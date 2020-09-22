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General Motors

HANDOUT - 12.10.2017, USA, ---: Ein Bild des «Truck Two» (undatiertes Bild) des US-Fahrzeughersteller Nikola Motors, der auf mit Wasserstoff betriebene Lkw spezialisiert ist. Nikola will auch Elektro-Sattelschlepper auf den Markt bringen und geht jetzt an die Börse. (Zu dpa «Elektro-Sattelschlepper-Firma Nikola kommt an die Börse») Foto: ---/Nikola Motor/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits |

Отставка основателя фирмы Nikola: что будет теперь с водородным грузовиком? 22.09.2020

Хайп вокруг 39-летнего миллиардера Тревора Милтона закончился обвинениями в обмане партнеров. Но можно ли ввести в заблуждение General Motors и Bosch несуществующими технологиями?
27.09.2007 ARCHIV - Ein Monteur steht am 27.09.2007 in der Produktion des Opel Antara im General Motors Corporations Werk Arsenal in Sankt Petersburg am Fließband. Das GM-Fahrzeugwerk in Sankt Petersburg wird stillgelegt, schon zur Jahresmitte 2015 soll das letzte Auto dort vom Band rollen. Foto: Yuri Belinsky/Tass/dpa (zu dpa GM zieht die Reißleine: Marke Opel verlässt Russland vom 18.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

General Motors продает "АвтоВАЗу" долю в совместном предприятии в РФ 09.12.2019

Российско-американский автопроизводитель GM-AVTOVAZ становится стопроцентной аффилированной компанией "АвтоВАЗ". По данным российского автопроизводителя, никаких изменений для сотрудников не предвидится.
Everyday hero: The Opel Vivaro Sport combines dynamic design with the usual practicality of an LCV.

Opel возвращается на российский рынок с тремя новыми моделями 14.03.2019

Производитель автомобилей Opel объявил о возвращении в Россию с несколькими новыми моделями, одна из которых будет импортироваться из Германии, а две другие - собираться в Калуге. Opel ушел из РФ в 2015 году.
ARCHIV - 06.04.2017, Hessen, Rüsselsheim: Zwei Männer in gelben Sicherheitswesten gehen am Stammwerk von Opel vorbei. (zu dpa: Opel-Sanierung kommt an deutschen Standorten kaum voran vom 26.02.2018) Foto: Andreas Arnold/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Концерн PSA получил рекордную прибыль несмотря на покупку убыточного Opel 01.03.2018

Крупные расходы на приобретение Opel не помешали французской компании PSA заработать в 2017 году почти 2 млрд евро. Между тем немецкая "дочка" General Motors продолжает приносить убытки.
Tesla-Chef Elon Musk kommt am 28.07.2017 auf dem Fabrikgelände in Fremont, Kalifornien (USA) zur Vorstellung der ersten Wagen des günstigeren Tesla-Fahrzeugs Model 3. Tesla will auch seinen günstigeren Wagen Model 3 mit der Zeit komplett selbstfahrend machen. (zu dpa «Tesla-Chef: Auch günstigeres Modell wird komplett selbstfahrend» vom 29.07.2017) Foto: Andrej Sokolow/dpa | Verwendung weltweit

Немецкий автоэксперт: Будущее электромобилей Tesla туманно 04.12.2017

В последнее время электромобили Tesla стали для многих символом статуса, спрос на них превышает предложение. Но немецкий эксперт по автопрому Франк Швопе видит ситуацию не в столь радужном цвете.

BROWNSTOWN TOWNSHIP, MI - AUGUST 13: A Chevrolet Volt extended-range electric vehicle sits at an event where Fritz Henderson, CEO and President of General Motors, announced that GM will invest $43 million in Brownstown Township, Michigan to manufacture lithium-ion battery packs for the Chevrolet Volt and other extended-range electric vehicles at the GM Brownstown Battery Assembly facility August 13, 2009 in Brownstown Township, Michigan. The facility is the first lithium-ion battery manufacturing plant in the U.S. operated by a major automaker. (Photo by Bill Pugliano/Getty Images)

General Motors планирует запустить робот-такси в 2019 году 01.12.2017

General Motors обещает сдать в эксплуатацию первое беспилотное такси уже в 2019 году. Американский автопроизводитель обгоняет конкурентов по коммерциализации технологий.
Archiv 2014-01-31 Elon Musk, co-founder and CEO of Tesla, poses with a model of his own car brand during a visit to Amsterdam, The Netherlands, 31 January 2014. The European Tesla Service is based in Tilburg and the European headquarters in Amsterdam. Musk was in The Netherlands for a Q&A session with customers. ANP JERRY LAMPEN |

Илон Маск превратил Tesla в самого ценного автостроителя США 11.04.2017

Маленький, но быстрорастущий производитель электромобилей обогнал по рыночной капитализации гиганта General Motors. Эйфорию на бирже подогревает предстоящее начало продаж Model 3.
Der neue BMW 7er 750Li xDrive (06/2015).

Мировой автопром купается в деньгах 04.04.2017

Производство автомобилей никогда еще не было столь прибыльным. В 2016 году отрасль заработала рекордную сумму. Самыми рентабельными оказались компании из Германии и Японии.

06.03.2017+++ Carlos Tavares (C), Chairman of the Managing Board of French carmaker PSA Group, Mary Barra (L), chairwoman and CEO of General Motors, and Dr Karl-Thomas Neumann, Chairman of the Management Board Opel Group GmbH, pose during a news conference in Paris, France, March 6, 2017. PSA Group has agreed to buy Opel from General Motors in a deal valuing the business at 2.2 billion euros ($2.3 billion) creating a new regional car giant. REUTERS REUTERS/Christian Hartmann

Как Opel станет из американского французским и что это значит для России (видео) 06.03.2017

Французский концерн PSA (Peugeot/Citroen) объявил о покупке компаний Opel и Vauxhall у американской корпорации General Motors. Opel был в собственности GM 88 лет.

Международный суд ООН рассматривает иск Украины к Москве - DW Новости (06.03.17) 06.03.2017

Киев обвиняет Кремль в поддержке пророссийских боевиков в Донбассе, а также в нарушении прав крымских татар. Объем искового заявления - 45 страниц.
ARCHIV - Eine Bildkombo zeigt die Logos der Automobilhersteller Peugeot (l, 16.05.20109 in Birmingham, Großbritannien) und Opel (28.11.2012 in Bochum). (Zu dpa Bericht: PSA Peugeot Citroën erwägt Übernahme von Opel) Foto: Caroline Seidel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

5 последствий покупки Opel компанией PSA для Европы и России 06.03.2017

Для автопрома сделка означает новый расклад сил, для немецких и британских автостроителей - угрозу потерять работу, а для россиян - возможность возвращения популярного бренда.

Почему Opel может скоро вернуться в Россию (06.03.2017) 06.03.2017

Французский концерн PSA (Peugeot/Citroen) объявил о покупке компаний Opel и Vauxhall у американской корпорации General Motors. Opel был в собственности GM 88 лет.
ARCHIV 2008 ***** Eine Bronzestatue des Firmengründers Adam Opel steht am Montag (17.11.2008) in Rüsselsheim vor dem Stammwerk des Autobauers Opel. Nach der Bitte von Opel um staatliche Bürgschaften in Milliardenhöhe beginnen am Montag die Krisen-Treffen in Berlin. Foto: Frank Rumpenhorst dpa/lhe +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

История автомобилей Opel в фотографиях 06.03.2017

Французский автоконцерн PSA объявил о покупке Opel - одного из старейших автопроизводителей Германии. Его история - в фотогалерее DW.

Сделка года: Как немецкий Opel сменил гражданство (06.03.2017) 06.03.2017

Производитель Peugeot и Citroën приобрел немецкую компанию Opel и британскую Vauxhall. Сумма сделки составила 1,3 млрд евро. Сотрудники немецкого завода боятся сокращений.
DARMSTADT, GERMANY - FEBRUARY 15: In this photo illustration, the Peugeot logo is seen behind an Opel hood ornament on February 15, 2017 in Darmstadt, Germany. PSA Peugeot Citroen is reportedly seeking to buy German automaker Opel from its parent company General Motors. The acquisition would require the consent of the German government, which would likely mean negotiations over job safeguards for Opel workers. General Motors has owned Opel since 1929. (Photo by Illustration by Thomas Lohnes/Getty Images)

Французский автоконцерн PSA объявил о покупке Opel 06.03.2017

Производитель Peugeot и Citroën приобрел немецкую компанию Opel и британскую Vauxhall за 1,3 млрд евро. Французский концерн станет вторым по величине автопроизводителем в Европе после Volkswagen.
DARMSTADT, GERMANY - FEBRUARY 15: In this photo illustration, the Peugeot logo is seen behind an Opel hood ornament on February 15, 2017 in Darmstadt, Germany. PSA Peugeot Citroen is reportedly seeking to buy German automaker Opel from its parent company General Motors. The acquisition would require the consent of the German government, which would likely mean negotiations over job safeguards for Opel workers. General Motors has owned Opel since 1929. (Photo by Illustration by Thomas Lohnes/Getty Images)

Французский концерн PSA согласовал покупку Opel 03.03.2017

Наблюдательный совет производителя Peugeot и Citroën одобрил покупку немецкой фирмы Opel. Французский концерн станет вторым по величине автопроизводителем в Европе после Volkswagen.
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