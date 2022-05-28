Оспа, гепатит, ковид: немецкие врачи о том, что ждет наших детей

Буркхард Родек (Burkhard Rodeck), генеральный секретарь Немецкого общества детской и подростковой медицины (DGKJ) ответил на вопросы, которые сейчас волнуют многих родителей. Опасна ли оспа обезьян для детей? Ожидает ли нас новая пандемия? И нужно ли записывать ребенка на прививку от оспы, ведь у современных детей ее нет.

DW: Мы еще не успели отойти от пандемии коронавирусной инфекции, а нас уже поджидает обезьянья оспа. Скоро объявят новую пандемию? Как нужно реагировать на новости о распространении нового вируса?

Буркхард Родек: На данный момент нам однозначно не придется объявлять о высшей степени угрозы. Оспа обезьян - это заболевание, которое уже известно долгое время в странах Центральной и Западной Африки. Новый аспект, который мы сейчас наблюдаем, - в том, что этот вирус был завезен в Америку и Европу не в результате миграции населения или туристического потока. Его распространение зафиксировано от человека к человеку внутри этих стран. Число случаев заражения пока незначительное. Неделю назад было известно о 250 подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в мире - за исключением африканских стран. Вариант, который мы сейчас в основном наблюдаем в европейских странах, - западноафриканский. Он вызывает более легкое течение болезни, чем центральноафриканский вариант.

Да, заболеть, конечно, можно. Основными переносчиками оспы являются грызуны. Оспа обезьян передается человеку от животных, прежде всего - от грызунов и обезьян. Но течение болезни довольно безобидное, как правило. Особенность ситуации в Германии в том, что до 1976 года действовали предписания по вакцинации против оспы. В землях, относящихся к бывшей ГДР, даже до начала 80-х. То есть та часть населения, которая родилась до отмены вакцинации от оспы, и сейчас скорее всего имеет высокую степень защиты против оспы обезьян (По данным Институт имени Роберта Коха (RKI), вакцинация от оспы в Германии была остановлена в 1983 году. - Ред.). Все, кто родился позже, иммунитетом против оспы не обладают. Соответственно и у детей такой защиты нет. И это одна из причин, почему вирус оспы обезьян сейчас распространяется.

- Для обеспокоенных родителей что это означает? Надо бежать и записывать ребенка на прививку?

- Вакцина от оспы есть. И федеральное правительство сделало уже соответствующий заказ на вакцину, которая была допущена в Европе в 2013 году. Она лучше переносится, чем вакцины, которые применялись раньше, но она доступна для населения от 18 лет. Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko), конечно, разрабатывает вопрос о вакцинации на случай, если оспа обезьян будет распространяться. Скорее всего будет дана рекомендация по вакцинации людей, имевших контакт с заболевшими. Не думаю, что последует общая рекомендация для всех.

- Есть ли уже случаи заражения детей в Европе?

- Мне пока не известны случаи заражения среди детей. Передача вируса от человека к человеку, вероятно, возможна и половым путем, и контактным путем. Надо избегать выделения какой-то определенной группы людей. Заразиться могут все: как дети, так и взрослые. И если оспа обезьяны была выявлена у родителей, то и ребенок может заразиться от них. Но я повторюсь, вероятность заражения очень низкая. Поэтому поводов для беспокойства нет. И опасаться аналогичной пандемии, как при коронавирусной инфекции, когда заражение возможно воздушно-капельным и аэрозольным путем, точно не стоит. Это совсем другой вирус.

- Как врач как вы оцениваете реакцию общества и СМИ на вирусы?

- Конечно, мы все встревожены. Общественное внимание и медиальное освещение в СМИ этой тематики сейчас пристальнее и чаще, чем до пандемии. И, конечно, восприятие самим населением более чувствительное. И да, вы правы, из этого начинают делать большую проблему, чем она есть на самом деле.

- Прививку от оспы отменили после того, как эту болезнь практически удалось искоренить. Аналогичная ситуация была и с туберкулезом в европейских странах. Предположим, что оспа обезьяны будет распространяться дальше. Будет ли тогда обсуждаться вакцинация детей?

- Нужно подождать. Мы должны собрать все данные, оценить картину заболевания, отследить цепочки заражения. Пока это все не будет сделано, на вопрос о вакцинации детей невозможно дать ответ. И второй момент. Прежде чем вакцина получит доступ для соответсвующей группы населения, ее еще нужно протестировать в этой группе населения. Как мы уже наблюдали на примере вакцин против коронавируса. Чтобы прививать детей, нужно получить специальное разрешение. Это очень важно, чтобы обеспечить безопасность вакцинации. Нельзя, руководствуясь страхом перед какой-то болезнью, которая, возможно, и не такая серьезная, как, например, в случае с оспой, требовать вакцины для детей. Ведь и сама вакцина может нести в себе риски, поэтому этот вопрос требует тщательного изучения.

- Как протекает заболевание оспой обезьян?

- Достаточно мягкое течение болезни. Мы знакомы с ветряной оспой (ветрянкой) - это вирусная инфекция, относящаяся к другой группе вирусов, ее возбудителями являются герпетические вирусы. Оспу обезьян вызывают поксвирусы, но само заболевание протекает похоже или даже легче, чем ветрянка. У большинства детей при заражении ветряной оспой не наблюдается тяжелого течения болезни, заболевание проходит само по себе, и сейчас уже имеются медикаменты, которые можно применять при тяжелом течении.

- Не могу не задать вопрос еще об одном вирусном заболевании - гепатите. По информации ВОЗ, в течение последних недель был зарегистрирован ряд случаев тяжелого гепатита неизвестного происхождения у детей.

- Внимание общественности к гепатиту - большое. Число заражений скорее незначительное, как и в случае с оспой обезьян: около 600-650 случаев по всему миру. У детей младше шести лет был установлен гепатит неизвестного происхождения. Здесь важно сказать: да, нам знакомо это заболевание, мы имели с ним дело в прошлом. Здесь нет ничего нового для врачей-эпидемиологов. И тот факт, что для большей части тяжелых случаев протекания гепатита не установлена причина, в этом тоже нет ничего нового. Примерно 50 процентов детей, которым требуется пересадка печени, были заражены острым гепатитом, причины которого не установлены точно. Это означает, что врачи предполагают наличие вирусной инфекции, но не могут ее доказать. В актуальных случаях у части заболевших были выявлены аденовирусы - примерно у 70 процентов заболевших. Эти аденовирусы нам тоже известны. Как правило, они не приводят к тяжелому протеканию гепатита, сложности возникают только у детей с ослабленным иммунитетом, но не у здоровых детей. Родителям важно обращать внимание на первичные симптомы, как, например, желтый оттенок белков глаз и другие.

Подозрения о том, что коронавирус может быть причиной возникновения гепатита, пока носят спекулятивный характер. Конечно, нельзя исключать это предположение совсем, но мы уже два года живем в условиях пандемии, и тогда были бы известны подобные случаи. Кроме того, лишь незначительное число детей, заболевших гепатитом, перенесло коронавирус.

Еще одно предположение, которое витает в воздухе, ставит под сомнение прививку от коронавирусной инфекции: мол, именно она является причиной острого гепатита. Здесь с уверенностью можно сказать: "Нет". Все дети до шести лет, у которых наблюдалось тяжелое течение гепатита, привиты не были. Для этой возрастной группы вакцина от коронавируса еще не была допущена - ни в Германии, ни в других странах Европы.

- Что касается вакцинации детей от коронавируса, сейчас уже многие начинают говорить о том, что осенью нас может ждать новая волна коронавируса. Вы бы рекомендовали делать прививку детям?

- У нас есть актуальные рекомендации Stiko: вакцинация рекомендована для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Это имеет смысл. Сейчас уже собрано достаточно данных, многие исследования завершены. Риски от этой вакцины обозримы или практически отсутствуют. Поэтому я бы следовал рекомендации Stiko.

- Мы должны научиться смотреть на вирусы как врачи? Ведь в профессиональном сообществе медиков уже давно говорят, что вирусов на земле много.

- Тут надо сказать две вещи. Мы десятилетиями полагали, что победили инфекционные болезни. Надо признать, что это не так. В прошлом столетии мы уже убедились в этом на примере HIV. Сейчас - с короной. Мир так устроен, что в нем есть микроорганизмы. И нам предстоит иметь дело с ними. А главное - они меняются. Поэтому риск заразиться в будущем инфекционным заболеванием существует, и мы не сможем свести его на нет. Поэтому надо оставаться бдительными и проявлять осторожность. При этом надо относиться к пандемиям реалистично. В Германии от короны большинство людей уже привиты или переболели, поэтому вероятность новой волны низкая, исключить ее полностью, конечно, нельзя. Даже если осенью нас ждет очередная волна, для большинства она не будет представлять серьезной угрозы.

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