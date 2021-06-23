Фигурантам "санитарного дела" продлили домашние аресты

Преображенский районный суд Москвы в среду, 21 июля, продлил домашние аресты трем фигурантам "санитарного дела" - пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, экс-главе штаба Навального в Москве Олегу Степанову и муниципальному депутату Дмитрию Барановскому. Ярмыш домашний арест продлен на полгода, Степанову и Барановскому - на 3 месяца.

Кроме того, суд продлил на полгода запрет определенных действий муниципальному депутату Люсе Штейн. Штейн также является участницей группы Pussy Riot, участники которой Вероника Никульшина и Александр Софеев недавно покинули Россию после череды непрерывных арестов.

"Санитарное дело"

"Санитарное дело" было заведено после прошедших 23 января акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного по возвращении в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым веществом семейства "Новичок". Правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По делу проходят сотрудники Мария Алехина, Люся Штейн, участники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, Николай Ляскин, Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Константин Янкаускас, а также брат Алексея Навального Олег. Следствие посчитало, что постами в соцсетях они призывали участвовать в акции протеста, чем якобы "создали угрозу массового заболевания людей по неосторожности", и отправило всех подозреваемых под домашний арест.

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