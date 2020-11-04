На электромобили Volkswagen скоро переведут целый греческий остров

Представьте себе: вы приезжаете в отпуск на небольшой греческий остров. В аэропорту к вашим услугам каршеринг, вы берете электромобиль и едете в отель. Больше машина вам, возможно, и не понадобиться, ведь расстояния в основном короткие, и доехать до ресторанов и магазинов или осмотреть окрестности можно с помощью взятых напрокат электросамокатов и электровелосипедов. К тому же некоторые маршруты обслуживают электрические автобусы.

И вот вы отдыхаете, наслаждаясь солнцем, морем и абсолютно чистым воздухом, потому что на острове больше нет ни одного автомобиля с двигателями внутреннего сгорания и зловонными выхлопами, как нет и дизельных электростанций, ведь всю электроэнергию производят ветрогенераторы и солнечные батареи…

Астипалея станет первым "умным зеленым островом"

То, что на первый взгляд напоминает пасторальную утопию, на самом деле является конкретным пилотным проектом правительства Греции, который в ближайшие шесть лет будет осуществляться на принципах государственно-частного партнерства. Уже выбран как сам остров - это Астипалея, так и технологический партнер - немецкий автостроитель Volkswagen. 4 ноября обе стороны подписали меморандум о намерениях.

На Астипалее - холмистый рельеф и красивые церкви

"Этот амбициозный проект стал результатом тесного партнерства между греческим государством и концерном Volkswagen, который как лидер мировой автомобильной промышленности задался целью до 2050 года сделать климатически нейтральными как всю свою автомобильную продукцию, так и само предприятие", - заявил по случаю подписания документа премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Это первый в стране проект "умного зеленого острова" (Smart Green Island), отметил, в свою очередь, заместитель министра иностранных дел Греции Константинос Франгояннис и пояснил, что именно следует под этим понимать: "Электрическая мобильность и обширный план мер, направленных на "зеленое" и устойчивое развитие, существенно улучшат повседневную жизнь жителей острова. Создав совершенно новую систему общественного транспорта, мы претворим перспективные идеи в жизнь".

По словам главы Volkswagen Херберта Диса (Herbert Diess), этот проект пока не имеет аналогов в мире. Уже через два-три года, подчеркнул он во время видеоконференции для прессы, "мы увидим, как мог бы выглядеть остальной мир лет через 20 или 30".

Субсидии из Афин для "народного электромобиля" ID.3

Под пилотный проект специально выбрали весьма компактную территорию. Астипалея находится в южной части Эгейского моря к западу от острова Кос и насчитывает 18 км в длину и около 13 км в ширину, всего около 100 квадратных километров. Здесь проживают примерно 1300 человек, которые занимаются сельским хозяйством и ежегодно принимают около 75 тысяч туристов.

Дрезден, июль 2020. Volkswagen представляет электромобили ID.4 и ID.3

А еще на острове около 1500 автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Их в рамках проекта планируется заменить примерно на 1000 электромобилей, которые поставит Volkswagen. Речь, по всей видимости, идет главным образом о компактной модели ID.3, которая поступила в продажу в сентябре этого года и призвана, по замыслу руководства концерна, стать "народным электромобилем" на мировом рынке, а также о внедорожнике ID.4.

Вполне возможно, что Volkswagen будет продавать островитянам свои автомобили по льготным ценам. Херберт Дис сообщил, что на первом этапе концерн вложит в проект 3 млн евро, в среднесрочной перспективе инвестиции вырастут до 10 млн евро - сумма для крупнейшего автостроителя мира не очень значительная. Часть средств пойдет на создание по всему острову зарядной инфраструктуры.

Одновременно греческое правительство намерено предоставлять покупателям электромобилей субсидии в размере до 12 тысяч евро. Инвестиции государства в конечном счете тоже составят 10 млн евро. Афины займутся также форсированным развитием возобновляемой энергетики на острове.

Рынок сбыта и маркетинг для электросамокатов и электроскутеров SEAT

Однако электромобили будут не только продаваться местным жителям, на них перейдет и местный автопрокат, который переориентируется, по меньшей мере частично, на работу по принципу каршеринга. Заодно будет налажен прокат электросамокатов и электроскутеров, которые выпускает SEAT - испанская дочерняя фирма концерна Volkswagen.

Скоро подобными электросамокатами смогут пользоваться жители и гости острова Астипалея

Кроме того, на электрическую тягу переведут местный служебный автотранспорт, например, полицейские машины и кареты скорой помощи, а также коммерческие автомобили. Еще одна задача проекта - не просто электрифицировать общественный транспорт, но и повысить его привлекательность для местных жителей и туристов. В настоящий момент только два автобуса обслуживают лишь небольшую часть острова.

Так что и для Volkswagen, и для правительства Греции Астипалея станет местом тестирования современных концепций электромобильности. Одновременно проект будет служить маркетинговым целям. Немецкий концерн сможет прорекламировать широкий спектр своих электрических транспортных средств, а греческое государство продемонстрирует приверженность экологическому туризму.

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