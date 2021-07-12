 Эксперты: Россия сама затрудняет регистрацию “Спутника” в Европе | Новости из Германии о Европе | DW | 13.07.2021

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Европа

Эксперты: Россия сама затрудняет регистрацию “Спутника” в Европе

У регулятора нет оснований сомневаться в эффективности российской вакцины, но ее разработчики не предоставляют важную документацию об испытаниях препарата, сообщили агентству Reuters источники.

Доза вакцины Спутник V

Причина отсрочки регистрации российской вакцины "Спутник V" в Европе на неопределенное время кроется в том, что разработчики по-прежнему не предоставляют Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) важную документацию об испытаниях препарата, в частности о его побочных эффектов. Об этом сообщило во вторник, 13 июля, агентство Reuters со ссылкой на четырех осведомленных собеседников, близких к EMA.

Не предоставлены важные данные

По сообщению Reuters, отдельно отевропейского регулятора оценкой "Спутника V" занималась группа французских ученых. Собеседники агентства, знакомые с их работой и взаимодействовавшие с российским разработчиком - Центром имени Гамалеи, утверждают, что тому не удалось документально подтвердить соответствие банка клеток, который использовался для создания "Спутника", европейским стандартам.

Предоставление данных, свидетельствующих о безопасности исходного сырья подобных препаратов, европейские и североамериканские регуляторы стали требовать после вспышки коровьего бешенства в Европе в 1980-е годы. Однако российский разработчик, по утверждению собеседников Reuters, этого не сделал.

В то же время, как отметил один из них, у европейского регулятора нет причин сомневаться в том, что российская вакцинабезопасна и эффективна, тем более что в одном из материалов, опубликованных в авторитетном медицинском журнале Lancet, эффективность "Спутника" была оценена больше чем на 90 процентов.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который занимается продвижением вакцины, агентству заявили, что "Спутник" мог стать жертвой давления некоего "западного фармацевтического лобби".

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    Автор: Андрей Гурков


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"Спутник V": почему Германия может отказаться от российской вакцины. DW Новости (10.05.2021)

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