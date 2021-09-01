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Фото: Bernd Weißbrod/dpa/picture-alliance

Школы в Германии

Школьное образование в Германии - статьи, обзоры и другие публикации DW.

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Контекст

Ученик стоит у доски в классе

В немецких школах отменили правописание. Это правда?

В немецких школах отменили правописание. Это правда?

Ошибки в орфографии и пунктуации больше не имеют значения? Немецкие учителя их не учитывают? DW разбиралась.
Культура15 апреля 2024 г.
Раввин Элиас Драй и имам Эндер Цетин

Как говорить с детьми об антисемитизме

Как говорить с детьми об антисемитизме

Война на Ближнем Востоке вызвала рост расистских и антисемитских настроений. Что говорят об этом в немецких школах?
Культура9 ноября 2023 г.
Виттенберг

Как панельное здание стало самой необычной школой Германии

Как панельное здание стало самой необычной школой Германии

Официально эта гимназия названа в честь Лютера и Меланхтона, но более широко известна как "Школа Хундертвассера".
Туризм11 сентября 2023 г.
Преподаватель

Насилие в немецких школах. Есть повод для беспокойства?

Насилие в немецких школах. Есть повод для беспокойства?

В Германии заканчиваются каникулы. Начало нового учебного года - это и возвращение конфликтов в классы.
Общество1 сентября 2023 г.
Учебная литература ГДР, архивное фото 1986 года

Учебники по истории в ГДР и в ФРГ: почувствуйте разницу!

Учебники по истории в ГДР и в ФРГ: почувствуйте разницу!

Сколько пропаганды было в учебниках ГДР? И сколько - на Западе? DW поговорила с историками.
История31 августа 2023 г.
Школьная доска

Почему в немецких школах до сих пор преподают латынь

Почему в немецких школах до сих пор преподают латынь

В Германии латынь преподается как иностранный в гимназиях, иногда и в общеобразовательных школах. Почему это актуально?
Культура14 августа 2023 г.
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