Госдума VII созыва: "обнуление" Путина и граждане-иноагенты

В этом году нижняя палата парламента на месяц раньше закончила свою законотворческую работу. Это связано с тем, что региональную неделю (когда депутаты работают в регионах со своими избирателями) перенесли с начала июня на конец, поближе к выборам. За пять лет работы депутаты одобрили десятки запретительных и репрессивных законопроектов. Многие из принятых законов госорганы сейчас активно применяют против оппозиционных политиков, журналистов и активистов.

DW - о самых одиозных законах, принятых в 2016-2021 годах.

Путин - 2030

Депутатам уходящего созыва Госдумы не удалось избавить парламент от ярлыка "бешеного принтера", который закрепился за ним с 2012 года. Народные представители, избранные в 2016 году, продолжили традицию своих предшественников и приняли десятки законов, ограничивающих свободу слова и собраний. Одним из ключевых результатов стала возможность для Владимира Путина избраться еще на два президентских срока - в 2024 и 2030 годах.

Валентина Терешкова, фото 1963 года

С инициативой "обнулить" предыдущие сроки Путина 10 марта 2020 года выступила депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Ранее Конституция РФ запрещала одному человеку занимать пост президента два срока подряд. Обойти ограничения помогли поправки к основному закону. В марте 2021 года Госдума постановила, что ограничение числа президентских сроков не распространяется на тех, кто занимал этот пост до вступления в силу поправок.

Законопроект прошел третье чтение силами только двух из четырех парламентских партий - "Единой России" и ЛДПР. КПРФ в полном составе проголосовала против "обнуления". Из "Справедливой России" тоже никто не проголосовал "за": 20 партийцев были "против" и двое воздержались. При этом закон о поправках к Конституции, благодаря которому и произошло "обнуление", был принят Госдумой без единого голоса "против".

Сотни тысяч лишены возможности избираться

В то время как Владимир Путин получил от Госдумы право идти на третий и четвертый сроки, многие другие россияне вообще лишились права избираться в ближайшие несколько лет. В мае 2020 года депутаты расширили список статей уголовного кодекса, осужденным по которым запрещено выдвигать свою кандидатуру на выборах. В этот список попали и две политические статьи.

В частности, избираться в течение пяти лет после снятия или погашения судимости теперь не могут осужденные по так называемой "дадинской" статье 212.1 УК РФ - за неоднократное нарушение правил проведения митинга. Пассивного избирательного права лишили и тех, кто, как Егор Жуков, был осужден по ч. 2 ст. 280 УК РФ за призывы к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета и СМИ.

В 2021 году депутаты (в основном "единороссы" (290 голосов "за" из 294) приняли еще один закон-"фильтр" для кандидатов. Это так называемый "закон против ФБК", из-за которого теперь сотни тысяч работников, жертвователей и простых сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального потенциально не смогут участвовать в выборах ближайшие 3-5 лет. Многие эксперты-юристы назвали этот закон имеющим обратную силу - наказание по нему несут даже те, кто был причастен к деятельности фонда, когда он еще не был признан экстремистским.

За повышение пенсионного возраста - только "Единая Россия"

Без малого три года назад депутаты одобрили повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 60 лет у женщин. О решении поднять возраст выхода на пенсию власти объявили через некоторое время после того, как Владимир Путин победил на президентских выборах 2018 года. До этого Путин обещал, что пенсионный возраст не будет повышаться, пока он возглавляет государство.

Пенсионный возраст в России повышен

Это решение вызвало массовые протесты в Москве и регионах. На самой массовой акции в Москве 28 июля волонтеры "Белого счетчика" насчитали 12 тысяч человек. Рейтинг "Единой России" накануне принятия закона упал до 10-летнего минимума и показывал только 33% желавших проголосовать за нее. В третьем чтении за принятие закона проголосовали только депутаты от "Единой России". Представители других фракций голосовали "против" или воздержались.

Иноагенты среди граждан и СМИ

За последние три года государственные списки "иностранных агентов" заметно пополнились. Хотя первый российский закон об иноагентах был принят еще предыдущим составом Госдумы, нынешний ее состав расширил это понятие. Занималась этим в основном одна группа депутатов из комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России. Одним из первых объектов расследования этой комиссии стала работа Deutsche Welle.

Василий Пискарев

С легкой руки этой комиссии под председательством Василия Пискарева ("Единая Россия") в законе появились понятия СМИ-иноагентов и граждан-иноагентов. И первые, и вторые должны предоставлять подробнейший отчет о своих доходах и расходах российским госорганам. Кроме того, они обязаны предварять свои сообщения на сайтах и в соцсетях предупреждением о том, что эта информация распространяется иностранным агентом. Сейчас в реестре состоит 20 человек и организаций, среди которых издания Meduza и VTimes, журналистка Людмила Савицкая и правозащитник Лев Пономарев.

Законы против бигтеха

Еще один знаковый законопроект, принятый Госдумой VII созыва, - закон о "суверенном рунете" или об "изоляции рунета". Его принимали в 2019 году под видом защиты критической инфраструктуры на территории РФ от отключения российского сегмента интернета иностранными недоброжелателями. Подразумевалось, что защиту обеспечат технические средства противодействия угроз (ТСПУ), которые должны установить у себя операторы связи.

Увидеть на практике способности ТСПУ в противостоянии иностранным "вредителям" пока не удалось - Россию никто не пытался отключить от интернета. Зато ТСПУ проявили себя в другом. С их помощью Роскомнадзору удавалось успешно "замедлять" работу сервиса коротких сообщений Twitter. Теперь надзорное ведомство угрожает такими же санкциями сервисам Google и Facebook.

На последнем пленарном заседании депутаты успели в третьем чтении принять еще один законопроект "против бигтеха" - так называемый закон о "приземлении". Если его подпишет президент, то иностранные информационные ресурсы с аудиторией более 500 тысяч россиян должны будут открыть в России представительство. Эксперты из телекома считают, что так властям будет проще цензурировать эти сервисы.

Смотрите также: