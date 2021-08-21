 Объединение журналистов-фрилансеров ″Четвертый сектор″ причислили в РФ к ″иноагентам″ | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2021

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Россия

Объединение журналистов-фрилансеров "Четвертый сектор" причислили в РФ к "иноагентам"

Минюст утверждает, что объединение "Четвертый сектор" занималось политической деятельностью с целью повлиять "на выработку и реализацию госполитики". Экс-глава медиапроекта уверена, что журналистам грозит большой штраф.

Листок с надписью Иностранный агент, приколотый к спине мужчины

Российский Минюст включил пермскую общественную организацию "Четвертый сектор", которая объединяет журналистов-фрилансеров, в список НКО - "иностранных агентов". Об этом в субботу, 21 августа, написала в Facebook бывшая руководительница объединения Анастасия Сечина.

"У меня до сих пор нет акта внеплановой проверки на руках, но запись на сайте Минюста уже появилась, - указала она. - Так, нашей целью было, как выяснилось, "оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия". Мы оказывали влияние на выработку и реализацию госполитики, на принятие органами власти решений и формирование общественного мнения (...) Так это вроде бы и должно быть устроено - журналисты влияют на общественное мнение и решения властей".

Журналистам грозит штраф за неявку

Сечина отмечает, что журналистам медиапроекта "по-прежнему грозит серьезный штраф - за то, что не явились с повинной и сами не включились в реестр инагентов". При этом, по ее сведениям, "Минюст начал готовить реестр неформальных объединений, которых также будет признавать инагентами".

На сайте министерства юстиции говорится, что "Четвертый сектор" включен в список "иноагентов" накануне, 20 августа. В ведомстве утверждают, что эта организация журналистов-фрилансеров получала финансирование из российского филиала германского Фонда имени Фридриха Наумана, близкого к Свободной демократической партии Германии, а также из фонда Pro Nova из Молдовы.

В конце июля Минюст приступил к внеплановой проверке "Четвертого сектора", объяснив это тем, что он занимается якобы не журналистикой, а политической деятельностью. После этого руководство проекта объявило о его самоликвидации и о создании неформального содружества журналистов "Артель".

В тот же день, что и "Четвертый сектор", к "иностранным агентам" были причислены два российских СМИ: телеканал "Дождь" и издание "Важные истории". В список физических лиц - "иноагентов" были также добавлены несколько журналистов. Еще несколькими днями ранее движение в защиту прав избирателей "Голос" стало первым в новом реестре "иностранных агентов", объединяющих незарегистрированные общественные объединения.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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