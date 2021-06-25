Коронавирус: Немцев будут чаще контролировать по возвращению из отпуска

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена у более чем 181,5 млн жителей планеты. Около 4 млн заболевших скончались, свыше 165,5 млн человек выздоровели. DW следит за событиями воскресенья, 27 июня (время московское).
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В США отправился в плавание первый круизный лайнер после начала пандемии. Судно под названием Celebrity Edge покинуло порт Форт-Лодердейл в штате Флорида, заполненное пассажирами на 40 процентов от своих возможностей. По данным управляющей круизом компании, подавляющее большинство пассажиров - 99% из примерно 1100 человек - были полностью вакцинированы против COVID-19, что превышает установленный Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) стандарт в 95%.
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Каждый день в Москве госпитализируют порядка 2 тысяч человек, заболевших коронавирусом, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он добавил, что большие силы столичного здравоохранения мобилизованы для приезда к больным, их осмотра, перевозки в КТ-центр. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточные показатели заболеваемости сначала сравнялись с данными за январь 2021 года, затем за декабрь 2020 года. Впоследствии был достигнут максимум за все время пандемии. Также установлен ряд максимумов по суточной смертности от COVID-19.
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Пляж на Мальорке
У немцев, возвращающихся из отпуска, проведенного за границей, будут намного чаще, чем в прошлом году, проверять наличие негативного теста на коронавирус или сертификат о вакцинации, сообщил министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек (Klaus Holetscheck). Мера должна помочь бороться с распространением "дельта"-варианта коронавируса.
Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 26 июня >>>
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
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Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков