для многих символом статуса, спрос на них превышает предложение. Но немецкий эксперт по автопрому Франк Швопе видит ситуацию не в столь радужном цвете.
General Motors обещает сдать в эксплуатацию первое беспилотное такси уже в 2019 году. Американский автопроизводитель обгоняет конкурентов по коммерциализации технологий.
Маленький, но быстрорастущий производитель электромобилей обогнал по рыночной капитализации гиганта General Motors. Эйфорию на бирже подогревает предстоящее начало продаж Model 3.
Производство автомобилей никогда еще не было столь прибыльным. В 2016 году отрасль заработала рекордную сумму. Самыми рентабельными оказались компании из Германии и Японии.
Французский концерн PSA (Peugeot/Citroen) объявил о покупке компаний Opel и Vauxhall у американской корпорации General Motors. Opel был в собственности GM 88 лет.
Киев обвиняет Кремль в поддержке пророссийских боевиков в Донбассе, а также в нарушении прав крымских татар. Объем искового заявления - 45 страниц.
Для автопрома сделка означает новый расклад сил, для немецких и британских автостроителей - угрозу потерять работу, а для россиян - возможность возвращения популярного бренда.
Французский автоконцерн PSA объявил о покупке Opel - одного из старейших автопроизводителей Германии. Его история - в фотогалерее DW.
Производитель Peugeot и Citroën приобрел немецкую компанию Opel и британскую Vauxhall. Сумма сделки составила 1,3 млрд евро. Сотрудники немецкого завода боятся сокращений.
Производитель Peugeot и Citroën приобрел немецкую компанию Opel и британскую Vauxhall за 1,3 млрд евро. Французский концерн станет вторым по величине автопроизводителем в Европе после Volkswagen.
Наблюдательный совет производителя Peugeot и Citroën одобрил покупку немецкой фирмы Opel. Французский концерн станет вторым по величине автопроизводителем в Европе после Volkswagen.
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