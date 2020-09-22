General Motors

Opel возвращается на российский рынок с тремя новыми моделями

Производитель автомобилей Opel объявил о возвращении в Россию с несколькими новыми моделями, одна из которых будет импортироваться из Германии, а две другие - собираться в Калуге. Opel ушел из РФ в 2015 году.