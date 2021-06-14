 ОБСЕ впервые за почти 30 лет не направит наблюдателей на выборы в РФ | Новости из Германии о Европе | DW | 04.08.2021

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Европа

ОБСЕ впервые за почти 30 лет не направит наблюдателей на выборы в РФ

Власти РФ, сославшись на пандемию, потребовали значительного сокращения числа наблюдателей ОБСЕ на выборах в Госдуму, и организация не сможет обеспечить эффективный мониторинг.

Штаб-квартира ОБСЕ в Вене

Штаб-квартира ОБСЕ в Вене

Впервые с 1993 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не направит наблюдателей на выборы в Россию. Решение связано с тем, что российские власти, сославшись на пандемию, резко ограничили число участников наблюдения, допущенных на сентябрьские выборы в Госдуму, заявили Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ в среду, 4 августа. 

В соответствии с новыми правилами, в Россию могли бы приехать значительно меньше наблюдателей ОБСЕ, чем запланировано. "Это просто не позволяет нам эффективно и тщательно осуществить нашу работу", - заявила председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт.

Глава БДИПЧ заявил о неизбежном решении

В свою очередь БДИПЧ Маттео Мекаччи отметил, что решение было неизбежным ввиду "настойчивых требований российских властей ограничить число наблюдателей". "Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного мониторинга, имеет важное значение для любой международной наблюдательной миссии", подчеркнул он.

В заявлении отмечается, что БДИПЧ и ПА ОБСЕ с уважением относятся к необходимости решать проблемы, связанные с пандемией, и были готовы соблюдать все официальные требовании и правила, как это было в последние полтора года во время выборов во многих странах. В соответствии с этим, БДИПЧ запросило у РФ информацию о требованиях к приезжающим из других стран, в том числе международным наблюдателям. "Ответы, предоставленные российскими властями, не предоставляют достаточного разъяснения того, почему было необходимо ограничение числа наблюдателей, когда можно было принять другие меры предосторожности", - указывается далее.

Россия предложила сократить общее число наблюдателей с 500 до 60

В соответствии с оценкой ОБСЕ, для эффективного наблюдения за процессом выборов в Госдуму, необходима отправка в Россию 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей, а власти РФ требовали ограничить это число до 50 и 10 человек соответственно, говорится в заявлении. Мекаччи и Седерфельт проинформировали о принятом решении ЦИК РФ и российскую делегацию в ПА ОБСЕ.

"Мы с нетерпением ждем того времени, когда российские власти вновь будут приветствовать независимых наблюдателей от ОБСЕ для будущих избирательных процессов, и мы готовы продолжить эту важную работу, подчеркнула Седерфельт.

В Москве назвали решение ОБСЕ политически мотивированным

Российский депутат, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение ОБСЕ политически мотивированным и не подкрепленным реальными основаниями. Он заявил в интервью ТАСС, что российским властям "остается только сожалеть".

Депутат указал, что делегация БДИПЧ ОБСЕ на прошлогодних выборах президента США "состояла всего из 30 человек и 11 экспертов". "Россия же предлагала сформировать миссию из 50 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и 10 от ПА ОБСЕ", - отметил он.

Выборы в Государственную думу состоятся 17-19 сентября.

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