 Надо ли прививать детей от коронавируса? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.01.2021

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Культура и стиль жизни

Надо ли прививать детей от коронавируса?

Вакцины от коронавируса для детей пока нет, но уже идут споры: надо ли вообще прививать детей? Что думают по этому поводу немецкие родители и врачи? DW разбиралась.

Ребенку измеряют температуру

Германия находится в жестком локдауне, который пока действует до 14 февраля. Как и во время предыдущего локдауна, в стране закрыты все учебные заведения, а детские сады принимают детей только в исключительных случаях. Немецкие школьники сейчас учатся дистанционно, но не все школы проводят онлайн-уроки. Причина в том, что по цифровизации немецкий образовательный сектор сильно отстает от ведущих европейских стран, - например, от лидера в этой сфере Эстонии. Поэтому не удивительно, что назрел вопрос, а будут ли вообще прививать детей от коронавируса? Мы решили разобраться в актуальной ситуации.

Что с вакцинами от коронавируса для детей

Первое и самое главное, что надо сказать: пока вакцин от коронавируса для детей в Германии нет. Институт имени Роберта Коха (RKI) информирует: "Вакцины пока доступны только для взрослого населения, так как они не могли еще быть исследованы на предмет эффективности и безопасности при вакцинации детей". Эффективность и безопасность - два ключевых слова, которые встречаются при изучении вопросов о вакцинации вообще и детей в частности. Понятно, что по этическим причинам компании-производители не могут включать детей в свои клинические исследования на раннем этапе, тем более, если сертификация происходит такими быстрыми темпами. Поэтому вакцины от коронавируса для детей просто еще не может быть.

В Германии за регистрацию вакцин и мониторинг в этой области отвечает Институт имени Пауля Эрлиха (Das Paul-Ehrlich-Institut) - немецкий федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств. Вот как здесь прокомментировали ситуцию с сертификацией вакцин и использование их для детей: "Вакцины одобрены для возрастных групп, по которым доступны результаты клинических испытаний. Вакцина BioNTech одобрена к применению с 16 лет, Moderna - с 18 лет. Для дальнейшего распространения лицензий на использование вакцин для детей и подростков необходимы соответствующие клинические испытания. И они будут проводиться".

Немецкие врачи - о вакцинации детей

Готовы ли немецкие врачи прививать детей от вируса SARS-CoV-2? Херман Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl), детский врач-кардиолог и официальный представитель Союза педиатров Германии (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte) в интервью DW заявил: "Мы бы с удовольствием начали прививать детей, но пока это невозможно, так как еще нет результатов соответствующих исследований. Поэтому мы призываем фирмы как можно скорее включить детей в свои исследования".

Дети на дистанционном обучении

До 14 февраля немецкие школьники остаются на дистанционном обучении

 В своей врачебной практике в Дюссельдорфе детский врач в последнее время часто слышит один и тот же вопрос от родителей: "Когда же, наконец, появится вакцина и для детей?". Немецкий педиатр на это отвечает: "Мы можем начать вакцинацию только тогда, когда вакцины будут допущены Постоянной комиссией по вакцинации (Stiko) для определенной возрастной категории. Мы очень хотим, чтобы это произошло в обозримом будущем. И одна из причин, конечно, в том, что у нас есть дети с хроническими заболеваниями. Мы были бы, если бы смогли сделать им прививки". Как врач-кардиолог он думает о своих маленьких пациентах, рожденных с пороком сердца: "Я могу себе представить, что при заражении SARS-CoV-2, протекание болезни может оказаться для них очень тяжелым. Поэтому я - за вакцинацию детей". 

Сертификацию вакцин координирует Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Как раз на днях оно опубликовало рекомендации для Плана педиатрических исследований (Paediatric Investigation Plan) для вакцин BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca/Oxford University. Это план по разработке лекарственных препаратов для получения разрешения на применение лекарственного препарата детьми. Его цель - обеспечить получение необходимых данных в исследованиях с участием детей, если это можно сделать безопасным образом. Как много времени это может занять? Немецкий педиатр Херман Йозеф Каль надеется, что первые результаты необходимых исследований появятся примерно через полгода".

Дети - не суперраспространители, зачем их тогда прививать?

Но дети дошкольного возраста и учащиеся начальных классов по имеющимся на сегодняшний день данным не вносят существенный вклад в распространение инфекции, они заболевают реже, чем взрослые, и в более легкой форме. Стоит ли вообще тогда прививать детей?

Томас Мертенс

Томас Мертенс

Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха (RKI), который координирует в Германии борьбу с инфекционными заболеваниями в интервью DW не исключил возможность вакцинации детей от коронавируса: "Если вакцины будут допущены для детей и будут доступны в достаточном количестве, то это было бы возможно". Хотя он также считает, что разногласий по поводу роли детей в распространении коронавируса в немецком сообществе ученых и педиатров нет: "Педиатры беспрерывно повторяют, что дети не являются главными распространителями этой инфекции".

В последние недели появилось сразу несколько публикаций в немецких СМИ, в которых педиатры заговорили о необходимости вакцинации детей против коронавируса. Это следовало бы сделать, чтобы напряженная обстановка в сфере образования разрядилась в долгосрочной перспективе, считают многие немецкие врачи. Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха (RKI), в интервью DW прокомментировал такие призывы лаконично: "На настоящий момент вакцины не допущены для вакцинации детей, так как нет соответствующих исследований. Поэтому все дальнейшие размышления о вакцинации детей на сегодняшний день излишни".

А как выглядит ситуация с подростками? "Риск протекания заболевания в тяжелой форме, госпитализации и летального исхода у подростков - минимальный. Они будут прививаться вместе со всем населением страны, когда будет достигнута главная цель и привиты люди с повышенным риском заражения", - отвечает Томас Мертенс. Немецкий врач сочувствует детям, оказавшимся на дистанционном обучении из-за пандемии, и их родителям: "Сейчас ситуация с образованием - хаотичная, вакцинация могла бы нормализировать ее. Но даже на этом этапе, пока у нас нет вакцин для детей, я, скорее, - за открытие школ, при соблюдении мер безопасности. Надо сохранять дистанцию, носить маски, часто проветривать классы".

Результаты последнего исследования

Завершим мы актуальным исследованием, на которое в интервью DW сослался и Томас Мертенс, глава Постоянной комиссии по вакцинации при Институте имени Роберта Коха (RKI). Результаты нового междисциплинарного исследования, которые были опубликованы 22 января, показывают, что дети не являются суперраспространителями. В новом исследовании сбор и анализ данных проводился по федеральной земле Баден-Вюртемберг. Этот регион был выбран не случайно. На момент проведения исследования (с 22 апреля по 15 мая 2020 года) по числу подтвержденных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 Баден-Вюртемберг занимал второе место в Германии. В исследовании приняли участие 4964 человек (2482 ребенка и от каждого по одноу родителю - еще 2482 человек).

Распространение коронавируса было низким у родителей (1,8 процента) и в три раза ниже у детей (0,6 процента). Возраст детей, принимавших участие в исследовании, - от одного года до 10 лет. По всей видимости,сделали вывод ученые, дети действительно не являются существенным фактором распространения этого вируса, в отличие, например, от таких острых респираторных вирусных инфекций, как грипп, или инфекций, возбудителями которых являются пневмококки, сделали вывод ученые.

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    Автор: Марина Борисова


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