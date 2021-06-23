 Фигурантам ″санитарного дела″ продлили домашние аресты | Новости из Германии о России | DW | 21.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Фигурантам "санитарного дела" продлили домашние аресты

Пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш на полгода продлили домашний арест. Кроме того, мера пресечения продлена еще троим участникам дела.

Кира Ярмыш

Кира Ярмыш

Преображенский районный суд Москвы в среду, 21 июля, продлил домашние аресты трем фигурантам "санитарного дела" - пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, экс-главе штаба Навального в Москве Олегу Степанову и муниципальному депутату Дмитрию Барановскому. Ярмыш домашний арест продлен на полгода, Степанову и Барановскому - на 3 месяца.

Кроме того, суд продлил на полгода запрет определенных действий муниципальному депутату Люсе Штейн. Штейн также является участницей группы Pussy Riot, участники которой Вероника Никульшина и Александр Софеев недавно покинули Россию после череды непрерывных арестов.

"Санитарное дело"

"Санитарное дело" было заведено после прошедших 23 января акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного по возвращении в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления боевым веществом семейства "Новичок". Правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

По делу проходят сотрудники Мария Алехина, Люся Штейн, участники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, Николай Ляскин, Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Константин Янкаускас, а также брат Алексея Навального Олег. Следствие посчитало, что постами в соцсетях они призывали участвовать в акции протеста, чем якобы "создали угрозу массового заболевания людей по неосторожности", и отправило всех подозреваемых под домашний арест.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:45

Дело Любови Соболь: соратницу Навального приговорили к году исправительных работ условно (15.04.2021)

  • Участники акций протеста требовали освобождения Алексея Навального и всех политзаключенных в России.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    "Свободу Навальному!"

    Акция протеста в Москве

  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

    Как в России поддержали Навального

    Многотысячная акция солидарности в Москве

    Акция протеста в Москве

  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

    Как в России поддержали Навального

    В Петербурге полицейские использовали против демонстрантов электрошокеры

    Марш солидарности с Навальным в Санкт-Петербурге

  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
    Еще по теме

    Как в России поддержали Навального

    В Москве задержаны 20 человек

    Акция протеста в Москве

  • default

    Как в России поддержали Навального

    Митинги 21 апреля прошли, на удивление, без стычек с силовиками

    Акция протеста в Москве

  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


Аудио- и видеофайлы по теме

Санитарное дело: сторонникам Навального продлили срок домашнего ареста  

Как к Навальному прорывались врачи и чем это закончилось (06.04.2021)  

Также по теме

Police officers stand guard as opposition supporters rally in central Moscow on May 6, 2017, to mark five years since the anti-Putin protest on Bolotnaya Square that led to dozens of arrests and injuries on both police and protesters sides. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Участник Pussy Riot Александр Софеев арестован на 15 суток 23.06.2021

Басманный суд признал Софеева виновным в мелком хулиганстве. 22 июня в Москве, помимо него, задержали еще 4 участников Pussy Riot: Марию Алехину, Дмитрия Воронцова, Анну Кузьминых и Люсю Штейн.

: Juristin und opositionelle Politikerin Lubov Sobol mit ihrem Anwalt Vladimir Voronin im Perovskiy Gericht in Moskau während des Berufungsprozesses im Fall über illegales Wohnungbetreten, 8.06.2021 Moskau. Das Bild stammt vom Pressedienst des Perovskiy Gerichts. via Elena Gunkel

Приговор Любови Соболь по "квартирному делу" оставлен в силе 08.06.2021

Перовский суд Москвы отклонил апелляционную жалобу оппозиционного политика Любови Соболь и ее адвоката по делу о проникновении в квартиру предполагаемого отравителя Навального.

FILE - In this file photo taken on July 20, 2019, Russian opposition candidate and lawyer at the Foundation for Fighting Corruption Lyubov Sobol speaks to a crowd during a protest in Moscow, Russia. This summer's wave of opposition protests has pushed Sobol to the forefront of the Russian political scene. (AP Photo/Pavel Golovkin, File)

Любовь Соболь прекратила кампанию по выдвижению в Госдуму 14.06.2021

Соболь подтвердила, что решение принято "из-за признания ФБК экстремистской организацией". По словам политика, она не может обеспечить безопасность "своим волонтерам, сотрудникам и жертвователям".

Реклама

Самые читаемые

Наводнение в Германии: почему вода разрушила целые города?  

Во сколько России обходится поддержка Беларуси  

Bloomberg: США и ФРГ готовят ответные меры по "Северному потоку - 2"  