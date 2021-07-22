 Комментарий: Петербургский парад безответственности | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 26.07.2021

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Мнения

Комментарий: Петербургский парад безответственности

Проведение парада в день ВМФ продемонстрировало, с одной стороны, двойные стандарты властей в борьбе с пандемией, а, с другой, - безответственность самих россиян, констатирует Иван Преображенский.

Владимир Путин на параде ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля

Владимир Путин на параде ВМФ в Санкт-Петербурге 26 июля

Несмотря на запрет массовых мероприятий, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил не отменять парад в день ВМФ, но провести его без зрителей. Единственным зрителем должен был стать Владимир Путин. Петербуржцев такой план не устроил: они прорвались на набережные Невы. Ни о каком социальном дистанцировании в городе, который занимает третье место в стране по заболеваемости COVID-19, и речи не шло.

Заигрались в солдатики

Уже второй раз Северная столица становится образцом некомпетентности власти. Первый раз, в начале новой волны пандемии, петербургская мэрия устроила выпускникам праздник, собрав, только по официальным данным, толпу из 40 тыс. человек. В 2020 году это действо проходило в телеформате, но второй год подряд власти решили этого не повторять.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Это была ужасающая ошибка, которая не могла не спровоцировать рост заболеваемости, и все же желание доставить радость выпускникам можно по-человечески понять. Тоже самое можно сказать и про решение не отменять парад на 9 мая. Но проведение военно-морского парада, пусть даже и в честь дня ВМФ, в многомиллионном городе - просто верх безответственности и лицемерия. Особенно с учетом того, что эксклюзивным зрителем должен был стать Владимир Путин, ради которого, судя по всему, это милитаристское шоу и проводили.

Прекрасно известно, как агрессивно петербургская полиция умеет, когда надо, разгонять несанкционированные властями акции. И как жестко, на примере так называемого "санитарного дела", может работать с их участниками российская юстиция. Но в этот раз забота о здоровье петербуржцев свелась к простому открытию всех проходов на набережные. Заражайте друг друга, дорогие жители города на Неве и гости Северной столицы России!

Случившееся во время парада - квинтэссенция кремлевского цинизма и двойных стандартов: про социальное дистанцирование российские власти вспоминают в основном, когда речь идет об оппозиционных протестных акциях.

Россияне не хотят вакцинироваться

Впрочем, нельзя свести произошедшее к классической оппозиционной формуле: "Это Путин виноват!" Безусловно, решение властей тут первично. Но и сами петербуржцы продемонстрировали показательное для большинства россиян поведение. Не соблюдая дистанции, без масок, несмотря на формальный запрет, то есть рискуя своим, а главное чужим здоровьем, они вломились на городские набережные посмотреть на кораблики и самолетики.

При массовом отказе вакцинироваться, при довольно частом мошенническом приобретении сертификатов о прививке, при нежелании носить маски на массовых мероприятиях и соблюдать хотя бы условную дистанцию россияне, тем не менее, хотят ходить на парады, в кафе и кино. Пример других стран, скажем, Великобритании или Израиля, где осторожно отменяют ограничения по мере увеличения числа привитых, в России мало кого, к сожалению, убеждает.

Налицо явное двоемыслие. Уже мало осталось людей, у которых в окружении кто-нибудь не переболел или не умер от COVID-19. И все же брать на себя личную ответственность за здоровье свое и окружающих многие россияне не готовы. Создается ситуация, в которой двойные стандарты властей, помноженные на усталость, недоверие и безответственность населения дают кумулятивный эффект, который и находит отражение в статистике заболеваемости и смертности.

Взаимная безответственность

Вместо несистемных мер по принуждению к вакцинации, стремительно вводимых и снова отменяемых запретов российским властям, наконец, пора разработать внятную стратегию борьбы с коронавирусом и объяснить ее населению. И мощная пропагандистская машина, наконец, должна прекратить работать на рост конспирологического сознания.

Проблема в том, что нынешние правители России держатся как раз на конспирологии и разобщенности населения. Парады им важны как символы власти, а меры санитарного сдерживания они применяют не против вирусов, а против оппозиции.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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