 Более 150 СМИ и НКО требуют отменить закон об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 14.09.2021

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Россия

Более 150 СМИ и НКО требуют отменить закон об "иноагентах"

Законодательство об "иноагентах" - дискриминационное и противоречит Конституции России, говорится в петиции, размещенной на change.org. В списке СМИ-"иноагентов" в России числятся уже 47 человек и организаций.

Надпись Иностранный агент

В России средства массовой информации, некоммерческие, благотворительные и другие общественные организации обнародовали петицию с требованием отменить закон об "иностранных агентах". Обращение, адресованное Госдуме РФ, Совету Федерации и уполномоченному по правам человека размещено во вторник, 14 сентября, на сайте change.org.

Документ подписали более 150 организаций, в том числе радиостанция "Эхо Москвы", издание "Медуза", телеканал "Дождь", "Медиазона", ОВД-Инфо, Тайга.Инфо, "Ещенепознер", Адвокатская улица, Московская Хельсинкская группа, благотворительный фонд "AdVita", "Ночлежка", "Диссернет", Arzamas Academy, Doxa, "Техника речи", "Российская ЛГБТ-сеть", "Роскомсвобода", Комитет против пыток и другие.

Дискриминационное законодательство

В петиции подчеркивается, что российское законодательство об "иноагентах" - откровенно дискриминационное и неправовое, оно противоречит и Конституции РФ, и Европейской конвенции о защите прав человека. Подписанты документа отмечают, что многие организации после признания "иноагентом" были вынуждены прекратить работу и ликвидироваться, на деятельность НКО накладывается все больше ограничений, а СМИ теряют рекламодателей и источники информации.

По словам авторов петиции, малейшие нарушения правил приводят к многомиллионным штрафам и банкротству организаций, а физические лица-"иностранные агенты" обязаны сопровождать каждое высказывание специальной плашкой и отчитываться не только о доходах, но и о каждом потраченном рубле. "В результате ущемляются права всех граждан России", - констатируют подписанты документа.

Почти полсотни "иноагентов"

В настоящее время в списке СМИ-"иноагентов" числятся 47 человек и организаций, примерно две трети из них были включены в реестр с апреля нынешнего года. Журналисты не раз обращались к российским властям с просьбой пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в стране.

27 августа в открытом письме авторы указали на попытку уничтожения независимых медиа в России, а 1 сентября медиасообщество выступило с пакетом поправок в действующее законодательство об "иностранных агентах". Кремль пообещал рассмотреть пакет поправок, подготовленных СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это обращение конструктивным.

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  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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