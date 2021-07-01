Выборы в Госдуму без наблюдателей? "Голос" будет, но в роли "иноагента"

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос", которое осуществляет независимое наблюдение за выборами в РФ, 18 августа 2021 года было внесено в новый реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции "иностранного агента". До этого в РФ было два реестра "иноагентов" - зарегистрированных НКО и СМИ, в который включен и список физлиц-"иноагентов". "Голос" стал организацией под №1 в новом реестре. В нем в качестве источника иностранного финансирования деятельности движения указано: "гражданка Республики Армения".

"Голос" продолжит работу

Движение "Голос", основанное в 2000 году, впервые было признано НКО-"иноагентом" в 2013 году. Несмотря на нынешнее решение Минюста РФ внести движение в новый реестр "иноагентов", "Голос" намерен продолжить работу. В интервью DW член Совета и координатор сети региональных отделений "Голоса" Виталий Аверин сообщил: "Мы продолжаем работать в штатном режиме в интересах российских избирателей. Никаких изменений в нашей работе не будет. Мы будем готовить, обучать наблюдателей в том же режиме, в каком это происходило раньше. Каких-то серьезных ограничений закон не подразумевает в отношении подготовки наблюдателей и направления их на участки".

За 21-летнюю историю "Голоса" он неоднократно сталкивался с давлением и различными попытками помешать организации независимого наблюдения. "Мы переживали включение в число "иноагентов", обыски в офисах и домах участников движения, угрозы, аресты и даже избиения. Это всегда совпадает с периодами падения поддержки властей и связанного с ним увеличения объемов фальсификаций на выборах. Их организаторы заранее пытаются устранить свидетелей своих будущих преступлений", - говорится в заявлении "Голоса" по поводу решения Минюста.

По словам Виталия Аверина, и в этот раз "возможно будут всякие информационные кампании по нашей дискредитации в пропагандистских ресурсах, в соцсетях, пригожинские боты могут к этому подключиться, и какие-то могут быть провокационные кампании. Но юридических преследований быть не может, в принципе, мы всех проинформировали, какие меры необходимо принять, в частности, по маркировке (в связи с решением о статусе "иноагента". - Ред.).

"Голос": "Эти выборы не свободны"

В заявлении "Голоса", сделанном после решения о внесении в реестр "иноагентов", говорится, что "атака на крупнейшее сообщество независимых наблюдателей за выборами всего за месяц до дня голосования - это попытка помешать гражданам России воспользоваться тем самым правом на наблюдение, которое Конституционный суд России посчитал гарантией признания обществом итогов голосования".

На избирательном участке в Новосибирске (сентябрь 2020 года)

"Эта избирательная кампания не соответствует стандартам свободных и демократических выборов, - заявил в интервью DW Виталий Аверин. - Мы вынуждены констатировать, что выборы не свободны, так как очень многих политических оппонентов действующей власти не допустили к выборам. Счет идет на тысячи. СМИ были ограничены в возможностях освещать выборы. А полноценной миссии международных наблюдателей был поставлен препон. Поэтому они отказались приехать".

В начале августа руководители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявили, что ОБСЕ не сможет направить наблюдателей на предстоящие выборы в Госдуму из-за установленных российскими властями ограничений.

"Способность самостоятельно определять число наблюдателей, необходимое для эффективного и достоверного наблюдения, - это ключевой элемент международного наблюдения за выборами. К сожалению, российские власти настаивали на том, чтобы ограничить число направляемых нами наблюдателей в отсутствие каких-либо четких ограничений, связанных с пандемией", - заявил директор БДИПЧ Маттео Мекаччи. Российские власти обосновали эти ограничения санитарно-эпидемиологической ситуацией в Российской Федерации.

Дмитрий Гудков

Дмитрий Гудков: Это попытка сфальсифицировать выборы в Госдуму

Как попытку создания условий для фальсификации на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года оценивает решение Минюста по "Голосу" оппозиционер Дмитрий Гудков, написавший об этом в Facebook. Гудков, которого не допустили до участия в выборах и который был вынужден временно покинуть Россию, в интервью DW заявил: "В нашей стране идет зачистка. Начали с политиков, потом политические активисты, журналисты, блогеры, общественные организации. Теперь "Голос" - единственная заметная организация, которая очень качественно занимается наблюдением всех выборов в стране, а у нас впереди парламентские выборы".

По словам Дмитрия Гудкова, "несмотря на то, что почти всех сильных кандидатов не допустили до выборов, даже в этих условиях "Единая Россия" с учетом рейтинга - в Москве, например, 15 процентов - вряд ли сможет набрать конституционное большинство без фальсификаций". Поэтому, как считает оппозиционер, российская власть хочет создать проблемы для всех организаций, которые занимаются наблюдением. "Так что я это воспринимаю как подготовку к фальсификациям, ну, по крайней мере, как создание возможностей для фальсификации выборов, когда это будет необходимо", - отмечает Гудков.

"Несмотря на все социологические данные, которые они публикуют, где "Единая Россия" набирает большинство, на самом деле поведение избирателя в день голосования в нынешних условиях, когда семь лет снижается уровень жизни, когда пандемия и так далее, может быть непредсказуемым. И не исключено, что даже при отсутствии сильных кандидатов все пойдут и дружно проголосуют за КПРФ, ЛДПР или другую партию. Это им не нужно", - поясняет Гудков в интервью DW.

Выборы без наблюдателей?

"Они хотят фальсифицировать выборы так, чтобы никто не увидел, чтобы не было никакого скандала, потому что они помнят протесты на Болотной, на проспекте Сахарова и понимают, что при массовых фальсификациях всегда начинается протестная волна. Поэтому они ликвидируют все возможные угрозы", - считает оппозиционер.

Как же отразится отсутствие международных наблюдателей ОБСЕ и внесение "Голоса" в список незарегистрированных НКО-"иноагентов" на политической ситуации в России? По мнению Дмитрия Гудкова, с одной стороны, это создаст "идеальные условия для фальсификации, для переутверждения Думы в том виде, в каком ее хочет видеть Путин". С другой - просто так, без последствий для власти, эти выборы не пройдут. "Даже если после выборов люди не выйдут на протесты, это значит, что пар опять будет накапливаться в забитом наглухо котле. И что станет причиной того, что эта крышка отлетит и котел взорвется, сейчас предсказать сложно", - сказал Гудков в интервью DW.

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