 Куба первой в мире начала вакцинацию от COVID-19 детей с 2 лет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.09.2021

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Мир

Куба первой в мире начала вакцинацию от COVID-19 детей с 2 лет

Вакцинация детей младше 12 лет началась в кубинской провинции Сьенфуэгос. Власти Кубы планируют с октября открывать школы, не работавшие с марта 2020 года.

Вакцинация ребенка на Кубе

Для вакцинации детей на Кубе применяются местные препараты

Куба стала первой страной в мире, начавшей вакцинацию от коронавируса маленьких детей. В понедельник, 6 сентября, в провинции Сьенфуэгос прививки начали делать детям в возрасте от 2 до 11 лет. Для вакцинации на Кубе используются местные препараты Abdala и Soberana, не признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Из-за пандемии школы на Кубе практически не открывались с марта 2020 года. Между тем 6 сентября начался новый учебный год, преподавание ведется через телевидение из-за отсутствия у большинства семей выхода в интернет. Власти планируют начать пошаговое открытие школ с октября, если до этого времени все дети и подростки будут привиты от коронавируса.

Во многих других регионах мира включая страны ЕС продолжается вакцинация детей с 12 лет. Китай, ОАЭ и Венесуэла заявили, что в ближайшее время начнут прививать детей младшего возраста.

Куба отказалась от вакцин из России и Китая, а также через программу COVAX

Куба ранее отказалась от вакцин из России или Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать препараты. Центр генной инженерии и биотехнологии Кубы (CIGB) разработал собственную вакцину против COVID-19 под названием Abdala. В июне власти Кубы заявили, что препарат Abdala на третьей стадии клинических испытаний показал эффективность в 92,28 процента. Чтобы пройти полный курс вакцинации, нужно ввести три дозы внутримышечно через определенные промежутки времени. Эффективность Soberana, по данным производителей, составляет 62 процента.

Последние месяцы на Кубе регистрируется резкий рост пациентов с коронавирусом в больницах и числа летальных исходов. Из примерно 5300 смертей от COVID-19 на островном государстве почти половина приходится на минувший август. В общей сложности на Кубе выявлено около 673 тысяч инфицированных, около 95 тысяч из них - дети и подростки.

Летом на Кубе впервые за несколько десятилетий прошли массовые антиправительственные акции протеста. Тысячи человек выразили недовольство тяжелым экономическим положением в стране и потребовали демократических прав и свобод, а также обеспечения населения вакцинами от коронавируса.

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    Автор: Андрей Гурков


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