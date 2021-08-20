ТВ-канал "Дождь" в РФ - "иноагент". Как отреагировали в Германии

"Федеральное правительство крайне сожалеет о действиях российских властей и о последствиях для сотрудников телеканала "Дождь", а также для других независимых средств массовой информации, внесенных в этот реестр", - заявил в понедельник, 23 августа, представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Так в правительстве ФРГ прокомментировали включение частного российского ТВ-канала "Дождь" и медиа "Важные истории" в список "иностранных агентов", о чем стало известно сразу после окончания переговоров в Москве между канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом РФ Владимиром Путиным.

Редакционные помещения телеканала "Дождь" в Москве

"Я могу сказать, что мы с большой обеспокоенностью следим за усиливающимися репрессиями и запретами в отношении представителей гражданского общества и масс-медиа в преддверии выборов в Думу. Внесение независимого телеканала "Дождь", а также нескольких инвестигативных журналистов и их платформы Istories.media ("Важные истории") в список "иностранных агентов" ограничивают их в их важной и независимой работе", - добавил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер (Christofer Burger). В Берлине констатировали "к сожалению, печальный факт, что в России становится все труднее донести до общественности информацию или мнения, отличающиеся от официальной позиции".

"Просто дошла очередь и до "Дождя"

То, что "Дождь" объявили "иноагентом" непосредственно в день визита Ангелы Меркель в Москву, который состоялся в прошлую пятницу, эксперт по России Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder) "целенаправленным" решением не считает. "Дождь" - это не то, что непосредственно касается Германии", - заметил он в разговоре с DW. Шредер уверен, что произошедшее событие не выделяется из ряда "известных фактов": "В России усиливаются репрессии и подавляется свободное выражение мнений, и все значимые медиа и отдельные журналисты получают ярлык "иноагентов" или другим способом выключаются из общественной жизни".

Шрёдер напомнил, что в списке Министерства юстиции РФ уже свыше сорока СМИ, и новые имена появляются в нем регулярно. "С января этого года с периодичностью чуть ли не в 10 дней объявляют "иноагентами" российские медиа - как отдельных журналистов, так и крупные СМИ: ту же "Медузу" или VTimes. "Дождь", очевидно, тоже давно находился в этом списке. Цель понятна: перед выборами заставить замолчать как можно больше потенциально критических голосов. Просто теперь дошла очередь до "Дождя", - добавил Шрёдер.

То, что объявление "Дождя" "иноагентом" и визит Меркель просто совпали по времени, не исключает и Сюзан Стюарт (Susan Stewart), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP), которая обратила внимание на параллель с другим визитом европейского политика в Москву. "Трудно сказать, но это напомнило мне визит Борреля, когда во время его встречи с Лавровым несколько дипломатов ЕС были выдворены из России", - заметила Стюарт. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 5 февраля 2021 года вел переговоры с Сергей Лавровым в Москве, когда подчиняющийся последнему МИД РФ объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции. Российская сторона обвинила их в участии в акциях протеста 23 января в Москве и Санкт-Петербурге.

"Понятно, что ситуация не совсем аналогичная, потому что "Дождь" - российский телеканал. Но хотя это не что-то, что имеет непосредственное отношение к германо-российским отношениям, в целом это еще один шаг в ряду репрессий с российской стороны в отношении СМИ, против чего высказалась и Меркель", - заметила Сюзан Стюарт.

Стюарт оценивает включение "Дождя" в список "иноагентов" как "демонстрацию" того, что "российские власти намерены идти своим жестким курсом и показывают, что не позволят никому оказывать на себя влияние в соответствии с лозунгом: будем делать то, что считаем правильным".

То, что за включением "Дождя" в реестр "иноагентов" не последовало никакой широкой реакции в российском обществе, немецкие политологи склонны объяснять тем, что "выросли риски такого поведения", как добавила Сюзан Стюарт.

"Мы не готовились, потому что мы - не иностранные агенты"

Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко

На самом телеканале "Дождь" говорят, что постараются продолжить работу. Помимо формальных последствий - например, обязательного упоминания статуса "иноагента" после каждой публикации - главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко в разговоре с DW обратил внимание на возможные "неформальные" последствия нового статуса, а именно, угрозу потери спонсоров, партнеров, гостей для интервью и так далее.

Что касается пятничного решения Минюста РФ, то Дзядко добавил, что "оно не было неожиданным полностью, потому что мы понимаем, в какой мы живем стране и в какой политической системе, и что происходит вокруг. Но оно было неожиданным в том плане, что мы к этому не готовились, потому что мы - не иностранные агенты". Телеканал утверждает, что не получает иностранного финансирования, и тем самым оснований для его включения в реестр "иноагентов" нет. Минюст РФ до сих пор не обнародовал обоснования для своего решения.

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