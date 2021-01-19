Жесткий локдаун в ФРГ продлен до 14 февраля

Жесткий локдаун в Германии останется в силе до 14 февраля. Такое решение было принято на видеоконференции канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) с главами правительств федеральных земель во вторник, 19 января. Обсуждение состоялось почти на неделю раньше запланированной даты в свете распространения новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

Действующие ограничения сохраняются. В стране не работают магазины, за исключением продовольственных и аптек, закрыты школы, детские сады, парикмахерские, салоны красоты и спортивные залы, а также кинотеатры, музеи и театры.

Меры борьбы с инфекцией расширены. Теперь в работающих магазинах и общественном транспорте необходимо носить медицинские маски (ранее нос и рот можно было прикрывать шарфом, платком или аналогичным предметом). А работодателям предписано изыскать возможности для расширения дистанционной работы. Кроме того, школы останутся закрытыми. Жителей Германии призвали свести контакты до абсолютно необходимого минимума.

Жесткий локдаун действует в ФРГ с 16 декабря 2020 года. А с 5 января 2021-го в округах, где на протяжении семи дней выявляют более 200 новых случаев инфицирования на 100 тыс. человек, перемещения граждан без уважительных причин ограничиваются радиусом 15 километров от места жительства. Кроме того, встречи возможны только с одним человеком, не проживающим в том же домохозяйстве, либо в кругу родственников, принадлежащих к тому же домохозяйству.

Возбудитель COVID-19 с момента проникновения в Германию подтвержден у 2 052 028 человек, из них 47 622 скончались, а свыше 1,71 млн выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). В конце декабря в ФРГ и ряде других стран ЕС началась вакцинация.

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