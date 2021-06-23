Volkswagen объявил, когда и где прекратит выпуск автомобилей с ДВС  

Немецкий концерн Volkswagen AG, один из двух лидеров мирового автопрома, впервые обнародовал ориентировочный план отказа бренда легковых машин VW от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и перехода своих 118 заводов по всему миру на производство исключительно электромобилей.

"В Европе мы прекратим делать бизнес на автомобилях с ДВС между 2033-м и 2035-м годами, в США и Китае несколько позже. В Южной Америке и Африке из-за отсутствующих там пока политических и инфраструктурных рамочных условий это произойдет существенно позже", - заявил в интервью газете Münchner Merkur Клаус Цельмер (Klaus Zellmer), член правления и директор по сбыту бренда легковых машин Volkswagen PKW.

Придется ли заводу VW в Калуге осваивать производство электромобилей?

Поскольку это подразделение концерна выпускает автомобили для глобального массового сегмента, ему "придется приспосабливаться к различным темпам трансформации в отдельных регионах", указал топ-менеджер. Так, в Норвегии уже очень скоро будет разрешена продажа автомобилей только на электрической тяге. Однако есть, к примеру, и такие рынки, на которых широкое внедрение электромобилей с экологической точки зрения пока не имеет смысла, поскольку электроэнергия еще длительное время будет производиться там главным образом на угольных электростанциях, отметил Клаус Цельмер.

Производство электромобиля гольф-класса VW ID.3 на заводе Volkswagen в Дрездене

Поэтому, подчеркнул он, бренд Volkswagen, с одной стороны, намерен последовательно реализовывать свой "очень амбициозный план" перехода на электромобили (в том числе, кстати, и при производстве грузовиков и автобусов), но при этом, с другой стороны, будет учитывать потребности своих клиентов: "В конечном счете решать всегда будут они".

Из этого можно сделать вывод, что Volkswagen не собирается форсировать производство и сбыт электромобилей в России, где спроса на них пока практически нет, так что завод концерна в Калуге еще довольно долго сможет продолжать выпускать легковые машины с ДВС.

В то же время Клаус Цельмер подчеркнул, что "в Европе мы к 2030 году увеличим долю автомобилей на электрической тяге в общем объеме сбыта до 70 процентов". В штаб-квартире VW Россию причисляют к европейскому региону, однако не исключено, что в данном контексте подразумевается только рынок Евросоюза, а потому такая целевая установка на российское предприятие концерна и на рынок РФ не распространяется.

У Audi с 2026 года все новые модели будут электрическими

Интервью с Клаусом Цельмером было опубликовано 25 июня, а 22 июня план отказа от выпуска автомобилей с ДВС обнародовал другой бренд концерна Volkswagen - его дочерняя компания Audi, обслуживающая, в свою очередь, премиум-сегмент мирового автомобильного рынка. У нее цели еще более конкретные и амбициозные.

Первый электрический кроссовер Audi e-tron поступил на мировой рынок в начале 2019 года

В 2025 году Audi запустит в серийное производство свою последнюю новую модель, разработанную для двигателей внутреннего сгорания, после чего с 2026 года все последующие новинки компании будут использовать исключительно электрическую тягу. К 2033 году выпуск автомобилей с ДВС будет постепенно сведен к нулю. Единственным исключением станет Китай, где их производство еще продолжится неопределенное время на местных мощностях.

Обращает на себя внимание, что об этом плане рассказал в ходе состоявшейся в Берлине конференции по защите климата глава Audi Маркус Дюзман (Marcus Duesmann), а подробное сообщение о его выступлении появилось в виде официального пресс-релиза на сайте Volkswagen AG. Это указывает на то, что целевые установки Audi уже утверждены на уровне высшего руководства концерна.

Новое правительство ФРГ может запретить продажи машин с ДВС с 2030 года

В то же время план бренда легковых машин Volkswagen PKW был озвучен в газетном интервью далеко не первым лицом компании и не появился на сайте концерна, из чего следует, что это - весьма конкретный, но все же пока еще не окончательный вариант. Да и сам Клаус Цельмер отметил в беседе с Münchner Merkur, что "дискуссия о целевых установках по защите климата еще не завершена, но мы уже сегодня готовы к возможному ужесточению требований".

Очевидно, высшее руководство концерна пока воздерживается от окончательного утверждения конкретных сроков и официальных заявлений на этот счет, поскольку, по-видимому, дожидается выборов в бундестаг в сентябре. Ведь после них новое правительство ФРГ с большой долей вероятности будет сформировано с участием партии "зеленых", а в ее предвыборной программе содержится требование прекратить в Германии продажи автомобилей с ДВС с 2030 года. Так что не исключено, что этот пункт станет законом.

Производство легковых машин VW на заводе Volkswagen в Калуге

Концерн Volkswagen и особенно его бренд Audi к подобному развитию событий, как видим, уже в значительной мере готовы, и соответствующая корректировка планов автозаводов на территории Германии не станет для них слишком сложной задачей.

В какой мере возможное ужесточение экологических требований правительства ФРГ отразится на деятельности российского завода VW в Калуге, пока спрогнозировать трудно. Но в любом случае ясно, что уже в ближайшие годы концерн не захочет направлять существенные инвестиции на дальнейшее развитие производственных площадок, занятых выпуском исключительно автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Смотрите также: