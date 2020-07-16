Несмотря на запрет тысячи зрителей в Петербурге пришли на военно-морской парад

Тысячи зрителей прорвались в воскресенье, 25 июля, на набережные Невы в Санкт-Петербурге, чтобы наблюдать за военно-морским парадом,посвященном 325-летию создания российского военного флота. Ранее главный санитарный врач города Наталия Башкетова заявила, что парад пройдет без зрителей. "Цель ограничений - снизить риск заражения людей во время мероприятия", - цитировало ее агентство РИА Новости.

Однако, как отмечает издание "Фонтанка", на набережные Невы к моменту начала парада уже сумели попасть многочисленные зрители, а у выставленных ограждений, перекрывавших выходы к реке массово собрались люди. Как указывают журналисты, практически ни на ком не было защитных масок, а социальную дистанцию соблюдать было невозможно. В итоге властями было принято решение открыть проходы, чтобы избежать массового скопления людей.

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург занимает третье место по новым случаям заражения COVID-19, там действует запрет на массовые мероприятия. Согласно данным сайта "СтопКоронавирус.РФ", на котором распространяется официальная информация о распространении коронавируса в стране, всего в северной столице с начала пандемии выявили более 500 тысяч случаев заражения коронавирусом, 18 840 человек умерли.

В параде на Неве и Кронштадтском рейде участвовали свыше 50 кораблей и 48 вертолетов и самолетов.

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