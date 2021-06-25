Коронавирус: Немцев будут чаще контролировать по возвращению из отпуска

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у более чем 181,5 млн жителей планеты. Около 4 млн заболевших скончались, свыше 165,5 млн человек выздоровели. DW следит за событиями воскресенья, 27 июня (время московское).

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В США отправился в плавание первый круизный лайнер после начала пандемии. Судно под названием Celebrity Edge покинуло порт Форт-Лодердейл в штате Флорида, заполненное пассажирами на 40 процентов от своих возможностей. По данным управляющей круизом компании, подавляющее большинство пассажиров - 99% из примерно 1100 человек - были полностью вакцинированы против COVID-19, что превышает установленный Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) стандарт в 95%.

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Каждый день в Москве госпитализируют порядка 2 тысяч человек, заболевших коронавирусом, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он добавил, что большие силы столичного здравоохранения мобилизованы для приезда к больным, их осмотра, перевозки в КТ-центр. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточные показатели заболеваемости сначала сравнялись с данными за январь 2021 года, затем за декабрь 2020 года. Впоследствии был достигнут максимум за все время пандемии. Также установлен ряд максимумов по суточной смертности от COVID-19.

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Пляж на Мальорке

У немцев, возвращающихся из отпуска, проведенного за границей, будут намного чаще, чем в прошлом году, проверять наличие негативного теста на коронавирус или сертификат о вакцинации, сообщил министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек (Klaus Holetscheck). Мера должна помочь бороться с распространением "дельта"-варианта коронавируса.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 26 июня >>>

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