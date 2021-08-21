Объединение журналистов-фрилансеров "Четвертый сектор" причислили в РФ к "иноагентам"

Российский Минюст включил пермскую общественную организацию "Четвертый сектор", которая объединяет журналистов-фрилансеров, в список НКО - "иностранных агентов". Об этом в субботу, 21 августа, написала в Facebook бывшая руководительница объединения Анастасия Сечина.

"У меня до сих пор нет акта внеплановой проверки на руках, но запись на сайте Минюста уже появилась, - указала она. - Так, нашей целью было, как выяснилось, "оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия". Мы оказывали влияние на выработку и реализацию госполитики, на принятие органами власти решений и формирование общественного мнения (...) Так это вроде бы и должно быть устроено - журналисты влияют на общественное мнение и решения властей".

Журналистам грозит штраф за неявку

Сечина отмечает, что журналистам медиапроекта "по-прежнему грозит серьезный штраф - за то, что не явились с повинной и сами не включились в реестр инагентов". При этом, по ее сведениям, "Минюст начал готовить реестр неформальных объединений, которых также будет признавать инагентами".

На сайте министерства юстиции говорится, что "Четвертый сектор" включен в список "иноагентов" накануне, 20 августа. В ведомстве утверждают, что эта организация журналистов-фрилансеров получала финансирование из российского филиала германского Фонда имени Фридриха Наумана, близкого к Свободной демократической партии Германии, а также из фонда Pro Nova из Молдовы.

В конце июля Минюст приступил к внеплановой проверке "Четвертого сектора", объяснив это тем, что он занимается якобы не журналистикой, а политической деятельностью. После этого руководство проекта объявило о его самоликвидации и о создании неформального содружества журналистов "Артель".

В тот же день, что и "Четвертый сектор", к "иностранным агентам" были причислены два российских СМИ: телеканал "Дождь" и издание "Важные истории". В список физических лиц - "иноагентов" были также добавлены несколько журналистов. Еще несколькими днями ранее движение в защиту прав избирателей "Голос" стало первым в новом реестре "иностранных агентов", объединяющих незарегистрированные общественные объединения.

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