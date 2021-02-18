 Экспресс-тесты на коронавирус: чему можно научиться у Австрии | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 26.02.2021

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Европа

Экспресс-тесты на коронавирус: чему можно научиться у Австрии

По примеру Австрии Германия планирует начать массовое использование экспресс-тестов на коронавирус, что позволит выйти из локдауна. В чем преимущества и недостатки этой стратегии?

Экспресс-тестирование на коронавирус в Берлине

Экспресс-тестирование на коронавирус в Берлине

Экспресс-тест на коронавирус  провести совсем не сложно: при помощи специальной ватной палочки у пациента берут мазок из носа и получают результат уже через 15 минут. Поскольку такие тесты выявляют вирус даже у тех, кто пока не чувствует симптомов, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) объявил о намерении начать их массовое применение. Это поможет быстрее вывести страну из режима локдауна.

Изначально Минздрав ФРГ планировал приступить к массовому экспресс-тестированию населения на COVID-19 с 1 марта, однако скоро стало понятно, что начало кампании придется отложить. Ведь пока нет ответов на множество вопросов. Как организовать массовое тестирование? Как часто можно будет проходить тест бесплатно? Как относиться к результатам тестов, проведенных в домашних условиях, без участия медперсонала? И хватит ли экспресс-тестов на всех?

Чем полезен опыт Австрии 

При этом в соседней Австрии массовое экспресс-тестирование на коронавирус уже идет полным ходом, и Германии, как считают некоторые эксперты, есть чему у нее поучиться.

Так, уже в ноябре 2020 года жители Австрии, испытывающие симптомы заражения коронавирусом, могли бесплатно, после предварительной онлайн-записи пройти тест по месту жительства. Для этого в одной только Вене было организовано семь так называемых "улиц для тестирования на коронавирус" (Teststraßen). Кроме того, экспресс-тесты на COVID-19 можно было сделать в аптеках и в приемных врачей.

"С моей точки зрения, это сенсационный успех", - комментирует эту стратегию врач и ученый из Университета Граца Мартин Шпренгер в интервью DW. По словам эксперта, к осени 2020 года выяснилось, что экспресс-тесты на практике показывают точный результат даже чаще, чем предполагали их производители.

Почему население не хочет проходить тестирование на коронавирус

В декабре 2020 года на фоне растущего числа новых заражений правительство Австрии приняло решение расширить применение экспресс-тестов, дав возможность в определенный день пройти их даже пациентам без симптомов. Однако эта инициатива провалилась из-за нежелания населения поддержать ее: в назначенный день на тестирование пришла лишь четверть жителей Австрии. В результате назначенное на начало января повторное массовое экспресс-тестирование отменили.

Экспресс-тест на коронавирус в одной из австрийских аптек

Экспресс-тест на коронавирус в одной из австрийских аптек

По словам Мартина Шпренгера, поначалу и он не был убежден в необходимости тестировать людей без симптомов. Однако впоследствии ученый изменил свое мнение, в том числе потому, что число тестов, ложно показывавших позитивный результат, оказалось минимальным.

Сегодня экспресс-тестирование на коронавирус в Австрии можно пройти в любой день. При этом 80 процентов австрийцев могут добраться до того или иного центра экспресс-тестирования за 15 минут на машине, а наличие негативного экспресс-теста на COVID-19 в стране обязательно для посещения парикмахерских, возобновивших работу в начале февраля.

Как сообщил на запрос DW представитель австрийского Объединения аптек, в небольших аптеках сейчас проводят от 30 до 60 тестов в день, а в крупных аптеках, расположенных в центрах густонаселенных городов, - до 200. В случае позитивного теста результат сообщают местному ведомству по вопросам здравоохранения. После этого пациенту назначают ПЦР-тест.

Экспресс-тесты на коронавирус в школах и детсадах

С начала февраля бесплатные добровольные экспресс-тесты на коронавирус дважды в неделю стали проводить и в австрийских школах и детсадах. В них участвует не только персонал образовательных учреждений, но и их воспитанники, причем последние в случае отказа от теста обязаны вернуться к обучению на удаленке.

Мальчик и девочка делают уроки за компьютером

В Австрии при отказе от экспресс-теста ребенок возвращается на удаленку

Дети могут проводить тестирование сами, поскольку ватную палочку помещают только в переднюю часть носа, а не в носоглотку. Из-за этого многие воспитатели и учителя, объясняя своим подопечным, что нужно сделать, сравнивают экспресс-тесты с "ковырянием в носу".

Подобные тесты скоро должны начать применять и в Германии. 24 февраля Федеральный институт медикаментов и медицинской продукции (BfArM) выдал регистрацию трем производителям тестов на коронавирус для самостоятельного проведения.

В Австрии доля школьников с подтвержденным диагнозом коронавируса очень мала и составляет 0,01 процента. Тем не менее Мартин Шпренгер считает тестирование детей в школах разумной мерой, поскольку оно позволяет выявить зараженных уже на раннем этапе развития болезни.

Растущее число подтвержденных заражений

Главное преимущество использования экспресс-тестов на коронавирус состоит в том, что благодаря им Австрии удается получить более точное представление о числе инфицированных в стране. Так, в начале февраля число новых заражений в расчете на 100 тысяч жителей по статистике составляло там 107 случаев, а к концу месяца оно увеличилось до 137. Министр здравоохранения страны Рудольф Аншобер объясняет это именно массовым тестированием.

Силуэт мужчины с ватной палочкой для экспресс-теста на коронавирус

Удлиненная ватная палочка для экспресс-теста на коронавирус

При этом доля позитивных тестов на COVID-19 в Австрии, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, является одной из самых низких в ЕС. Еще более низкий показатель в Дании, где также активно применяются экспресс-тесты.

Однако и в Австрии еще не нашли ответа на ряд вопросов, связанных с экспресс-тестами на коронавирус. Один из самых важных из них: станут ли пациенты с позитивным тестом вести себя ответственно, если об их заражении не будут автоматически сообщать властям? Вероятно, ближайшие недели помогут это показать. Ведь с 1 марта австрийские аптеки начнут бесплатно выдавать каждому желающему по пять экспресс-тестов для домашнего использования.

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    Автор: Андрей Гурков


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