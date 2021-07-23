 Российские журналисты готовят акцию против закона об ″иноагентах″ | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2021

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Россия

Российские журналисты готовят акцию против закона об "иноагентах"

Профсоюз журналистов направил в мэрию Москвы уведомление о проведении 23 августа митинга против закона об иностранных агентах и против внесения журналистов и СМИ в реестр иноагентов.

Задержание участницы пикета в защиту прав журналистов

Задержание участницы пикета в защиту прав журналистов

Российский профсоюз журналистов и работников СМИ подал в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга с участием 500 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале организации в понедельник, 23 августа.  "После массового включения в список СМИ-"иноагентов" десятка редакций и двух десятков наших коллег мы считаем, что нужно обратиться за защитой к нашим читателям и зрителям", - говорится в сообщении.

Акция протеста против закона об иностранных агентах и против внесения журналистов и СМИ в реестр иноагентов запланирована на 4 сентября на Пушкинской площади. Время проведения акции, отметили организаторы, будет объявлено после согласования с мэрией.

21 августа в список СМИ - "иностранных агентов" были внесены издания "Дождь" и "Важные истории", а также семь журналистов. За последние четыре месяца список расширился в пятый раз. В ответ на действия властей журналисты уже провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке. Были задержаны 12 человек, большинство из них вскоре отпустили с протоколами о нарушении правил проведения митинга.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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