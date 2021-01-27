Надо ли прививать детей от коронавируса?

Германия находится в жестком локдауне, который пока действует до 14 февраля. Как и во время предыдущего локдауна, в стране закрыты все учебные заведения, а детские сады принимают детей только в исключительных случаях. Немецкие школьники сейчас учатся дистанционно, но не все школы проводят онлайн-уроки. Причина в том, что по цифровизации немецкий образовательный сектор сильно отстает от ведущих европейских стран, - например, от лидера в этой сфере Эстонии. Поэтому не удивительно, что назрел вопрос, а будут ли вообще прививать детей от коронавируса? Мы решили разобраться в актуальной ситуации.

Что с вакцинами от коронавируса для детей

Первое и самое главное, что надо сказать: пока вакцин от коронавируса для детей в Германии нет. Институт имени Роберта Коха (RKI) информирует: "Вакцины пока доступны только для взрослого населения, так как они не могли еще быть исследованы на предмет эффективности и безопасности при вакцинации детей". Эффективность и безопасность - два ключевых слова, которые встречаются при изучении вопросов о вакцинации вообще и детей в частности. Понятно, что по этическим причинам компании-производители не могут включать детей в свои клинические исследования на раннем этапе, тем более, если сертификация происходит такими быстрыми темпами. Поэтому вакцины от коронавируса для детей просто еще не может быть.

В Германии за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области отвечает Институт имени Пауля Эрлиха (Das Paul-Ehrlich-Institut) - немецкий федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств. Вот как здесь прокомментировали ситуцию с сертификацией вакцин и использование их для детей: "Вакцины одобрены для возрастных групп, по которым доступны результаты клинических испытаний. Вакцина BioNTech одобрена к применению с 16 лет, Moderna - с 18 лет. Для дальнейшего распространения лицензий на использование вакцин для детей и подростков необходимы соответствующие клинические испытания. И они будут проводиться".

Немецкие врачи - о вакцинации детей

Готовы ли немецкие врачи прививать детей от вируса SARS-CoV-2? Херман Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl), детский врач-кардиолог и официальный представитель Союза педиатров Германии (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte) в интервью DW заявил: "Мы бы с удовольствием начали прививать детей, но пока это невозможно, так как еще нет результатов соответствующих исследований. Поэтому мы призываем фирмы как можно скорее включить детей в свои исследования".



До 14 февраля немецкие школьники остаются на дистанционном обучении

В своей врачебной практике в Дюссельдорфе детский врач в последнее время часто слышит один и тот же вопрос от родителей: "Когда же, наконец, появится вакцина и для детей?". Немецкий педиатр на это отвечает: "Мы можем начать вакцинацию только тогда, когда вакцины будут допущены Постоянной комиссией по вакцинации (Stiko) для определенной возрастной категории. Мы очень хотим, чтобы это произошло в обозримом будущем. И одна из причин, конечно, в том, что у нас есть дети с хроническими заболеваниями. Мы были бы, если бы смогли сделать им прививки". Как врач-кардиолог он думает о своих маленьких пациентах, рожденных с пороком сердца: "Я могу себе представить, что при заражении SARS-CoV-2, протекание болезни может оказаться для них очень тяжелым. Поэтому я - за вакцинацию детей".

Сертификацию вакцин координирует Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Как раз на днях оно опубликовало рекомендации для Плана педиатрических исследований (Paediatric Investigation Plan) для вакцин BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca/Oxford University. Это план по разработке лекарственных препаратов для получения разрешения на применение лекарственного препарата детьми. Его цель - обеспечить получение необходимых данных в исследованиях с участием детей, если это можно сделать безопасным образом. Как много времени это может занять? Немецкий педиатр Херман Йозеф Каль надеется, что первые результаты необходимых исследований появятся примерно через полгода".

Дети - не суперраспространители, зачем их тогда прививать?

Но дети дошкольного возраста и учащиеся начальных классов по имеющимся на сегодняшний день данным не вносят существенный вклад в распространение инфекции, они заболевают реже, чем взрослые, и в более легкой форме. Стоит ли вообще тогда прививать детей?

Томас Мертенс

Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха (RKI), который координирует в Германии борьбу с инфекционными заболеваниями в интервью DW не исключил возможность вакцинации детей от коронавируса: "Если вакцины будут допущены для детей и будут доступны в достаточном количестве, то это было бы возможно". Хотя он также считает, что разногласий по поводу роли детей в распространении коронавируса в немецком сообществе ученых и педиатров нет: "Педиатры беспрерывно повторяют, что дети не являются главными распространителями этой инфекции".

В последние недели появилось сразу несколько публикаций в немецких СМИ, в которых педиатры заговорили о необходимости вакцинации детей против коронавируса. Это следовало бы сделать, чтобы напряженная обстановка в сфере образования разрядилась в долгосрочной перспективе, считают многие немецкие врачи. Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха (RKI), в интервью DW прокомментировал такие призывы лаконично: "На настоящий момент вакцины не допущены для вакцинации детей, так как нет соответствующих исследований. Поэтому все дальнейшие размышления о вакцинации детей на сегодняшний день излишни".

А как выглядит ситуация с подростками? "Риск протекания заболевания в тяжелой форме, госпитализации и летального исхода у подростков - минимальный. Они будут прививаться вместе со всем населением страны, когда будет достигнута главная цель и привиты люди с повышенным риском заражения", - отвечает Томас Мертенс. Немецкий врач сочувствует детям, оказавшимся на дистанционном обучении из-за пандемии, и их родителям: "Сейчас ситуация с образованием - хаотичная, вакцинация могла бы нормализировать ее. Но даже на этом этапе, пока у нас нет вакцин для детей, я, скорее, - за открытие школ, при соблюдении мер безопасности. Надо сохранять дистанцию, носить маски, часто проветривать классы".

Результаты последнего исследования

Завершим мы актуальным исследованием, на которое в интервью DW сослался и Томас Мертенс, глава Постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха (RKI). Результаты нового междисциплинарного исследования, которые были опубликованы 22 января, показывают, что дети не являются суперраспространителями. В новом исследовании сбор и анализ данных проводился по федеральной земле Баден-Вюртемберг. Этот регион был выбран не случайно. На момент проведения исследования (с 22 апреля по 15 мая 2020 года) по числу подтвержденных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 Баден-Вюртемберг занимал второе место в Германии. В исследовании приняли участие 4964 человек (2482 ребенка и от каждого по одноу родителю - еще 2482 человек).

Распространение коронавируса было низким у родителей (1,8 процента) и в три раза ниже у детей (0,6 процента). Возраст детей, принимавших участие в исследовании, - от одного года до 10 лет. По всей видимости,сделали вывод ученые, дети действительно не являются существенным фактором распространения этого вируса, в отличие, например, от таких острых респираторных вирусных инфекций, как грипп, или инфекций, возбудителями которых являются пневмококки, сделали вывод ученые.

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