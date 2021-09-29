Лауреат альтернативной нобелевки из РФ: Изменение климата важнее страха

Владимир Сливяк - российский эколог и активист, сопредседатель общественной организации "Экозащита!" - в 2021 году стал одним из четырех лауреатов шведской премии Right Livelihood Award, которую также называют альтернативной Нобелевской премией. В день оглашения имен лауреатов, 29 сентября, Сливяк рассказал в интервью DW, с каким давлением сталкиваются экологические и правозащитные организации в России, как относятся россияне к проблеме изменения климата и на что он планирует потратить денежную часть премии.

DW: Владимир, что означает для вас получение альтернативной Нобелевской премии?

Владимир Сливяк: Больше внимания для активизма в России, который находится под давлением со стороны правительства, и больше внимания для климатической работы - работы против использования угля и атомной энергии. Я надеюсь, это поможет не только нашей организации, но и всем активистам, занимающимся этими проблемами в России.

- С какими трудностями вы сталкиваетесь в России как правозащитная экологическая организация?

- В последние 6 или 7 лет мы ощущаем очень серьезное давление со стороны правительства. Нас первыми из всех экологических организаций в стране включили в реестр "иностранных агентов". Произошло это в рамках абсолютно репрессивного закона, направленного на разрушение гражданского общества, во всяком случае той его части, которая имеет смелость критиковать российское правительство. Конечно, в этот ряд ("иноагентов". - Ред.) попадают и климатические активисты, потому что мы говорим, что нужно сокращать выбросы парниковых газов, бороться за климат и за будущее, и это противоречит политике российского правительства по наращиванию добычи нефти, газа и угля и продажи ископаемого топлива за рубеж. С их (российских властей. - Ред.) точки зрения, это (сокращение объемов добычи и экспорта ископаемого топлива. - Ред.) грозит снижением доходов государственного бюджета. Мы же уверены, что это необходимо. Ведь если сейчас ничего не делать для климата, то будущие поколения окажутся в значительно худшей ситуации, чем мы сегодня.

- Вы упомянули, что "Экозащита!" была признана в России "иноагентом". Как поменялась ваша работа после этого?

- "Иноагентами" мы были признаны в 2014 году. Министерство юстиции обосновало это тем, что мы протестовали против строительства атомной станции в Калининградской области. Это строительство было остановлено. С тех пор против нашей организации было открыто несколько десятков административных и несколько уголовных дел, у нас прошло более 30 судебных процессов, где нас защищали адвокаты от Фонда "Общественный вердикт". За это им огромное спасибо. С 2014 года у нас было больше двадцати штрафов разного размера. При этом защищаться в судах было очень сложно, потому что судьи просто не слушали никакие аргументы, в том числе о том, что организации по охране природы не должны попадать в реестр "иноагентов".

В итоге у "Экозащиты!" возник огромный долг, потому что мы не могли выплачивать все эти штрафы. С этим долгом мы ничего не можем сделать до сих пор, ведь мы - некоммерческая организация и не зарабатываем деньги.

- На ваш взгляд, российское руководство и россияне осознают последствия изменения климата? Пугают ли они их?

- В России это осознается все в большей степени, правительство понемногу начинает об этом говорить и даже пытается что-то делать. Однако от слов до реальных дел еще очень далеко. В отличие от Европы и многих других стран, например, США и Китая, мы находимся еще в самом начале пути. Поэтому одна из самых важных задач активистов - постараться повлиять на правительство, чтобы оно не отвлекалось на ложные решения, вроде атомной энергии, извлечения выбросов углекислого газа и их хранения. Важно, чтобы в России появились настоящие программы, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, прекращение использования угля и других видов ископаемого топлива, и чтобы Россия, как весь цивилизованный мир, взяла курс на сокращение до нуля выбросов парниковых газов к середине нынешнего века.

- То есть вы считаете, что отношение к проблемам изменения климата в России еще не особо изменилось?

- Пока нет. Мы видим, что правительство обеспокоено экономическими убытками для бюджета и хотело бы их избежать. Но вместе с тем мы находимся на стадии предложения множества ложных решений. На мой взгляд, многие сотрудники правительства, занимающиеся этой темой, больше думают о том, как бы сделать так, чтобы ничего не надо было делать, но мир перестал бы требовать от России сокращать выбросы и вместе со всеми остальными спасать климат. Мы же все время говорим, что так не получится. Рано или поздно все равно придется сокращать выбросы, и чем раньше мы начнем это делать, тем дешевле это нам обойдется.

Владимир Сливяк считает ситуацию в Кузбассе катастрофой для здоровья местных жителей

При этом, помимо экономической составляющей, есть и социальная, и экологическая. Яркий пример этого - Кузбасс, где в России ведется основная добыча угля. Там сложилась совершенно страшная экологическая ситуация, это просто катастрофа для здоровья людей!

Так что климатическая борьба, которой мы пытаемся заниматься, ведется не только ради отдаленного будущего, не только ради климата - она и ради самых обычных людей, которые прямо сейчас где-то живут и страдают. К сожалению, пока мы, экологические активисты - часто единственные, кто действительно думает об этих людях, об их правах и здоровье. И мы хотели бы, чтобы правительство однажды тоже начало заботиться о собственных гражданах.

- Сопредседатель "Экозащиты!" Александра Королева была вынуждена уехать из страны, потому что против нее возбудили 5 уголовных дел. Скажите, а вам не страшно оставаться в России?

- Безусловно, страшно. Но те проблемы, над которыми мы работаем, в частности, проблемы изменения климата, - гораздо более важная вещь, чем наши страхи из-за того, что может случиться сегодня. И для тех людей, ради которых мы работаем, права которых мы пытаемся защищать, наша помощь очень важна. К сожалению, российское правительство игнорирует их интересы. Если еще и мы уедем из страны, то им совсем уже никто не поможет.

- Вы уже решили, на что планируете потратить премию?

- Вся она пойдет на деятельность "Экозащиты!", в частности, мы хотим создать в России большой тренинговый центр и реализовать ряд других проектов.

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