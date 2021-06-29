 Сколько детей в Германии привито от ковида и что говорят немецкие врачи | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.09.2021

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Культура и стиль жизни

Сколько детей в Германии привито от ковида и что говорят немецкие врачи

Прививать нельзя отказываться. Расставить знаки препинания в этом предложении до сих пор трудно не только родителям, но и некоторым педиатрам. Как обстоят дела с вакцинацией детей в Германии?

Вакцинация детей от коронавирусной инфекции

Кристина с нетерпением ждала, когда начнется вакцинация подростков. У ее 15-летней дочери Марты - сахарный диабет 1-го типа. Когда Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) рекомендовала в Германии делать прививки детям с повышенным риском тяжелого протекания COVID-19, мама подростка вздохнула с облегчением. Теперь в семье привиты не только родители, но и оба ребенка. За Мартой прививку сделал и ее 13-летний брат Кристоф. Однако далеко не все немецкие родители отреагировали на вакцинацию детей старше 12 лет от ковида так позитивно. Папа Терезы до сих до конца не уверен. "Сомнения остались, а вдруг я нанесу вред своему ребенку", - делится своими переживаниями Роман.

23 процента детей старше 12 лет привиты полностью

Сколько же детей в Германии привито на настоящий момент? На запрос DW Stiko предоставила актуальную информацию на 6 сентября 2021 года: более 34 процентов всех детей и подростков в Германии от 12 до 17 лет получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, и более 23 процентов привиты полностью. То есть почти каждый четвертый ребенок в этой возрастной категории.

Детский врач-кардиолог и официальный представитель Союза педиатров Германии (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte) д-р Херман Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl), как и мама 15-летней девочки, ждал начала вакцинации детей, опасаясь за здоровье своих маленьких пациентов, имеющих хронические заболевания, например, врожденный порок сердца. "Мы уже привили много подростков в возрасте от 12 лет, - с облегчение сказал он в интервью DW. - И мы настойчиво рекомендуем проводить вакцинацию детей в возрасте от 12 лет. Главное, конечно, чтобы на это было согласие ребенка и родителей".

Немецкий врач знает не понаслышке, что и среди родителей есть те, кто противится вакцинации детей. "Они прочитали много разной информации в социальных сетях, после чего нам приходится долго с ними беседовать, чтобы убедить их в правильности вакцинации, - говорит Херман Йозеф Каль. - За последний год появилось много мифов о вакцинах. Мы стараемся объяснить родителям, что эффективность вакцины доказана, и что в интернете есть много фейков".

Один из самых вопиющих таких фейков для немецкого кардиолога - это информация о том, что девочки, сделавшие прививку от ковида, не смогут иметь детей. "Подло распространять такую информацию. Нет никаких научных доказательств, но она поражает страхи. Это отвратительно", - считает врач.

Будут ли вакцинировать детей младше 12 лет?

Случаев тяжелого протекания ковида у детей, по его опыту, действительно очень мало. Его коллега - директор подразделения детской и подростковой медицины Университетской клиники Кельна профессор Йорг Дёч (Jörg Dötsch) в интервью DW во время самого пика пандемии заявил, что в больницу дети чаще попадают с родителями, которые находятся в тяжелом состоянии в результате заболевания ковидом, так как за детьми некому присматривать, а не потому что дети сами болеют коронавирусной инфекцией. 

Сейчас в детском отделении наблюдается рост случаев инфекционных заболеваний. Девять из десяти тестов на ковид - положительные, но дети оказались в больнице по причине совсем другого заболевания, так прокомментировал актуальную ситуацию Йорг Дёч изданию Der Spiegel.

"Действительно большинство детей легко переносят ковид, но ведь все дети хотят нормально общаться, встречаться со сверстниками, вести привычный образ жизни. Прививка дает возможность делать это без страха", - уверен его коллега из Дюссельдорфа Херман Йозеф Каль. Он соглашается с тем, что Постоянная комиссия по вакцинации долго колебалась с разрешением вакцинации детей, что привело к росту скептических настроений среди немецких родителей, но Stiko сначала важно было получить результаты исследований. Сейчас проводятся уже новые, которые должны прояснить ситуацию с детьми младше 12 лет. Немецкий врач делает свой прогноз: "Думаю, вакцинация детей младшего возраста начнется не раньше 2022 года".

Может ли она стать обязательной как вакцинация от кори в Германии? Такое развития событий Херман Йозеф Каль исключает. Он не отрицает, что скептики есть не только среди родителей, но и среди его коллег: "Однако могу вас заверить, такое бывает всегда, когда появляется новая вакцина. Большинство же врачей в Германии рады, и все врачи хотят, чтобы дети оставались здоровыми. У нас большой опыт в вакцинации детей. Мы ведь делаем прививки уже в младенческом возрасте и понимаем, что вакцины защищают детей от болезней".

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    Автор: Андрей Гурков


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