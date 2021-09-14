Конференции ООН по климату: чего удалось добиться на них за 25 лет?

Конференция ООН по изменению климата (COP), которая пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года в шотландском Глазго, станет 26-й по счету. Первая подобная встреча мировых лидеров состоялась в 1995 году в Берлине. Уже тогда ее участникам было очевидно, что решающую роль в борьбе с глобальным потеплением должно сыграть сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу. Чего же удалось политикам, ученым и экоактивистам добиться в деле защиты климата за четверть века?

Парижское соглашение: веха в борьбе против изменения климата

Большинство экспертов сходятся во мнении, что прогресс в деле принятия решений, направленных на борьбу с глобальным потеплением, за прошедшие годы был слишком медленным. Однако одно из них стало действительно эпохальным, а именно: принятие в 2015 году 196 странами мира Парижского соглашения по климату, закрепившего цель не допустить в 21-м веке повышения средней температуры на планете выше, чем на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

Демонстрация в защиту климата в Берне, Швейцария, октябрь 2021 года

Как подчеркнул в интервью DW Давид Рюфиш (David Ryfisch), глава отдела по исследованию международной климатической политики в НПО Germanwatsch, "Парижское соглашение стало отправной точкой для целой серии перемен, сигналом, посланным реальной экономике и другим сферам, о том, что у государств (принявших Парижское соглашение. - Ред.) - серьезные намерения и этот документ затронет весь мир".

По оценке Рюфиша, принятие Парижского соглашения уже дало конкретные результаты: стоимость "чистой" энергии существенно понизилась, финансовый сектор уходит от инвестиций в новые проекты, связанные с ископаемыми источниками энергии, а мировые страны поставили целью отказаться от использования бурого и каменного угля и двигателей внутреннего сгорания.

Главная проблема: углекислый газ

Между тем главным вызовом сегодня, по мнению опрошенных DW экспертов, остается поиск дальнейших путей сокращения выбросов углекислого газа. "Углекислый газ буквально пропитывает все сферы экономики, - поясняет в беседе с DW Чарльз Паркер, специалист по политическим проблемам, связанным с изменением климата, из Университета Упсалы в Швеции. - Нам просто необходимо найти замену ископаемым источникам энергии, а также источники энергии с низким содержанием углерода".

При этом, по словам ученого, многие игроки, обладающие правом вето, а также группы лоббистов не заинтересованы в подобном развитии, поскольку оно идет в разрез с их интересами. Со своей стороны, эксперты ООН предупреждают, что, если уровень выброса парниковых газов в мире не будет радикально сокращен, к концу 21-го века средняя температура на планете повысится на 2,7 градуса по Цельсию, что станет катастрофой с точки зрения климата.

Проблемой на пути к достижению целей, закрепленных в Парижском соглашении по климату, может стать и тот факт, что оно не предусматривает ни финансовых, ни правовых санкций в случае, если какая-либо из стран-участниц не выполнит индивидуального, обновляемого каждые пять лет плана по сокращению эмиссий.

Как отмечает Рюфиш, в такой ситуации "санкцией" для правительств стран-нарушительниц может стать лишь общественное давление и страх потерять лицо.

Решения судов по вопросам климата

Экоактивистов обнадеживает, однако, ряд решений, принятых национальными судами некоторых государств за последние годы. Так, в конце апреля 2021 года Федеральный конституционный суд ФРГ, рассмотрев иск от группы молодых людей и экологических организаций, постановил, что принятый в 2019 году Закон о защите климата частично противоречит Основному закону Германии, поскольку в нем не прописаны детали сокращения выбросов парниковых газов после 2030 года.

Все больше стран мира делают ставку на инвестиции в альтернативные источники энергии

В итоге суд обязал правительство Германии усилить борьбу против изменения климата и ускорить темпы сокращения выбросов. Не принимая достаточных мер в этой области, государство нарушает права молодых людей, сочли судьи в Карлсруэ.

А суд в Нидерландах обязал компанию Shell к 2030 году сократить производимые ею в мире эмиссии парниковых газов на 45% по сравнению с уровнем 2019 года. По мнению Давида Рюфиша, такое развитие не в последнюю очередь связано с Парижским соглашением.

"Я убежден в необходимости COP. Сегодня мы живем в десятилетии, которое будет решающим для достижения цели в 1,5 градуса. Глазго должен показать, что 1,5 градуса - это последняя граница", - отмечает эксперт.

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