You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Россия
Украина
Беларусь
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине
Ближний Восток
Ситуация в Беларуси
Реклама
Фото: Bernd Weißbrod/dpa/picture-alliance
Школы в Германии
Школьное образование в Германии - статьи, обзоры и другие публикации DW.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
В немецких школах отменили правописание. Это правда?
В немецких школах отменили правописание. Это правда?
Ошибки в орфографии и пунктуации больше не имеют значения? Немецкие учителя их не учитывают? DW разбиралась.
Культура
15.04.2024
15 апреля 2024 г.
Как говорить с детьми об антисемитизме
Как говорить с детьми об антисемитизме
Война на Ближнем Востоке вызвала рост расистских и антисемитских настроений. Что говорят об этом в немецких школах?
Культура
09.11.2023
9 ноября 2023 г.
Как панельное здание стало самой необычной школой Германии
Как панельное здание стало самой необычной школой Германии
Официально эта гимназия названа в честь Лютера и Меланхтона, но более широко известна как "Школа Хундертвассера".
Туризм
11.09.2023
11 сентября 2023 г.
Насилие в немецких школах. Есть повод для беспокойства?
Насилие в немецких школах. Есть повод для беспокойства?
В Германии заканчиваются каникулы. Начало нового учебного года - это и возвращение конфликтов в классы.
Общество
01.09.2023
1 сентября 2023 г.
Учебники по истории в ГДР и в ФРГ: почувствуйте разницу!
Учебники по истории в ГДР и в ФРГ: почувствуйте разницу!
Сколько пропаганды было в учебниках ГДР? И сколько - на Западе? DW поговорила с историками.
История
31.08.2023
31 августа 2023 г.
Почему в немецких школах до сих пор преподают латынь
Почему в немецких школах до сих пор преподают латынь
В Германии латынь преподается как иностранный в гимназиях, иногда и в общеобразовательных школах. Почему это актуально?
Культура
14.08.2023
14 августа 2023 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Украинские родители в шоке от немецких школ. А дети?
Более 200 тысяч украинских детей учатся сейчас в немецких школах. DW пообщалась с учениками и педагогами.
Культура
26.01.2023
26 января 2023 г.
Книги, которыми зачитываются дети в Германии
Маргит Ауэр - самая успешная детская писательница из Германии. Эксклюзивное интервью DW.
Литература
07.11.2022
7 ноября 2022 г.
Немецкие учителя - на грани нервного срыва
Опрос педагогов показал, что в немецких школах далеко не все так хорошо, как хотелось бы.
Культура
13.06.2022
13 июня 2022 г.
80 лет дневнику Анны Франк
12 июня 1942 года Анне на ее 13-й день рождения подарили дневник, ставший впоследствии знаменитым.
Культура
10.06.2022
10 июня 2022 г.
Немецкие школы принимают детей-беженцев из Украины
Школы в Германии хотят дать украинским детям шанс получить образование и не потерять будущее.
Образование
18.03.2022
18 марта 2022 г.
Сколько зарабатывают школьные учителя в Германии?
DW рассказывает о том, сколько получают и как работают немецкие педагоги.
Образование
01.09.2021
1 сентября 2021 г.