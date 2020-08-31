Проверка на дигитализацию: готовы ли немецкие школы к следующему локдауну

Верену Пауздер (Verena Pausder) хорошо знают в сфере хай-тека. В 2016 году Всемирный экономический форум назвал ее молодым лидером глобализации, присвоив титул "Young Global Leader". В 2018 году Верена Пауздер вошла в список Forbes "Самых влиятельных женщин Европы в технологической сфере". Во время пандемии коронавируса немецкий эксперт стала инициатором ряда инициатив в сфере образования. Когда речь заходит о школе и современных технологиях, Верена не стесняется в своих оценках и высказываниях. Ведущий эксперт по вопросам дигитализации школ ответила на вопросы DW.

DW: Как хорошо подготовлены и оснащены немецкие школы современными технологиями?

Верена Пауздер: Не очень хорошо, несмотря на то, что уже 16 месяцев у нас есть цифровой пакет "Школа" (Digitalpakt Schule) (он предусматривает инвестиции в такие проекты, как скоростной интернет, планшеты, магнитно-маркерные доски, а также семинары и наем дополнительного персонала. - Ред.), который предполагает выделение пяти миллиардов евро на процесс дигитализации школ. Но пока этим пакетом фактически мало кто воспользовался. По актуальным оценкам, к настоящему моменту из пяти миллиардов были освоены только 400 миллионов, а до короны эта цифра была еще ниже - 140 миллионов евро (меньше трех процентов). То есть процесс идет очень медленно. Пандемия коронавируса показала, насколько важно иметь цифровую инфраструктуру, но если только сейчас начинать работу, то, конечно, инвестиции поступят не раньше, чем через полгода. Поэтому сейчас мы должны жить с тем, что имеем.

- Почему школы так медленно оформляют запросы?

- Одна из причин - слишком много бюрократии. Учитель должен подготовить концепцию, а в школах иногда просто нет такого преподавателя, который был бы настолько в теме. Ведь надо не просто написать, какое программное обеспечение вам необходимо, но и как вы собираетесь использовать цифровые технологии в учебно-методических целях.

Свою концепцию школа направляет организацию, которая отвечает за нее: это может быть коммуна, город, частное лицо. И эта организация направляет концепцию дальше - на земельный уровень. Но происходит это только тогда, когда собраны концепции всех школ, находящихся под ее покровительством. Поэтому так много случаев, когда школы отправили концепцию год назад, а ответа не получили до сих пор. Это первая причина. Вторая заключается в том, что до сих пор мы не распознали, что эта проблема требует срочного решения. Этому тоже есть объяснение. В Германии слишком распространено мнение, что дети и так много времени проводят за компьютером, планшетами, смартфонами, поэтому не надо еще и школу оснащать девайсами. Но здесь мы подменяем понятия. Одно дело - потребление цифровых технологий дома, другое дело - цифровое обучение в школе.

- Если сравнить немецкие школы в международном контексте, какое место они занимают сегодня, если говорить о современных технологиях?

Верена Пауздер, эксперт по дигитализации

- Ни в топ-10, ни в верхние строчки такого рейтинга Германия точно не попадает. Если посмотреть на Финляндию, Данию, Эстонию, Францию, Великобританию, на то, как они оснащены, какую подготовку прошли преподаватели... Эстония - маленькая страна, но инфраструктуру им удалось создать повсеместно. Они тратят семь процентов ВВП на образование, мы в Германии - только четыре. Вывод очевиден: Германия не является передовой страной в этом отношении.

- Пять миллиардов - это много или мало?

- Если мы разделим пять миллиардов евро на 43 тыс. школ, то получим 125 тыс. евро на школу. Если исходить из того, что один девайс стоит от 300 до 500 евро, а еще надо обеспечить качество связи, то только за счет этих средств мы не сможем модернизировать школу. Еще ведь надо учитывать, что любое программное обеспечение подразумевает и его обслуживание. Это тоже статья расходов. Поэтому землям точно придется подключиться к финансированию. Уже есть инициативы родителей, которые готовы принять участие в финансировании, чтобы у каждого ребенка был доступ к технологиям.

- Уже появились разные исследования и опросы (например, объединения предприятий цифровой экономики Bitkom), которые показывают, что сами преподаватели иногда не спешат применять новейшие технологии. Может, дело в персонале?

- Это нормальная человеческая реакция: людям надо сначала объяснить, воодушевить их новой идеей, объяснить преимущества от использования цифровых технологий в процессе обучения. Здесь, мне кажется, была проделана вполне успешная работа. Но это - единичные примеры, отдельные школы, а не широкомасштабное явление. Поэтому многие учителя не понимают, почему они должны менять методику преподавания, которую применяли уже десятилетиями.

- В одном из последних интервью вы обратились с призывом воспользоваться летними каникулами, чтобы подготовить школы к дигитализации. Удалось ли это сделать?

- Мы точно воспользовались этой паузой, чтобы разработать концепции гигиены в школах, но не для того, чтобы подготовиться к дальнейшим локдаунам, гибридным формам занятий, когда половина учеников будет обучаться дома, другая половина - в школах. Конечно, можно сказать, что так быстро дигитализация - закупка дивайсов, подключение к скоростному интернету, обучение персонала - не происходит, но что точно можно было бы сделать за это время без особых затрат, так это опросить всех детей, кто реально может эффективно заниматься дома, так как там есть необходимая инфраструктура, кто совсем не может, кто - только в крайнем случае. Это помогло бы принимать решения в той ситуации, когда будут новые локальные вспышки.

- А как вы вообще оцениваете позицию немецких учителей? В начале пандемии прозвучали высказывания, что мы можем забыть про нормальные занятия на ближайшие два года...

- Я думаю, что учителей не в чем особо упрекать. Последние опросы показывают, что учителя во время пандемии проявили гораздо большую открытость по отношению к новым технологиям, чем раньше. Я думаю, что каждый учитель старался искать оптимальные решения для своей школы. Было слишком мало прозрачности со стороны министерств.

- Немецкие школы в принципе более осторожны в том, что касается внедрения информационных технологий?

- Здесь нужно разграничивать. Например, одна учительница сказала мне, что для того, чтобы работать с планшетами, учителям нужен карандаш для него: для правки и комментариев. И таких рабочих моментов очень много: какое программное обеспечение мы закупаем, каких навыков не хватает. Все эти вопросы можно координировать, чтобы у школ было общее направление. Так им не надо будет каждый раз самим искать новое решение. Здесь нужно выработать общее руководство. А то, как учителя, школы, земли будут проводить занятия, используя современные средства, должно решаться индивидуально. В этом - сила федерального устройства нашего государства.

- Как глубоко вообще должны внедряться цифровые технологии? Ведь с этим связаны и вопросы безопасности, защиты личных данных.

- Я думаю, что в Германии в целом большинство людей не хотят, чтобы их дети выставлялись на всеобщее обозрение, чтобы можно было сравнивать их достижения с другими. Мы уделяем большое внимание частной сфере, личным данным. Но это не должно приводить к тому, что мы ничего не будем делать, так как не нашли решения. Например, если мы не хотим использовать Microsoft Teams, так как это - продукт большой американской корпорации, а мы не хотим предоставлять данные наших учащихся, тогда мы должны найти европейское или немецкое решение. Совместно с Институтом Хассо Платтнер (Hasso Plattner) мы его разработал, но финансирование было на федеральном уровне. Тогда земли сказали, что не хотят им пользоваться и лучше разработают свое. Каждая федеральная земля делает по-своему, и это сильно тормозит общее дело.

- А как родителям быть в ситуации, когда единогласия нет? У кого они могут узнать, какие технологии безопасны, что можно разрешить? Ведь от родителей постоянно требуют подписывать документы, в которых они соглашаются на использование то одной, то другой платформы.

- Мы должны доверять нашим учителям. Они учились этой профессии, это - их призвание. Если мы будем вмешиваться на каждом шагу, кто вообще тогда сможет организовать учебный процесс? Школа - это место, которое должно обеспечивать равные права для всех детей. Все дети должны иметь шанс получить образование. Но мы должны уйти от этого перетягивания одеяла на себя. Во время пандемии это еще можно понять и принять, но в обычной обстановке - это слишком большая нагрузка для системы образования.

- У вас - трое детей, как вы лично справились со всей ситуацией: дом, работа, домашнее обучение...

- Было очень напряженно. Ведь времени на то, чтобы подготовиться к новой ситуации, не было. И вдруг в один момент все трое детей, а младшей - три года, оказались дома. Мы с мужем оба работаем. Кто может взять малышку сегодня в офис? Кто будет помогать старшим сыновьям дома? Это была новая ситуация для всех нас, но когда мы нащупали свой ритм в новых обстоятельствах, мы, конечно, ощутили, как сильно эта ситуация сплотила нашу семью.

- Как вы думаете, эта ситуация повторится? Цифры опять растут...

- Я думаю, будет дискуссия. Сейчас нам уже известно, что локдаун привел к разным психологическим последствиям у детей. И мы знаем, сколько детей вообще не учились в этот период. Я думаю, будут локальные закрытия школ, классов, но я не могу себе представить, что снова закроют школы по всей стране.

- Вы выступаете за дигитализацию школ, а какую дозу цифровых технологий можно считать полезной для ребенка?

- Надо в первую очередь различать то, о чем мы говорили в самом начале: девайсы дома и технологии в обучении. Игры, смартфоны, приставки, - все эти домашние развлечения имеет смысл ограничивать. Мы, взрослые, отлично можем судить по себе, как мало времени остается на реальное общение, если постоянно быть погруженным в виртуальный мир. А вот использование технологий в школе я бы не стала смешивать с потреблением в домашних условиях. Мы хотим изучить редакторские программы, научиться делать презентации, знать основы программирования.

Немецкий эксперт предостерегает: одно дело - использование технологий в школе, другое - потребление в домашних условиях

- Вы сказали, что нужно понять сначала, кто из детей имеет доступ к технологиям. Именно по этой причине некоторые немецкие школы и не проводили онлайн-обучение, так как осознали, что не все ученики могут выполнить задание...

- Это очень сложная тема. Конечно, можно теоретически сказать, что у каждого ребенка с определенного возраста имеется смартфон. Я общалась с учителями, они рассказывают, что разрабатывают разные модели, как использовать смартфон. Конечно, дигитализация не должна еще больше заострять социальные ножницы.

- Что нужно делать в первую очередь?

- Первое - обучать персонал, и не на годичных курсах повышения квалификации, а с помощью все тех же современных технологий - на вебинарах. Второе - облегчить доступ к финансированию из цифрового пакета "Школа". Третье - не просто закупать приборы, а показывать их возможности, чтобы они не оказались на полке в шкафу.

- Дигитализация будет главным критерием "успеваемости" самой школы в будущем?

- Очень важно, чтобы дигитализация не ставилась превыше всего. Нельзя сказать, что урок без применения цифровых технологий - плохой урок. Ведь школа дает и социальные компетенции: общение со сверстниками, дискуссии, совместные походы, театр. Техника не должна искоренить классические уроки, но в 21 веке, как и любой офис, школа должна быть хорошо оснащена технически, а дети должны получать навыки пользования компьютерными технологиями.

- На фоне пандемии появилось много теорий заговоров. Сторонники одной из них видят в дигитализации злой умысел. Они опасаются, что всех заставят учиться только онлайн. Вы можете как-то успокоить людей, объяснить, что технологии внедряются в школу не для манипулирования?

- Можно сказать, что речь идет о том, чтобы дать детям навыки, которые будут востребованы в будущем. И в центре внимания - не приборы, не сами технологии, а те умения, знания, которыми мы овладеваем. Они нужны, чтобы участвовать в решающих процессах в будущем. Нельзя научить этим навыкам, используя аналоговые методы.

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