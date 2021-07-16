 Виктор Ерофеев: Россия - страна жидкого чипа | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.07.2021

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Культура и стиль жизни

Виктор Ерофеев: Россия - страна жидкого чипа

Скандал "за" и "против" вакцинации обнажил тайную сущность России. Она считает себя девственницей, уверен писатель Виктор Ерофеев.

Москва, вакцинация

Скандал "за" и "против" вакцинации в эпоху короновируса обнажил тайную сущность России. Она считает себя девственницей. Враги вакцинации защищают ее целомудрие, борются за ее непоруганную честь. Защитники прививки утверждают, что лучше лишиться девственности, но остаться жить.  

Мы все, конечно, слышали, что Екатерина Великая насильственно насаждала картошку в бескрайней империи, а также решительно билась за прививки против оспы. В свою очередь ее внук, Николай Первый, еще в 1840-е глобально ненавидел науку и видел в ученых немцах поджигателей революции. Но кто мог подумать, что этот раскол в головах живет и сегодня - от элиты до бомжа? 

Виктор Ерофеев

Виктор Ерофеев

Впрочем, ничего удивительного. Россия - действительно поле чудес. Здесь верят в порчу, сглаз, черных кошек, разбитые зеркала и в шарлатанов-оккультистов. Мракобесие пронизывает Церковь, а государство искусно создает особую теле-реальность, исходя из своих политических выгод. Сбитое с толку народное сознание выплескивает ненависть на вакцину. 

Кто выступает за, кто - против?

Вокруг отечественной вакцины сложились три партии. Одна - это правительственная "знать" и ее теле-угодники, которые выступают за вакцинацию всей страны по призыву президента. Если надо, то и за насильственную вакцинацию. Они сами привились как патриоты. Две остальные партии - это наши искаженные в первичных смыслах, но тем не менее вечные западники и славянофилы. 

Западники, как полагается, верят в здравый смысл. Парадокс в том, что в истории с вакциной они в принципе поддерживают власть, хотя явно или тайно они вообще-то против нее. Знаменитые артисты-западники уже давно привились, несмотря на то, что недоверие к Спутнику V в этой среде никто не отменил. Среди них существует реальная боязнь того, что вакцина может отрицательно действовать на деторождение. Кроме того, она сделана впопыхах, но не с тем, чтобы защитить население, а для демонстрации того, что мы лучше всех. 

Что же касается насильственной вакцинации, то наши либералы-западники выступают против и выдвигают теорию личной ответственности каждого отказника от прививок. Что такое личная ответственность и с чем ее едят - наши условные славянофилы не слишком в этом разбираются. Их отношение к вакцине располагается между бойкотом и безумием. 

Звездные борцы с вакцинацией

Среди борцов с вакцинацией вырвался вперед, конечно, актер Егор Бероев. С желтой звездой на пиджаке, сравнивающий принудительную прививку с Холокостом, он останется в глазах почитателей и поддержавших его коллег вакциноборческой иконой. Рокер Кинчев тоже сравнивает принудительную прививку с фашизмом и вспоминает Нюрнбергский процесс, осудивший присвоение людям обезличивающих номеров, а это - очень круто: в российском сознании фашизм - самое страшное обвинение. Актриса Мария Шукшина, правда, нашла не менее серьезный православный аргумент. В борьбе с вакцинацией, а в ее версии - "чипизацей", она сослалась на мнение афонского старца 19-го века, назвавшего любую вакцину "печатью зверя". 

Команда знаменитостей-врагов вакцины, куда входят также Волочкова, Джигурда, дизайнер Маша Цигаль, Ольга Будина и многие другие - это люди, которые доверяют своим эмоциям больше, чем врачам. Особую роль, естественно, здесь играет Никита Михалков, который вывел протест на международный уровень и дал понять, что Билл Гейтс давно уже мечтал о "чипизации" как закабалении всего мира. Тема американского "жидкого чипа" вращалась во властных структурах России еще до пандемии - тем легче было нашим конспирологам присоединить ее к ковиду. 

Знаменитость, конечно, знаменитости - рознь. Многих бы я здесь поставил в кавычки. Одним из самых диких скандалов, связанных с вакцинированием, стала вульгарная перепалка телеведущего Соловьева с моделью Викторией Боней. Первый не нашел разницы между головой и попой противницы прививки, а вторая пообещала плюнуть ему в лицо - в лучших традициях советской коммунальной кухни. 

"Жидкий чип" и "русская душа"

Но можно иначе посмотреть на вопрос "жидкого чипа". По-моему, он уже давно существует в нашем народном сознании, не одну сотню лет. Такой "жидкий чип" - последствие не современной вакцины, а скорее соединения архаических верований с русской историей, в результате чего образовалось "русская душа". 

А разве нет "русской души" у знаменитых отказников от вакцины? Родной "жидкий чип" просочился в творческое сознание и безграничное воображение многих наших артистов. Но если поддержание жидкой "чипизации" населения - прерогатива гостелевидения, то многие наши борцы с вакциной - сами порождение этого телевидения. Вот и "обратный" парадокс: гостелевидение ратует теперь за прививки, а взращенные им артисты не торопятся уколоться, оставаясь ближе к народной "русской душе". 

Около половины населения не хочет вакцинироваться, еще больше - против принудительной вакцинации. "Русская душа" считает, что с ковидом лучше всего справляться физкультурой или водкой - его опасность преувеличена, он не страшнее гриппа. 

Ковид распечатал ящик Пандоры. Если "русская душа" столь архаично смотрит на жизненные ценности, то какой смысл имеют либеральные идеи европеизации страны, демократические выборы? Пандемия в России отчетливо показала различие между свободой и волей в восприятии не только народных любимцев, но и самого народа. 

Защитники прививки и европейский разум

Свободой, которая связана с личной ответственностью, близкой европейскому разуму, наделены именно защитники вакцинации: Чулпан Хаматова, Галкин, Пугачева, Кончаловский… А есть понятие русской вольницы, которая обожает любые, порой самые отчаянные формы духовной пугачевщины и самоутверждения, не привязанные к социальной практике. 

Андрей Макаревич обратился с призывом к противникам вакцины: "Люди, не будьте идиотами!". Но тут все не так просто. Наши противники вакцины - не идиоты, а генетические обладатели "жидкого чипа". 

Пока что только около 15 процентов населения вакцинировалось. Но правительство берет курс на глобальную акцию. И скорее всего продавит идею добровольно-принудительного укола. Народ смирится. Артисты-отказники быстро забудут о своем бунте, их страсти мимолетны. Если в голове - "жидкий чип", то это касается не только реакции на ковид, но и приводит в конечном счете к одобрению практически любых действий власти. Короче, по команде привьются все, но некоторые с такой неохотой, которую мы встречаем в народных сказках. Это будет насилием над народной душой, а Кремль ее лелеет, она - его ядерный электорат. Да тут еще и сентябрьские выборы в Думу… Можно "порвать" несистемную оппозицию, но народ, призванный верить в непорочность России, власть будет воспитывать, как обычно, кнутом и пряником. 

Со своей стороны скажу, что, будучи русским человеком, я тоже побаиваюсь черных кошек. Но я бы хотел, рискнув привиться несколько месяцев назад, чтобы в стране была полная ясность насчет Спутника V (пустые, впрочем, мечты) и поменьше поддерживаемого государством "жидкого чипа" (тоже пока что пустые грезы). Я – против государственного принуждения к прививке. А насколько мы опоздали к реальной самообороне страны от ковида, покажет уже ближайшее будущее.

Виктор Ерофеев - писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Дарья Брянцева


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