Немецкие учителя - на грани нервного срыва. Почему?

Во время пандемии коронавирусной инфекции учителям немецких школ родители довольно часто задавали один и тот же вопрос: "Как сильно отстает класс по программе?" И в ответ нередко слышали, что, мол, несмотря на домашнее обучение и другие сложности, учеба идет своим ходом и больших пробелов в обучении не наблюдается. Похоже, отрезвление пришло в третьем "пандемийном" учебном году. Отставание оказалось более существенным, чем преподаватели полагали еще в начале учебного года 2021-2022. Все дефициты стали очевидны после перехода на очное обучение. 70 процентов респондентов нового исследования "Барометр школ" (Schulbarometer) заявили, что пока невозможно обеспечить всем ученикам адекватную помощь, в которой они нуждаются.

Большие пробелы в образовании, участившиеся случаи психических расстройств, проблемы с мотивацией и концентрацией, - все это - только вершина айсберга, который оставил после себя коронавирус в немецких школах. Откуда такие данные? Schulbarometer - совместный проект Фонда имени Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung) и еженедельника Die Zeit.

Самый первый опрос о ситуации в немецких школах был проведен еще до пандемии - летом 2019 года. В самый ее разгар фокус был сдвинут на последствия короны для системы образования: опросы проводились как во время локдаунов, так и после них. И вот теперь настало время подвести некоторые итоги. Новый репрезентативный опрос был проведен среди 1017 учителей немецких школ.

Технологический скачок, но не прогресс

Начнем с положительных итогов. Во многом благодаря пандемии педагоги и их подопечные совершили технологический скачок. Большинство немецких школ (73 процента респондентов) работают с цифровыми технологиями и применяют обучающие онлайн-платформы. Но вот сами школы, если судить по результатам актуального исследования, к этому скачку оказались не готовы и не сильно улучшили ситуацию за годы пандемии. Более 60 процентов респондентов сказали, что технологически школы по-прежнему "не так хорошо" или "плохо" оснащены для проведения дистанционного обучения. Лучше всего оборудованы технически оказались немецкие гимназии, хуже всего - начальные школы.

При этом технологии - не главная головная боль немецких учителей. Главная была связана с ограничениями и их последствиями, заявили почти 40 процентов опрошенных. На втором месте - нехватка персонала. На третьем - поведение учеников.

Потеря мотивации, страхи и агрессия

Что больше всего настораживает в новом исследовании, так это участившиеся случаи проблемного поведения среди учеников. Немецкие школьники стали чаще проявлять агрессию. По сравнению с началом учебного года, почти вдвое больше опрошенных учителей отметили агрессивное поведение среди своих подопечных. Каждый четвертый преподаватель наблюдает рост страхов у своих учеников. О проблемах с концентрацией и мотивацией рассказали более 80 процентов респондентов. Почти 60 процентов преподавателей столкнулись с ухудшением моторики и физических навыков у детей и подростков.

Авторы исследования не забыли и про самих преподавателей. Ведь ощущение беспомощности и неспособность обеспечить необходимую поддержку своим ученикам негативно сказались и на здоровье учителей. Многие из них работают на грани своих возможностей. 80 процентов преподавателей заявили, что в третьем пандемийном учебном году они вынуждены чаще работать на выходных. 60 процентов рассказали, что они вообще не имеют возможности отдохнуть. Большинство также призналось, что ощущают психическую и физическую истощенность. Наиболее распространенные симптомы - внутренняя напряженность, раздражительность, проблемы со сном.

И еще один результат исследования, который огорчил: 13 процентов преподавателей планируют сократить время работы. При существующей нехватке персонала можно себе представить, что это негативно отразится на качестве образования.

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