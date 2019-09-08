 Движение ″Голос″ продолжит работу | Новости из Германии о России | DW | 18.08.2021

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Россия

Движение "Голос" продолжит работу

Движение в защиту прав избирателей "Голос", внесенное в список иноагентов, заявило, что власти пытаются помешать гражданам реализовывать их конституционные права.

Выборы в России (фото из архива)

Выборы в России (фото из архива)

Общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос", несмотря на решение министерства юстиции РФ внести его в новый реестр незарегистрированных объединений иноагентов, продолжит работу. Об этом говорится в заявлении движения, обнародованном в среду, 18 августа. Ранее член Совета и координатор сети региональных отделений "Голоса" Виталий Аверин сообщил, что постановление Минюста будет обжаловано. "Те цели и задачи, которые мы ставим, видимо, как-то идут вразрез с интересами правящего класса", подчеркнул Аверин.

Атака на "Голос" - атака на гражданские права россиян

В заявлении движения "Голос" сказано также, что "атака на крупнейшее сообщество независимых наблюдателей за выборами всего за месяц до дня голосования - это попытка помешать гражданам России воспользоваться тем самым правом на наблюдение, которое Конституционный суд России посчитал гарантией признания обществом итогов голосования". Отмечается, что в 2013 году именно Конституционный суд признал, что право россиян на наблюдение за выборами неотделимо от самого права голосовать.

Однако сейчас происходит прямо противоположное, указывается в документе. Фактически уничтожено общедоступное видеонаблюдение, кандидатам отказывают в регистрации без какого-либо реального обоснования. "Складывается впечатление, что среди многочисленных организаторов выборов верх взяли те, кого не заботит признание итогов выборов российскими гражданами и мировым сообществом", - считают авторы заявления. В условиях, когда организаторы выборов "заранее пытаются устранить свидетелей своих будущих преступлений", "Голос" продолжит работать, несмотря на присвоенный ему статус.

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  • Лидер движения Демократический выбор Владимир Милов на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

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    Среди пришедших на митинг был и соратник убитого политика Бориса Немцова, бывший замминистра энергетики РФ, лидер движения "Демократический выбор" Владимир Милов. В числе протестных слоганов звучало: "Борис Немцов - герой России".

  • Сторонники Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве во время забастовки избирателей.

    "Забастовка избирателей" в Москве: как это было

    На митинг как на праздник

    28 января в Москве было около минус 6 градусов, однако прохладная погода не помешала москвичам выйти на улицу. Некоторые участники акции пришли с цветами и скандировали: "Цветы - полиции".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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