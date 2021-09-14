Более 150 СМИ и НКО требуют отменить закон об "иноагентах"

В России средства массовой информации, некоммерческие, благотворительные и другие общественные организации обнародовали петицию с требованием отменить закон об "иностранных агентах". Обращение, адресованное Госдуме РФ, Совету Федерации и уполномоченному по правам человека размещено во вторник, 14 сентября, на сайте change.org.

Документ подписали более 150 организаций, в том числе радиостанция "Эхо Москвы", издание "Медуза", телеканал "Дождь", "Медиазона", ОВД-Инфо, Тайга.Инфо, "Ещенепознер", Адвокатская улица, Московская Хельсинкская группа, благотворительный фонд "AdVita", "Ночлежка", "Диссернет", Arzamas Academy, Doxa, "Техника речи", "Российская ЛГБТ-сеть", "Роскомсвобода", Комитет против пыток и другие.

Дискриминационное законодательство

В петиции подчеркивается, что российское законодательство об "иноагентах" - откровенно дискриминационное и неправовое, оно противоречит и Конституции РФ, и Европейской конвенции о защите прав человека. Подписанты документа отмечают, что многие организации после признания "иноагентом" были вынуждены прекратить работу и ликвидироваться, на деятельность НКО накладывается все больше ограничений, а СМИ теряют рекламодателей и источники информации.

По словам авторов петиции, малейшие нарушения правил приводят к многомиллионным штрафам и банкротству организаций, а физические лица-"иностранные агенты" обязаны сопровождать каждое высказывание специальной плашкой и отчитываться не только о доходах, но и о каждом потраченном рубле. "В результате ущемляются права всех граждан России", - констатируют подписанты документа.

Почти полсотни "иноагентов"

В настоящее время в списке СМИ-"иноагентов" числятся 47 человек и организаций, примерно две трети из них были включены в реестр с апреля нынешнего года. Журналисты не раз обращались к российским властям с просьбой пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в стране.

27 августа в открытом письме авторы указали на попытку уничтожения независимых медиа в России, а 1 сентября медиасообщество выступило с пакетом поправок в действующее законодательство об "иностранных агентах". Кремль пообещал рассмотреть пакет поправок, подготовленных СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это обращение конструктивным.

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