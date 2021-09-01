 Сколько зарабатывают школьные учителя в Германии и дарят ли им подарки? | Учеба и работа в Германии | DW | 01.09.2021

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Учеба и карьера

Сколько зарабатывают школьные учителя в Германии и дарят ли им подарки?

DW рассказывает о том, сколько получают и как работают немецкие педагоги, а также о том, как стать учителем в ФРГ.

Немецкая школа

Если в Германии и дарят цветы или небольшие сувениры школьным учителям, то точно не в начале учебного года, а в конце. Вообще же дарить подарки учителям здесь не принято. А тому, кто все же захочет это сделать, следует быть осторожным. Дело в том, что школьные педагоги относятся к работникам бюджетной сферы (Öffentlicher Dienst) и не имеют права принимать дорогие презенты даже по праздникам. Решение о максимальной стоимости подарка федеральные земли принимают самостоятельно. В Берлине, например, сувениры дороже 30 евро, купленные учениками совместно, не запрещены, но о подарках стоимостью выше придется отчитываться руководству школы.

От всего, что дороже 50 евро, учителям следует отказываться: на такие подарки требуется согласие городского отдела народного образования. Есть и список запретных подарков: авиабилеты, подарочные сертификаты, скидки на путешествия.

Как стать учителем в Германии

Педагогов в Германии готовят для начальной и средней школы, а также для гимназий. Те, кто собираются преподавать именно в гимназиях, поступают в университет, а не в высшее специальное учебное заведение (Fachhochschule). Там они осваивают научную методику преподавания и тщательно изучают свои предметы.

В Германии учитель преподает в школе не один, а сразу два предмета. Комбинации могут быть разными: география и искусство, математика и литература. Во время учебы будущие педагоги сдают два государственных экзамена - Erstes Staatsexamen и Zweites Staatsexamen. Между ними необходимо пройти практику в школах (Referendariat), которая длится примерно полтора года. Тем, кто приехал из других стран с педагогическим образованием, придется подтверждать диплом и доучиваться, чтобы вести еще один предмет.

Учительница в маске

Женщин-учителей в немецких школах заметно больше, чем мужчин

Сколько получают учителя в Германии

Оклад учителя в Германии зависит от федеральной земли, наличия статуса чиновника (Beamter) и типа школы, где он работает. Так, к примеру, учитель в гимназии получает больше учителя начальных классов,  В любом случае учителя получают зарплату выше средней по стране.

По данным портала Gehalt.de, при 40-часовой рабочей неделе это (примерно!) от 3000 до 5000 евро в месяц брутто. Помимо хорошей зарплаты статус чиновника дает многие льготы и повышенную пенсию. Учителям, которые не имеют немецкого гражданства, стать госслужащими не получится.

Дефицит учителей начальных классов

Профессия учителя в Германии - точно перспективная. По статистике, из-за бэби-бума в немецких семьях и притока мигрантов в ближайшие годы придется открыть несколько сотен новых начальных школ. При этом, по подсчетам Немецкого союза учителей (Deutsche Lehrerverband), стране уже сейчас не хватает десятков тысяч специалистов. Пока эту проблему пытаются решить на региональном уровне разными способами - например, совмещают классы. 

В школах Германии значительно больше педагогов женщин, чем педагогов-мужчин. Если брать статистику за 2019-2020 годы, то доля женщин среди учителей в немецких начальных школах составляла 89,39%, в гимназиях - 60,46%. 

Как стать учителем без специального образования

Из-за дефицита учителей в Германии появилась возможность стать педагогом еще до получения специального диплома. Например, люди со степенью магистра по техническим или гуманитарным наукам могут практиковаться в школах и доучиваться на педагога одновременно. Только в 2017 году в немецкие школы устроились 4400 таких специалистов. Педагоги без диплома учителя могут зарабатывать около 2900 евро в месяц до вычета налогов.

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Контекст

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